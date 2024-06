“Un hecho inédito”: jueces y fiscales arremeten contra protestas y críticas del PC por prisión preventiva de Daniel Jadue

Decenas de publicaciones en contra de la resolución dictada por la jueza Paulina Moya -quien determinó que el alcalde Daniel Jadue debía permanecer en prisión preventiva- se tomaron la tarde del lunes las redes sociales. Usuarios, a raíz del dictamen, acusaban a la magistrada de actuar sin fundamento y algunos no dudaron en exponer imágenes de ella e, incluso, dar cuenta del sueldo que recibe y de otros datos de su carrera.

Entre los críticos, parlamentarios del Partido Comunista y dirigentes, como la diputada Carmen Hertz, quien en un punto de prensa desde el Congreso aseguró que se estaba ante una determinación “injusta, desproporcionada, y que no es concorde con los antecedentes que están en la carpeta investigativa. Ha habido una campaña -que nadie puede ignorar- contra el Partido Comunista, contra sus militantes y sus dirigentes”.

En el mismo tono, la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, dijo en entrevista con Radio Pauta que la prisión preventiva “es desproporcionada porque, si el objeto de la investigación es que este proceso se pueda llevar a bien sin que haya ninguna interferencia del involucrado, eso perfectamente se podría haber hecho con otra medida cautelar”.

Por lo mismo, y considerando otras actuaciones que han liderado personeros del partido -como la vigilia que lideró Lautaro Carmona a las afueras del Centro de Justicia-, tanto desde la Asociación Nacional de Magistrados como desde la Asociación Nacional de Fiscales manifestaron preocupación.

Según manifestaron desde ambos gremios, resulta alarmante que dirigentes políticos e integrantes de un Poder del Estado, como los congresistas, pongan en tela de juicio el trabajo que realiza otro poder independiente.

“El despliegue iniciado por el partido político del alcalde formalizado es un asunto inédito. No tenemos recuerdo, yo en particular no lo tengo, de que un partido político realizara este tipo de acciones respecto de una decisión judicial. Por eso queremos transmitir a la opinión pública, a la ciudadanía, a los chilenos y chilenas, que el Poder Judicial es un poder independiente. La Asociación de Magistrados ha procurado siempre, de manera histórica, que el país esté dotado de jueces independientes, y en eso hemos estado trabajando”, sostuvo al ser consultado por La Tercera el vicepresidente de la asociación, Javier Mora.

Daniel Jadue quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por distintos delitos de corrupción. (Foto: Aton Chile)

Como complementó, el alcalde Jadue estuvo sujeto, “como pudimos ver en la audiencia, a un debido proceso cabalmente llevado a efecto. Se dieron todas las facultades al acusando, las defensas pudieron intervenir, hacer los descargos, los alegatos de defensa”.

“Sería deseable que toda la institucionalidad formal, y particularmente quienes forman parte de otro poder del Estado, no solo respete las decisiones como tienen que respetarlas y como corresponde en cualquier Estado de derecho, sino que además es deseable que todos contribuyan a que las decisiones emanadas en un procedimiento cuenten con ningún tipo de debilitamiento”, recalcó.

En el mismo sentido, Francisco Bravo, titular de la Asociación de Fiscales, manifestó: “Respecto de las manifestaciones que puedan realizar personas partidarias del alcalde Jadue, el Ministerio Público no tiene nada que comentar. Pero otra cosa son las opiniones, objeciones o críticas que realizan personas que ostentan cargos públicos, en cuyo caso el llamado que hacemos -al igual que en otros caso- es a la responsabilidad, a la prudencia y al respeto de la independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público”.

Preocupación por la seguridad de la jueza

Pese a que los cuestionamientos que han realizado dirigentes han generado disconformidad entre los jueces, desde la asociación descartan que estas hayan venido aparejadas, por ahora, de amenazas de terceros hacia Paulina Moya. Eso sí, como resaltan, es un aspecto que siguen monitoreando con atención, dada la exposición que ha tenido los últimos días.

“La seguridad de los jueces y la libertad para que tomen las decisiones que en derecho correspondan, para la Asociación de Magistrados siempre ha sido una preocupación primordial. Nosotros vamos a estar monitoreando siempre este y otros casos y atentos siempre a que esta independencia judicial se manifieste y sea una garantía para los ciudadanos”, manifestó el juez Javier Mora.

Aquello, subrayó, porque el hecho de que jueces no dispongan de la seguridad necesaria para desempeñar su trabajo se entiende como “un debilitamiento de nuestra democracia”.