Una nueva carrera hasta con Boris Johnson en la lista: ¿Qué se viene ahora tras la renuncia de Liz Truss como primera ministra británica?

“La lechuga sobrevivió a Liz Truss”, era la frase que se leía en Reino Unido en las redes sociales. Porque, al son del himno nacional de Reino Unido, un periódico británico declaró el jueves la victoria de una lechuga en su carrera por ver si duraba más que la primera ministra en el cargo.

Esto, luego de que la jefa de gobierno británica anunciara su renuncia tras 44 días en el cargo, convirtiéndose en la mandataria que menos ha durado en el puesto en la historia del país. El tabloide Daily Star publicó una transmisión en vivo que mostró a la lechuga tipo iceberg sin refrigerar junto a una foto de Truss, preguntando a los lectores: “¿Qué lechuga húmeda durará más?”.

La broma se hizo eco de un comentario realizado en el otro extremo del espectro periodístico británico. En una columna publicada la semana pasada titulada “La dama iceberg”, la revista The Economist describió a Truss como alguien que tiene “la vida útil de una lechuga”.

La dimisión se hará efectiva la próxima semana y ahora Sir Graham Brady, el presidente del Comité 1922 del Partido Conservador, está elaborando planes para un concurso de liderazgo con gran rapidez, que tomará solo una semana en completarse.

Se esperaba que el comité se reuniera este jueves por la tarde para decidir las reglas de la segunda carrera para ocupar el gobierno en el espacio de solo cuatro meses. “Somos profundamente conscientes del imperativo de interés nacional de resolver esto rápidamente”, dijo Sir Graham.

Finalmente, el presidente del Comité 1922 anunció que la disputa para ver quién se hace con el liderazgo del Partido Conservador y, por tanto, quien se convertirá en el futuro primer ministro de Reino Unido terminará el próximo 28 de octubre.

Habrá un máximo de tres candidatos, ya que los conservadores han cambiado el proceso de selección y cada aspirante deberá obtener 100 apoyos (en lugar de 20) entre los 357 diputados tories.

Momentos después de la renuncia de la primera ministra, Jeremy Hunt, el actual ministro de Hacienda, se convirtió en el primer candidato serio al liderazgo en descartarse a sí mismo.

Los partidarios de Rishi Sunak creen que, como segundo más votado luego de Truss en la anterior elección de liderazgo, él es el candidato natural para sucederla. Señalan que predijo correctamente la crisis en los mercados financieros que siguió a los intentos del gobierno de estimular la economía con recortes de impuestos no financiados y proporcionaría un liderazgo estable.

La primera ministra británica Liz Truss anuncia su renuncia, en las afueras del número 10 de Downing Street, Londres, 20 de octubre de 2022. Foto: Reuters

Pero muchos parlamentarios conservadores, en particular a la derecha del Partido Conservador, simplemente no pueden soportar la idea de ver a Sunak en el cargo de primer ministro. Algunos todavía están furiosos por su papel en la salida de Boris Johnson, escribió el diario The Times.

Otros lo consideran un tecnócrata arrogante, cuyas políticas contribuyeron, en parte, a la crisis financiera que desencadenó Truss. Ciertamente no sería un candidato unificador, pero es posible que aún pueda ganar una mayoría entre los parlamentarios para asumir el cargo.

Grant Shapps, el nuevo ministro del Interior, y Suella Braverman, quien renunció a ese cargo el miércoles, también han recibido grandes respaldos para postularse.

Boris Johnson también podría decidir presentarse, con un número cada vez mayor de parlamentarios hablando abiertamente en los últimos días sobre un regreso sensacional para el expremier.

Actualmente, Johnson está rezagado con respecto a Sunak, Penny Mordaunt, Jeremy Hunt y Ben Wallace, según las últimas probabilidades sobre quién podría reemplazar a Truss.

Un parlamentario que hizo campaña a favor de Johnson en 2019, cuando se le preguntó cómo podían justificar que volviera a ser primer ministro, dijo a CNN: “Los socialistas destruirán nuestra economía, y si no entienden eso, realmente temo por nuestro futuro”.

