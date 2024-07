Tuvo un padre violento, cuida a su madre y vive en La Reina: el informe con que la defensa de Jadue intentó que el alcalde deje la cárcel y que la corte desechó

67 páginas tiene el peritaje social forense que presentaron los abogados defensores de Daniel Jadue, Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, ante la Corte de Apelaciones buscando que el aún alcalde de Recoleta dejara la prisión preventiva en la que se encuentra desde el 3 de junio tras ser formalizado por varios delitos de corrupción. El informe era parte de la apelación que realizaron los profesionales ante la Cuarta Sala del tribunal de alzada, que fue revisado este lunes y que finalmente se dio por rechazado.

Haciendo una evaluación del arraigo familiar-social del imputado, el trabajo, firmado por la trabajadora social Carol Fontena, pretendía demostrar que no existe peligro de fuga en el caso del alcalde, una de las consideraciones que tuvo el tribunal a la hora de decretar la medida cautelar tras la formalización.

En ese sentido, se plantea, por ejemplo, la relación de cuidado que tiene Jadue con Magaly del Carmen Jadue Jadue, su madre, de 80 años: “Es necesario dejar constancia sobre el estado de salud de su madre, al ser una figura significativa para la familia y en especial para el sujeto evaluado, que en la actualidad presenta una dependencia severa y necesita asistencia de terceros, en razón a que su condición física compromete sus movimientos, como consecuencia de varios eventos cardiovasculares, debiendo desplazarse en silla de ruedas junto con el apoyo de una cuidadora, en un edificio antiguo de cuatro pisos”.

Sobre esto último, una hermana de Jadue señala: “En la recuperación de mi mamá es fundamental que él esté al lado, porque mi mamá entiende todo (…) El amor que siente por la Magaly. Es un hijo agradecido (…) No hay peligro de fuga, por mi mamá y el cuidado que implica una mamá postrada”.

Su residencia en La Reina

En otro apartado se describe la casa que mantiene hace más de 20 años el imputado en una zona residencial de la comuna de La Reina. Junto a ello, se profundiza en la relación que este tiene con los vecinos y locatarios de la zona. Sobre la casa, se trata de “una vivienda de un piso, con protección en ventanas, cámara de seguridad que es posible observar desde el exterior. El espacio de esta vivienda se distribuye de la siguiente manera: living-comedor con mobiliario funcional y equipado de acuerdo a los gustos y preferencias de su propietario: recuerdos, obsequios de acuerdo a sus logros personales, profesionales y su ascendencia palestina”.

“Continua a este espacio la cocina, junto a un espacio destinado a guardar objetos y un baño. Al otro lado de la vivienda se encuentran dos dormitorios: uno destinado para su hija con sus respectivos objetos personales y el principal donde reside el peritado y en la actualidad su novia doña Anjuli, más un baño que se comparte. Esta vivienda además cuenta con patio trasero con áreas verdes, quincho, mobiliario de terraza y árboles frutales, una pajarera de madera verde y una fuente de agua para que aves beban”, se describe en el texto.

Por otro lado, se entrevistó a dos vecinos y dos comerciantes del sector, un verdulero y un dependiente de una farmacia, quienes opinaron sobre el alcalde. Los vecinos identificados como don Y. y doña T. dijeron: “Como vecinos tenemos un chat con todos los que pertenecemos a la misma cuadra (…) Preocupado, cortés y atento cuando algún vecino le pregunta o solicita algo que necesita (…) Destacamos el apoyo de Daniel hacia nosotros porque en las dos ocasiones que han entrado a robar en nuestra casa, contamos con su ayuda al facilitarnos la revisión de cámaras que él tiene instaladas afuera de su casa”. Por su parte, don P., trabajador de una farmacia de La Reina, señaló: Él es cliente frecuente de la farmacia (…) al tiempo me entere que él fue el fundador de las farmacias populares, también me llamó la atención que él no dejó de visitarme y surtirse en mi farmacia”.

Un padre violento

En otra punto del texto, el propio Jadue recuerda la relación de sus padres, quienes se separaron a fines de la década de los sesenta, cuando él tenía 3 años. En ese sentido, manifiesta que tiene el recuerdo de que su padre, Juan Fariz Jadue Jadue, era violento. “Peleas. Mi papá era un poco violento y mi madre como mujer muy sumisa. Perdió la mitad de su vida esperando que mi papá volviera (…) Mi papá tuvo toda la culpa por la separación y mi mamá solo recibió críticas -se refiere a la década del setenta, ochenta respecto a la percepción que tenía la sociedad respecto a las mujeres separadas-. Mucho tiempo después se anularon y después se volvió a casar”.

Sobre la pregunta “si existen recuerdos positivos con su padre”, indica: “Recuerdo positivo cuando cada 15 días mi papá llegaba con revistas de monitos animados que traía del kiosco: Mampato, Barrabases y todas las revistas Disney”, dice ese apartado.

