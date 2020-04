Una Semana Santa diferente: Las medidas de los países para evitar los contagios en el feriado

El avance del Covid-19 mantiene en alerta a los países no solo por el aumento de los casos positivos que ya superan los 1,5 millones en el mundo, sino también por el número de víctimas fatales que se empina por sobre las 90 mil. Así, esta pandemia ha obligado a cambiar las rutinas diarias y sanitarias de la población, por ello era previsible que también afectara los ritos religiosos tradicionales en esta Semana Santa.

Un sacerdote puso simbólicamente fotos de sus feligreses en la iglesia para Semana Santa en Costa Rica.

En este escenario, para evitar contagios, los gobiernos han instruido reforzar y aumentar las restricciones de movimiento con el fin de que las personas se queden en sus casas y no tomen el feriado como si fueran vacaciones.

Vaticano: Sin fieles en las liturgias

Ni el Papa Francisco escapa al cambio de rutinas esta Semana Santa. El Pontífice se mantendrá dentro del Vaticano y realizará las liturgias sin fieles. La Santa Sede dio el puntapié inicial a la Semana Santa el domingo cuando el Papa celebró el Domingo de Ramos por primera vez sin fieles, mientras los escasos religiosos presentes mantenían la distancia social.

El Vaticano adoptó medidas anticontagios hasta el 13 de abril, las que se suman a las impuestas en Italia. Todos los ritos, incluido el Vía Crucis, serán trasmitidos online, no se saldrá del Vaticano y seguirán estrictas normas de sanitarias. Los turistas virtuales podrán visitar la Santa Sede en tours online.

El Papa Francisco junto a otros religiosos en una transmisión en vivo desde el Vaticano.

Chile: Multas y sanciones penales

El gobierno de Sebastián Piñera emitió un plan de contingencia para la Región Metropolitana, La Araucanía y Biobío, que se suma a los cordones sanitarios impuestos en Santiago, el Gran Concepción y Temuco-Padre Las Casas para evitar que las personas viajen o se trasladen a segundas viviendas durante el feriado con el fin de evitar la propagación del Covid-19. Quienes no respeten las medidas -que regirán desde hoy a las 19 horas hasta el domingo al mediodía- arriesgan multas que superan los 28 millones de pesos y/o procesos judiciales bajo la Ley de Seguridad del Estado.

Chilenos hacen filas para cobrar el seguro de cesantía, en Santiago.

España: Aumento de controles

A diferencia de otros años, esta Semana Santa en España no tendrá viajes vacacionales ni celebraciones religiosas. En los últimos días aumentaron los incumplimientos del confinamiento obligatorio que rige hasta el 26 de abril, por esto además de la suspensión de todas las procesiones religiosas y el cierre de templos, lo que no ocurría desde la Guerra Civil, la policía aumentó los controles en las ciudades y carreteras. Incluso, habrán helicópteros y drones vigilando las calles. Varias cadenas de supermercados bajarán sus cortinas, lo que conllevó largas filas en los días previos.

Una mujer deja flores en las afueras de una iglesia en Sevilla, en el inicio de Semana Santa.

Ecuador: Sacerdotes en helicóptero

El país sudamericano vivirá una “atípica” Semana Santa en medio de la tragedia del virus que azota principalmente a Guayaquil. Las autoridades piden respetar el toque de queda, la prohibición de eventos públicos y la cuarentena. Además, ningún vehículo podrá circular el fin de semana y se suspendió la movilidad entre provincias. Ante el veto a las procesiones, la Arquidiócesis de Guayaquil realizará dos vuelos en un helicóptero con la imagen del Cristo del Consuelo para dar bendiciones desde el aire.

Un sacerdote con mascarilla muestra una figura religiosa a los fieles durante una procesión en Quito, Ecuador.