Otro diputado que apoyó a Johnson en 2019 dijo que era el único candidato que podía ganarse cómodamente tanto a los diputados conservadores como a los miembros del Partido Conservador.

En una declaración de renuncia de 89 segundos, Truss dijo que había quedado claro que “no puedo cumplir el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador”.

Los parlamentarios conservadores dijeron, explicó The Telegraph, que había pocas señales de que surgiera un candidato de unidad y que no parecía haber “un nivel muy alto de organización” entre los campos de posibles sucesores.

Liz Truss, a la derecha, mira a Rishi Sunak en el Centro Queen Elizabeth II en Londres, el lunes 5 de septiembre de 2022. Foto: AP

Los diputados están decididos a evitar otra contienda prolongada por el liderazgo y han hablado incluso de una “coronación” para zanjar rápido la disputa, ya que hay discrepancias sobre si deben votar tanto los miembros del partido como los parlamentarios.

Carrera por el liderazgo

Algunos parlamentarios han estado exigiendo un cambio en la constitución del partido para que los miembros de base no participen en el proceso de selección de un nuevo líder, dijo The Telegraph. A su juicio, si el partido está en el poder es tarea de los diputados decidir, en cambio si fuera oposición las bases podrían también votar.

No habrá elecciones generales automáticas cuando se designe al nuevo primer ministro. Esto significa que el próximo podría celebrarse hasta enero de 2025.

Las elecciones generales pueden desencadenarse si el primer ministro solicita que el rey disuelva el gobierno.

El Partido Laborista tampoco puede forzar unas elecciones generales. No obstante, podría presentar una moción parlamentaria de censura al gobierno. Si se aprueba, el resultado más probable es que se desencadene una elección.

El líder del laborismo, Keir Starmer, justamente hizo un pedido de elecciones generales inmediatas. “El Partido Conservador ha demostrado que ya no tiene mandato para gobernar”. “Esta es la puerta giratoria del caos”, indicó.

“Los conservadores no pueden responder a su último caos una vez más simplemente chasqueando los dedos y barajando a la gente en la parte superior sin el consentimiento del pueblo británico”, dijo. “No tienen mandato para someter al país a otro experimento más; Gran Bretaña no es su feudo personal para funcionar como lo deseen”, añadió.

La líder de los liberaldemócratas, Daisy Cooper, pidió también que se celebren elecciones generales: “Después del daño que Johnson y Truss han infligido a nuestro país, lo último que necesitamos es otro primer ministro conservador. Necesitamos elecciones generales y un cambio de gobierno”.

Nombrada el 6 de septiembre, Truss se vio obligada a despedir a su ministro de Hacienda y aliado político más cercano, Kwasi Kwarteng, y a abandonar casi todo su programa económico después de que sus planes de grandes recortes fiscales sin financiamiento hicieron caer la libra y los bonos británicos. Sus índices de aprobación y los de su Partido Conservador se desplomaron.

Truss había perdido el miércoles al segundo de los cuatro ministros más importantes del gobierno y se enfrentó a burlas cuando intentó defender su historial ante el Parlamento. Además, sus legisladores pelearon abiertamente por la política, lo que ahondó la sensación de caos en Westminster.

La exprimera ministra británica y parlamentaria conservadora Theresa May se refirió al “momento crítico” que atraviesa el país con un mensaje en su cuenta de Twitter: “La primera ministra tiene razón al proporcionar una hoja de ruta para una transición ordenada. Los parlamentarios ahora deben estar preparados para comprometerse. Es nuestro deber brindar un gobierno sensato y competente en este momento crítico para nuestro país”.

El nuevo ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, se apresura ahora a encontrar decenas de miles de millones de libras de recortes de gastos para tratar de tranquilizar a los inversores y restablecer la reputación fiscal de Reino Unido, mientras la economía se encamina a una recesión, con la inflación en el nivel más alto de los últimos 40 años.