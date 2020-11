Carolina Goic (DC) y acusación constitucional a Víctor Pérez: “El ministro ya no está en su cargo, es un factor que debemos ponderar”

La senadora DC, Carolina Goic, evita pronunciarse directamente - ya que actuará como jueza- sobre la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez, que fue aprobada el martes en la Cámara de Diputados y que debe revisar ahora el Senado.

La legisladora, sin embargo, sostiene que Pérez ya no está en su cargo y por lo tanto ese un factor que se debe ponderar. Asimismo, recalca que a punta de acusaciones constitucionales no se resolverá el problema de seguridad pública. Asimismo advierte que se “equivocan profundamente” quienes creen que con este tipo de herramientas se construye unidad.

¿La sorprendió la renuncia del ministro Víctor Pérez?

Era una de las alternativas que uno podía esperar.

¿Eso descomprime el ambiente para el Senado?

En eso tengo que ser bien cuidado, no me puedo referir a la acusación constitucional. Y uno es jueza en segunda instancia, de pronunciarme quedaría inhabilitada. Pero yo sí creo que después de todas las acusaciones constitucionales que han habido también es momento de empezar a a trabajar en un propósito que le haga un poco más de sentido a la gente. Es razonable preguntarse en qué minuto empezamos a ver ideas sobre la mesa, en qué minuto empezamos a ver propuesta.

Más allá de su votación o de los fundamentos, ¿con la decisión de la renuncia ya se cumplió el objetivo político de la acusación?

Las acusaciones constitucionales generan dos efectos. Uno tiene que ver con que el acusado no siga en su cargo, entonces tiene que ver con hacer valer al responsabilidad política, y otro es la inhabilidad. Lo que corresponde es analizar en su mérito los planteamientos de la acusación con los antecedentes que tenemos hoy sobre la mesa. El ministro ya no está en su cargo y ese es un factor que tenemos que ponderar.

¿Tendría sentido inhabilitar a una persona por cinco años si ya no está en el cargo?

Insisto, no me puedo pronunciar previamente respecto de lo que va a ser mi votación, pero sí creo que aquí hay un tema de fondo que tenemos que abordar. El gobierno claramente en esto tiene que hacerse cargo de no estar haciendo bien su trabajo y eso es algo de lo cual tiene que hacerse cargo. Cuando hablamos de lo que sucede en el manejo del orden público o los temas de seguridad y la situación de Carabineros, el gobierno no puede seguir usando la actitud de la oposición como excusa para no avanzar. Aquí urge... qué más tiene que pasar para avanzar en una reforma de Estado a Carabineros, las propuestas están todas sobre la mesa y ahí es donde uno espera un cambio de actitud. Dicho eso, también en la oposición tenemos que hacer la autocrítica. A punta de acusaciones constitucionales no vamos a resolver los problemas de seguridad pública y hay que evaluar con sinceridad qué ha significado la seguidilla de acusaciones constitucionales y se equivocan profundamente los que creen que a punta de acusaciones vamos a construir unidad en la oposición. Es ahí que como oposición si somos capaces de sintonizar con el carril que quiere la gente, vamos a a ser capaces de construir una alternativa de gobernabilidad.

¿Se justifica entonces esta acusación considerando que el ministro ya renunció?

La acusación es un mecanismo que está establecido en nuestra Constitución, en eso no voy a cuestionar las atribuciones que tiene la Cámara, pero sin duda que hay un antecedente que se suma al planteamiento que está hecho y que tiene que ser ponderado en su mérito ahora que tengamos que votarla en el Senado.

¿En el sentido que la renuncia se tiene que considerar en la votación?

Es una antecedente, o sea, el ministro llega como ciudadano y las acusaciones tienen dos efectos, uno es hacer valer la responsabilidad política de que el acusado no siga en su cargo y otro es la inhabilidad.

¿Y la responsabilidad política, entonces, se cumplió?

No voy a adelantar mi votación. Lo que sí espero, porque aquí lo que esperan los ciudadanos es que nos hagamos cargo del tema de fondo y es que el gobierno entienda cuál es su responsabilidad respecto al manejo de orden público y no seguir dilatando reformas donde están puestas sobre la mesa las propuestas. Partimos esta semana la discusión del Presupuesto con la presentación de Segio Micco pidiendo los recursos necesarios para el INDH y los programas de reparación. O sea, demos también señales de hacernos cargo de los problemas que hay.

¿Qué le parece la seguidilla de acusaciones que ha impulsado la centroizquierda? ¿Cree que afecta la estabilidad o podría generar desgobierno?

Está claro que no genera rédito político, que es una estrategia equivocada, no solo para generar unidad en la oposición sino que para reconectar con la ciudadanía así como tampoco creo que tenga sentido seguir pegándole a un gobierno que está en el suelo. ¿Cuál es el rédito político de eso? Estamos perdiendo tiempo valiosísimo para ser capaces de hacer propuestas que se hagan cargo de lo que está esperando la gente. Porque qué idea queda de todo esto, qué planteamiento queda de todo esto. Entonces, esto es una trampa. Aquí el gobierno es incapaz, pero tampoco ha sido capaz la oposición en su planteamiento.

El senador Quintana habló de un parlamentarismo de facto. ¿Ve que algo de eso se expresa acá?

Lo que yo espero es que los parlamentarios aprovechemos el espacio que tenemos, escuchemos lo que la gente nos está pidiendo y, sobre todo en mi sector, hagamos nuestro trabajo. O sea, te pongo un ejemplo de la incapacidad del gobierno en materia provisional. Lo único que han hecho es un show comunicacional para endosarle a la oposición la responsabilidad de no avanzar. Pero llevan desde el año pasado sin presentar su propuesta. O sea, ahí lo que yo espero es una actitud constructiva y así lo hemos hecho como oposición y espero que el gobierno asuma su responsabilidad. Lo que me interesa de verdad es aumentar las pensiones de los viejos que no pueden seguir esperando. Te pongo otro ejemplo. Hoy día en la mañana. Hoy día en la mañana estuve en el CEP en un seminario donde nos presentaron una propuesta de reforma a Fonasa y el fortalecimiento para que sea de verdad un seguro público, trabajada desde técnicos del FA hasta la UDI, y se pusieron de acuerdo. Y ese proyecto lo vamos a empezar a discutir la próxima semana. Entonces, llegó el momento de que el mundo político entienda de que hay que responder en función de lo que los ciudadanos necesitan. No podemos seguir dilatando eso porque estamos cada uno en nuestra trinchera, jugando un juego que es de suma cero.

¿No cree que la actitud de la oposición se podría instalar la idea de que buscan sacar a todos los ministros del Interior?

Pregunto finalmente cuál es el resultado de eso. En qué cambia la realidad de las personas que hoy día viven atemorizados porque les llegue una bala loca que cobre la vida de uno de sus hijos en su propia casa. O la situación que se vive en La Araucanía, donde todo el mundo dice que quieren paz y no violencia. Entonces es ahí donde yo digo: creo que es suficiente y llegó el momento de aprovechar el tiempo para generar propuestas e ideas para resolver los problemas de la gente. Si la política no es capaz de tender puentes que conecten con la ciudadanía, estamos renunciando a la esencia del sentido de lo que hacemos.