“Una maniobra para dilatar el pago”: SII arremete contra Jacqueline Pinochet en su intento ante el TC de evitar el cobro de impuestos

El Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite un requerimiento presentado por Jacqueline Pinochet Hiriart, el cual buscaba reducir una deuda que mantiene con el Servicio de Impuestos Internos (SII) de más de $3.300 millones, los cuales, asegura, son excesivos. De esta forma se suspendió, momentáneamente, estos cobros. Ahora, la entidad dedicada a la recolección de tributos se pronunció ante dicho recurso judicial, buscando que se declare la inadmisibilidad de este.

El principal argumento del SII es que el requerimiento está mal planteado y no cumple con fundamentos plausibles, ya que, según la institución, el recurso de apelación que presentó Pinochet Hiriart y del que se basa este requerimiento, tiene una serie de errores, esto, ya que la acción busca resolver cuestiones que no están presentes en la resolución que apeló del Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, donde se acogió parcialmente la solicitud de la hija del difunto dictador a rebajar la deuda, lo que le pareció insuficiente.

En definitiva, para el organismo dirigido por Hernán Frigolett en el recurso de apelación, la requirente agregó cuestiones que no estaban presentes en la primera decisión del tribunal, lo que estaría fuera del marco legal. “La segunda instancia, no es un nuevo proceso en el que puedan las partes aducir nuevas peticiones, sino que se procura que, un juez superior emita un nuevo juicio sobre lo “ya pedido y decidido” en primera instancia, a la vista de los hechos alegados y de las pruebas practicadas en ella”, describe el escrito presentado por el Servicio de Impuestos Internos.

Además, la institución pública asegura que el recurso de apelación de lo que resolvió el TTA presentado por Pinochet busca declarar la inconstitucionalidad de los cobros del SII, materia que no le correspondería a la Corte de Apelaciones. En este sentido, aseguran, el reclamo de la requirente debió efectuarse ante un tribunal tributario, donde sí se pueden reajustar dichos cobros tributarios.

Ante lo expuesto, el Servicio de Impuestos Internos argumenta que el recurso debe ser declarado inadmisible, ya que la resolución del TC no sería decisiva ante un dictamen de la Corte de Apelaciones, ya que la apelación que presentó Pinochet, a juicio de ellos, cuenta con una serie de errores y busca que dicho tribunal se pronuncie respecto de materias que no tiene competencia. “El recurso de apelación no es un recurso de nulidad que tenga por objeto invalidar los actos administrativos en razón de una supuesta inconstitucionalidad”, se agrega en la presentación escrita del Servicio de Impuestos Internos.

Para argumentar estos planteamientos, el escrito firmado por la abogada Francisca Marti Collao, presenta una serie de fallos del Tribunal Constitucional donde declara inadmisibles recursos donde se presentan errores similares a los que atribuye el SII al requerimiento que presentó Jacqueline Pinochet Hiriart.

“De esta manera, el presente requerimiento sólo puede entenderse como una maniobra o subterfugio, para dilatar la resolución del caso, sin que exista, por tanto, mérito suficiente para que sea declarado admisible (...) por cuanto, el precepto impugnado no es decisorio en la resolución del asunto”, expone el texto que presentó el Servicio de Impuestos internos ante el Tribunal Constitucional.

Otros cuestionamientos

Además, el Servicio de Impuestos Internos asegura que la acción judicial presentada por la hija menor de Augusto Pinochet cuenta con una serie de falencias en sus planteamientos, uno de estos sería que lo que busca la requirente con el recurso ante el TC no es del alcance de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, es decir, no debería ser revisado por este tribunal.

Lo que expone el escrito del SII es que en el ordenamiento jurídico nacional existen una serie de alternativas para corregir las deudas, y que Pinochet Hiriart pudo recurrir a otras instancias antes que ir ante el Tribunal Constitucional. “Nuestro sistema, en diversas normas, ha establecido en forma expresa la facultad de los Directores Regionales de este Servicio como de las autoridades del Servicio de Tesorerías, para condonar los intereses, tanto parcial como totalmente”, se agrega en las observaciones planteadas por el organismo.

Por otro lado, el SII argumenta que la norma que establece intereses por deudas tributarias y que busca revertir Pinochet, también cuenta con opciones para que sea reajustada sin la necesidad de acudir al Tribunal Constitucional.

“Ha quedado demostrado que la alegación de inconstitucionalidad se ha efectuado de forma abstracta, sin considerar que, la contribuyente en su situación particular pudo y/o puede acceder a estos mecanismos de corrección o morigeración de los efectos de la aplicación del artículo 53 inciso tercero del Código Tributario.”, se lee en la respuesta presentada por el Servicio de Impuestos Internos.

Finalmente, mañana martes 14 de marzo, la segunda sala del Tribunal Constitucional iniciará la revisión de admisibilidad del requerimiento presentado por Jacqueline Pinochet Hiriart.