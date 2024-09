¿Sumarse o no? Las razones detrás de la cautela de republicanos por acusaciones constitucionales contra supremos

Un almuerzo sostuvieron ayer en el Congreso los diputados del Partido Republicano para coordinar el diseño político y comunicacional respecto a las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema involucrados en el caso Audio, que tiene como principal investigado al abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva.

Y es que durante el lunes y la jornada de este martes, sin la participación de los diputados republicanos, los comités parlamentarios oficialistas y de oposición decidieron levantar libelos en contra de los ministros Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz. A los dos primeros, por verse involucrados en el caso Hermosilla, mientras que a Muñoz por estar bajo una indagación de la Comisión de Ética de la corte, tras haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos.

En ese contexto, para la bancada de republicanos fue imposible no juntarse a evaluar qué posición mantendrían respecto a las acusaciones, pues en el partido han preferido mantenerse en silencio sobre la situación que involucra a Hermosilla con algunos miembros del máximo tribunal y exministros del gobierno de Sebastián Piñera.

Así, en la instancia, de la que habrían participado todos los diputados de la bancada de republicanos e incluso un miembro de la directiva del partido, los parlamentarios coincidieron en no adelantar posiciones y evaluar cuando los escritos estén presentados. En ese sentido, por el momento descartan ingresar cualquier libelo como bancada.

Esta cautela de la colectividad, en todo caso, contrasta con la postura que han tenido anteriormente con ministros de la administración de Gabriel Boric. La tienda, de hecho, ha impulsado libelos contra autoridades de este gobierno: Izkia Siches, Giorgio Jackson y Carlos Montes. Todas esas ofensivas terminaron en fracaso por la falta de votos y de coordinación con Chile Vamos.

Lo anterior, explican fuentes del partido, principalmente porque se considera que acá no se están juzgando hechos específicos o a personas puntuales, sino que a una red de corrupción que todavía no se expone por completo y de la que no se tienen todos los antecedentes. A diferencia, aclaran, de los libelos levantados en contra de algunos ministros de la administración de Gabriel Boric.

Por lo mismo, en la reunión los diputados del partido enfatizaron en que lo conveniente es esperar a ver cómo operan la Corte Suprema y el Ministerio Público, con tal de evitar que las acusaciones no expongan todos los antecedentes, ni tampoco incluyan a todas las personas involucradas.

“Nosotros estamos siendo muy cautos respecto de la información que está día a día siendo conocida por la opinión pública. Estamos también observando cómo están operando las distintas instituciones, como lo ha hecho el Poder Judicial, como lo está haciendo también la Fiscalía. Y por lo mismo, nosotros también estamos esperando cómo está avanzando porque queremos ser cautos. Esto es una crisis muy profunda. Pueden seguir surgiendo más nombres y, por lo tanto, no queremos adelantarnos y luego quedarnos cortos”, señaló el jefe de bancada del partido, Stephan Schubert (ind.)

Así, si bien en la tienda recalcan que no se pusieron un plazo para definir si sumarse o no a los escritos, recalcan que a la vuelta del receso legislativo de fiestas patrias esperan juntarse a determinar una postura. Eso sí, no ven mucho espacio para restarse de las acusaciones, por lo que, según han transmitido al interior del Congreso, es muy probable que se sumen cuando los libelos ya estén ingresados.

Hasta que eso no ocurra, agregan las mismas fuentes, es mejor mirar con cautela y no intentar cerrar la crisis con las acusaciones que, según apuntan fuentes de la bancada, están siendo ingresadas de forma apresurada para evitar que el caso siga creciendo.

En ese sentido, se espera que el diseño levantado por el partido -de esperar en silencio y con prudencia los nuevos antecedentes que vaya entregando la Fiscalía- se mantenga.

De hecho, hasta el momento, el tema casi no ha sido abordado públicamente por los líderes del partido. Recién este lunes el fundador de la colectividad, José Antonio Kast, se refirió a la situación de la Corte Suprema.

“El Poder Judicial no ha tomado las decisiones y esto lo vemos en jueces de comunas pequeñas que han sido acusados de abusos, de hurtos, de tráfico de influencias, de consumir drogas (...). Hemos visto jueces que se salen de cualquier norma jurídica para interpretar de acuerdo a su propio criterio cuál sanción van a aplicar, y nadie hace nada, eso no puede ser”, apuntó el abanderado republicano.

Y agregó que “la Corte Suprema es el ente, es la autoridad superior que tiene que, primero, ordenar la casa, y después, también es un llamado a la autoridad del Presidente. Aquí hay una situación grave, no necesitamos que él se alegre o se entristezca por quién cae preso”.

Dos semanas antes, a través de sus redes sociales, Kast también se había referido a la prisión preventiva de Hermosilla. “La justicia ha hablado de forma categórica: Luis Hermosilla tendría responsabilidad en delitos graves y su libertad es un peligro para la sociedad (...). Los delitos por los que se le acusa son gravísimos y espero que, de ser encontrado culpable, sea sancionado con el mayor rigor posible”, publicó.