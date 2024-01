“No le vamos a dar la palabra”: el acalorado último Concejo de La Florida que enfrentó a Carter con destituida concejala

Una turbulenta semana se ha vivido en la comuna de La Florida, luego de confirmarse a través del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la destitución de la concejala Marcela Abedrapo (PC). Todo esto, según el fallo, por faltas a la probidad durante sus funciones por una serie de hechos que se le imputan y por lo que además quedó con la prohibición de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.

Pese a ser destituida a través de un documento publicado el miércoles pasado, el hecho no confirmaba formalmente la salida de la edil debido a que el cese de sus funciones debe ser ingresado a través del municipio, razón que le permitió asistir al último Concejo Municipal Extraordinario y que derivó en fuertes recriminaciones entre ella y el alcalde Rodolfo Carter.

Los concejales recibieron el jueves pasado un mensaje a través de su correo institucional en el que se convocaba a todos los ediles de la comuna a asistir a una cita extraordinaria donde se tratarían una serie de puntos, entre ellos patentes de alcoholes, salud mental y el arriendo de un inmueble.

Y ya durante el inicio de la sesión se vislumbró el tono que esta tendría: durante unos minutos la concejala Abedrapo se convertiría en la presidenta subrogante del concejo debido al retraso de Carter. ¿Por qué fue esto posible? Debido a que la primera mayoría de votos dentro de los presentes asume el cargo con una serie de obligaciones, como dirigir la palabra y marcar los tiempos de habla.

Y así, mientras el administrador municipal daba lectura a los puntos que serían tratados dentro de la convocatoria, él mismo se detuvo para señalar que Carter habría hecho ingreso para liderar el concejo que hasta ese minuto era subrogado por la concejala, quien fue interrumpida con las palabras del alcalde: “Señora concejala, por favor haga abandono de la palabra y le ruego que no provoque una situación incómoda, usted sabe su situación jurídica. No ha sido notificada, pero usted públicamente ha sido destituida de su cargo”, señalaba el ex UDI, en un hecho que le ponía más leña a un ya tirante escenario de la instancia.

Como sea, la discusión fue subiendo de tono mientras se dialogaba sobre la situación de los centro de salud mental de la comuna. En algún momento la concejala apuntó directamente a Carter: “No es posible alcalde, no es posible Rodolfo, yo te exijo que tengas una mejor atención de nuestros vecinos (...) te debes hacer cargo, esto es inaceptable”, haciendo referencia a que presuntamente el alcalde no habría asistido a los centros locales de salud de la comuna.

Posteriormente, cuando se discutía sobre la adquisición de un inmueble que sería arrendado por el municipio, Abedrapo fue interrumpudia por Carter y su micrófono dejó de funcionar: “Francamente concejala no le vamos a dar la palabra. Vaya a la Contraloría, reclame, pero no podemos expornernos constantemente a sus gritos. Lo siento concejala”. El edil justificó lo anterior señalando que la concejala sólo tenía el interés de “generar un conflicto”.

“Usted está destituida y por cortesía la hemos dejado participar, pero usted cada vez que ha usado la palabra es para agredir y no podemos permitir que usted lo siga haciendo”, cerró. Ante esto, un sólo concejal se pronunció: Reinaldo Rosales (PPD), quien blindó a Abedrapo y recalcó que ella seguía en sus funciones y que por lo mismo tenía derecho a la palabra: “Me gustaría pedirle que no se le censurara a la concejala, yo sé que a veces hay palabras que no nos gustan, según lo que yo alcancé a escuchar se estaba refiriendo al punto que se está tratando”.

Pero el alcalde no dio su brazo a torcer y retrucó que “lo que nosotros no queremos es que el Concejo Municipal de La Florida se convierta en un espacio de comisión de delito”, aferrándose a la idea de que en varías ocasiones la concejala ha sido acusada de malos tratos dentro de la instancia. Además, señaló que en este caso la ministra de fe -que cumple sus funciones como secretaria municipal- tomó la decisión de apagarle el micrófono a la concejala “para el buen funcionamiento del concejo”.

Actualmente la concejala es que sigue en sus funciones en los papeles. Según los plazos que declara el Tricel existe una última apelación posterior al dictamen que dio la instancia, llamado “reconsideración”. Esta solicitud, según lo confirma la misma concejala, la utilizará durante este martes.

En esa apelación no está sola. La apoyan dos abogados que redactarán el documento, uno de los cuales es René Larroucau, ligado al socialismodemocrático, además de la exfiscal y ex directora nacional del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, quien la ha apoyado en tres imputaciones realizadas en contra de la militante comunista por injurias y calumnias.