México: Visitas al país pospuestas

La Cancillería mexicana emplazó a los ciudadanos, especialmente a los que viven en el extranjero, a evitar viajes internacionales no esenciales durante el feriado por la pandemia. Los mexicanos que residen en Estados Unidos habitualmente utilizan Semana Santa para viajar a su país y visitar a familiares y amigos. El llamado a “posponer las visitas” se suma a la orden de reducir los vuelos y el aumento de los controles carreteros. Sin embargo, las autoridades rechazaron implementar multas o castigos. La tradicional procesión en Iztapalapa no fue cancelada, solo se rebajó la cifra de asistentes a 4.000, con puertas cerradas y transmisión de ritos.

Sacerdotes celebran el Domingo de Ramos sin fieles en Ciudad de Juárez, México.

Estados Unidos: Confesiones “drive-in”

Ese país lidera la tasa de contagios mundiales, pero no existe una orden de cuarentena obligatoria. Ante esto, el llamado es a que los ciudadanos resguarden su salud al no viajar durante el feriado y a que la tradición de los huevos de Pascua se realice respetando el distanciamiento social. Las iglesias de Alabama llamaron a cumplir la normativa del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de no realizar eventos públicos, como misas. En otros estados, los sacerdotes realizan las confesiones de los creyentes a bordo de sus vehículos (“drive-in”) para evitar el contacto directo.

"Semana Santa: servicios temporalmente suspendidos", indica una iglesia en Michigan.

Perú: Prohibición de movimiento

“Inmovilización total obligatoria”. Ese es el decreto supremo emitido esta semana por el Ejecutivo liderado por Martín Vizcarra que regirá para hoy y mañana, días tradicionalmente feriados en Perú. La medida prohíbe cualquier movimiento de los ciudadanos en las calles durante el fin de semana largo para evitar posibles contagios de coronavirus. El llamado es a permanecer en un aislamiento total. Eso sí, las iglesias no están cerradas y realizarán liturgias, algunas de las cuales serán transmitidas por la televisión y redes sociales.

Militares resguardan el cumplimiento del estado de emergencia y cuarentena en Lima, Perú.

Brasil: Misas por redes sociales

El gigante sudamericano, que alberga la mayor cantidad de católicos del mundo, con alrededor de 120 millones de creyentes, vive un rápido aumento de contagios de Covid-19. Ante esto, algunos estados decidieron prohibir las congregaciones para Semana Santa, lo que se da después de que un tribunal federal anulara un decreto del Presidente Jair Bolsonaro que eximía a los servicios religiosos de la cuarentena. La Confederación Nacional de Obispos hizo un llamado a realizar misas sin fieles y transmitirlas por redes sociales.

Un sacerdote brasileño entrega la bendición sobre una camioneta cerca del Congreso, en Brasilia.

Guatemala: Ni alcohol, ni playas

El Presidente y médico, Alejandro Giammattei, endureció las restricciones en Semana Santa. Desde el domingo y hasta Pascua de Resurrección hay una cuarentena regional: nadie puede circular por el país, no hay vuelos, ni viajes terrestres, tampoco se pueden visitar playas, ríos o similares. También rige una Ley seca, que establece la prohibición de vender y consumir alcohol. La policía y el Ejército resguardarán las calles para que se cumpla el toque de queda y no se realicen eventos masivos. Ciudades como Antigua cerraron sus puertas.

Fieles con mascarillas en las afueras de una iglesia que seguirán cerrada durante Semana Santa en Guatemala.

Israel: Cierre de ciudades

Desde hace más de una semana están prohibidas oraciones públicas. Mientras el Santo Sepulcro y la mezquita de Al Aqsa están cerrados, el Muro de los Lamentos sigue abierto con un máximo de 10 fieles por visita, lo que generó criticas de las comunidades católicas. El lunes, las autoridades informaron de la imposibilidad de viajar entre ciudades durante cuatro días y un toque de queda desde el miércoles para prevenir reuniones familiares o visitas por la pandemia. Además, desde el martes el país está con un cierre total.