“Al igual que yo, mi padre soñó toda su vida con regresar o al menos conocer Palestina, pero no alcanzó. Falleció el 10 de agosto del año 2007, sin que sus ojos pudieran ver jamás la tierra de sus padres ni la casa de su familia”, se agrega en otro punto.

Luego, Jadue comenta su devoción por su madre: “Todo lo que soy se lo debo a mi madre (…) Ella me inculcó este amor por el perfeccionamiento permanente (…) Promovió una vida sana y meterme en todo lo que me hiciera bien”. Indica además que ese estimulo transmitido por su madre lo llevo a cursar natación, water polo durante más de 10 años en el Club Palestino. En cuanto a estudiar su primera carrera universitaria, se señala que elige Arquitectura.

Santiago, 4 julio 2024. Personalidades del mundo de la cultura, de la academia, politica y movimientos sociales presentan el ÒComite por Justicia para Daniel JadueÓ, en el frotis de los Tribunales de Justicia. Javier Salvo/Aton Chile

Filosofía política

Jadue recuerda que ingresó al Partido Comunista (PC) en septiembre de 1993, cuando renuncia a la Organización Palestina como consecuencia del “Acuerdo de Oslo”. “Soy el único de la familia que es comunista. Mi familia no se mete en política y tampoco mi hija (de 25 años)”, reconoce en medio del peritaje.

Sobre ello destacan de sus relatos que tuvo diversos cargos, tales como: dirigente estudiantil, secretario de la Dirección de Estudios Comunistas en Chile, miembro del Comité Central del Partido Comunista, junto con su actual cargo estos últimos 12 años por elección popular”.

El alcalde, quien es arquitecto de profesión, manifestó reparos ideológicos con su carrera: “Visión muy crítica de la arquitectura por ser muy neoliberal, centrada en el arquitecto como protagonista de la arquitectura y completamente desvinculado del impacto de cada obra en la ciudad en sus habitantes (…) Las escuelas de arquitectura se acercan más como arte que como disciplina y hay énfasis sobredimensionado de la creación individual y no en la sociedad como creación colectiva (…) La arquitectura es una disciplina artística con gran arraigo social”.

“Nací escuchando sobre los conflictos del Medio Oriente. La injusticia en general de Palestina -se refiere a la guerra de los seis días-”, se señala en el escrito. Prosigue su relato que “a los 6 años de edad fue el golpe de Estado de Chile. Empecé a desarrollar una sensibilidad especial, ligado a la separación de mis padres y cómo el machismo quiso culpar a mi madre de la separación de mis padres (…) Todo eso me fue formando como persona (…) tratando de evitar el sufrimiento de los demás y muy interesado en la desigualdad humana”, complementa.

Santiago, 8 de julio 2024 Se revisan las medidas cautelares del Alcalde de Recoleta Daniel Jadue. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Matrimonio fallido

La pareja del jefe comunal, Anjuli Tostes, de nacionalidad brasileña y de 38 años, se refiere a él en varias ocasiones. “Daniel es una persona muy dulce y amable, además de extremadamente inteligente. Es el hombre que elegí para compartir mi vida. Me siento conectada con él en muchos niveles, desde el físico, hasta el intelectual y el trascendente”, comparte.

La abogada comentó que ha venido a Chile en varias ocasiones, desde antes de la formalización de su pareja. En ese aspecto, dijo que con Jadue tenían fecha para contraer matrimonio. “Estoy en Chile hace 40 días para quedarme (…) Teníamos incluso una fecha de matrimonio: el 8 de junio nos íbamos a casar y Daniel incluso sacó los papeles”, se lee en el escrito.

Por último, Tostes se refiere al círculo íntimo del alcalde. “Los amigos de Daniel. El partido, la red de Daniel. El partido que es como una familia, relaciones importantes con el entorno de Daniel y me siento también muy conectada y apoyada por ellos acá en Chile y por mi familia que siempre me llama (…) La familia de Daniel (…) tengo una relación muy especial con su hija (…) una relación de confianza y amistad, de apoyo mutuo. Ella ha sido muy importante, porque ella está siempre pendiente de mí y yo de ella”, menciona.

Jadue, por su parte, afirma que con Tostes es con quien se ha logrado “proyectar para terminar” sus días con ella. “Para armar una familia con hijos, porque es una compañera en todo el más amplio sentido de la palabra. Es una mujer impresionante, cariñosa, comprometida y sensible, además de bella. Intelectualmente una maravilla”, relata.

Qué viene ahora para Jadue en Recoleta

Por otra parte, respecto a qué pasará con su cargo de alcalde en Recoleta, el viernes 26 de julio se realizará un concejo extraordinario para definir quién reemplazará a Jadue. Si ese día no existe el quorum necesario, se fijara otra fecha para tomar dicha decisión.

Esto, luego de que ya se cumplieran más de 45 días desde que el jefe comunal se ausentara de sus funciones por estar tras las rejas. Hasta ahora el cargo está siendo ejercido por la administradora municipal, Giannina Repetti. Quien figura como su posible sucesor es el concejal comunista Fares Jadue.