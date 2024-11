Una cachetada, amenazas de muerte y denuncias cruzadas: el caso de la pasajera que golpeó a un chofer y que está en manos de la Fiscalía

Constanza Ruiz, la mujer que protagonizó un video que se masificó en redes sociales este fin de semana donde aparece agrediendo física y verbalmente a un chofer de aplicación -de nacionalidad venezolana-, comenta que la andan siguiendo. En diálogo con La Tercera, dice que durante la mañana de este lunes fue a comprar a un local cercano de su barrio, en la comuna de Santiago, y tres sujetos la siguieron con un arma de fuego en una mochila. Ella lo vio, se alertó y regresó a su departamento.

Dice que es una más de las amenazas de las cuales ha sido víctima luego del registro audiovisual que tiene su origen el viernes 15 de noviembre. Ese día, en la comuna de Providencia, Ruiz abordó un auto de la aplicación InDrive a eso de las 15.00. El conductor, identificado como Devis Agüero, le pidió que se sentara adelante para no ser fiscalizado.

Eso desató la molestia de la mujer, quien le respondió que no podía “forzarla” a hacer eso y que si acaso “quería mirarle las piernas”. Durante el tenso trayecto, grabado por una cámara del conductor, se aprecia que la mujer profiere varios insultos contra el sujeto, llegando incluso a propinarle un manotazo en la boca y amenazándolo que mantenía un “fierro” entre sus pertenencias.

El sujeto estampó la denuncia el mismo día en la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones. “El 15 de noviembre (los detectives) en horas de la tarde cursaron denuncia a una persona mayor de edad, de nacionalidad venezolana, quien se encuentra regular en el país y se desempeña como conductor de aplicación, por el delito de amenazas”, señaló la jefa de esa unidad, Polly Ureta.

El Ministerio Público instruyó que las primeras diligencias fueran realizadas por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Santiago. Esa primera denuncia está en manos de la Fiscalía Centro Norte.

La viralización del video provocó amplio repudio en redes sociales, varios de ellos compatriotas del sujeto agredido, que alegan que se trata de un caso de xenofobia. De hecho, en Facebook se creó un grupo bautizado como “Conny Paz te vamos a encontrar”. Allí se han compartido datos personales de la mujer. Ante ese escenario la mujer dice que han amenazado de muerte tanto a ella como a sus padres.

Las disculpas

En medio del diálogo con La Tercera, Carabineros llegó hasta el domicilio de la mujer. Es parte de las medidas de resguardo que le señalaron que iban a realizar luego de que ayer denunciara en la policía uniformada que estaba siendo amenazada de muerte. Esa denuncia, dice ella, ya están en manos de la Fiscalía.

Arrepentida, Ruiz dice que ha tratado de contactarse con Agüero para ofrecerle disculpas, pero no ha tenido éxito. “Le pedí disculpas y me bloqueó”.

“Ya no puedo salir ni a comprar, denuncié porque subieron fotos de mi madre, de mi padre, direcciones, del papá de mi hermano, se está descontrolando esta cosa”, comenta, y agrega que evaluando cambiarse de domicilio.

Esto último debido a que afirma que ha notado que en los alrededores de su departamento se pasean motocicletas y vehículos que despiertan sus sospechas.

La mujer, de 26 años, es una estudiante universitaria de la carrera de Ciencias del Deporte y Actividad Física en la Universidad de Las Américas. Comenta que tuvo un pasado difícil. Vivió en la calle, donde se involucró en las drogas y estuvo internada en el Sename de los 14 a los 18 años. Asimismo, dice que el club donde estaba jugando fútbol femenino amateur, el Aguará de La Reina, de la tercera división, le cortó su participación una vez que explotó el caso.

Por otro lado, dice que no sabe cómo asistir a clases ante el miedo de transitar en la calle. “Me he comunicado con la universidad desde el día viernes y no me han respondido nada. No he tenido ningún llamado ni de los directores ni de los jefes de carrera, nada”.

Chofer toma representación legal

Por su parte, el chofer acudió hoy hasta las oficinas de abogados de Braulio Jatar para buscar representación legal en el caso.

“Hemos recibido en la mañana de hoy a Davis Agüero con parte de su familia. Vamos a entrar en contacto con todas las partes involucradas en este lamentable hecho para crear un precedente de nobleza”, dijo el abogado y periodista, quien estuvo cinco años preso en Venezuela.

“Más allá de lo que las autoridades puedan determinar, eso es responsabilidad de las autoridades, las partes estamos llamadas a dar un ejemplo de comunidades que necesitan entenderse”, agregó.

Agüero no atendió los llamados de La Tercera. Sí lo hizo su hijo, quien señaló que su padre ya no se referiría más al caso y solo lo hará su abogado. Consultado sobre cómo estaba su padre, respondió: “Está más o menos”.