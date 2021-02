¿Vida en Marte? El hito que vuelve a unir a Bowie con la NASA 50 años después

Corría el año 1968. David Bowie acababa de publicar su álbum debut que decidió titular con su nombre y trabajaba en su próximo disco, Space Oddity (1969), donde quedaría de manifiesto la obsesión del músico británico por los misterios del universo.

“Space Oddity”, la canción homónima del álbum, curiosamente fue lanzada como sencillo promocional sólo nueve días antes de la llegada del hombre a la Luna. De hecho, fue utilizada por la BBC durante la cobertura del histórico alunizaje. Más de cincuenta años después Bowie repite la hazaña involuntaria de musicalizar un logro humano en el ámbito de la exploración espacial.

A siete meses de su lanzamiento por parte de la NASA, el rover Perseverance llegó a la superficie de Marte con la misión de recolectar oxígeno y rocas marcianas, además de buscar vida microbiana. Un suceso que fue nuevamente acompañado por la música de Bowie, esta vez con “Life on Mars?” (”Vida en Marte?”), en la versión del músico inglés Yungblud, al cierre de transmisiones de la NASA.

Sinatra y una canción francesa

En 1968, el cantante británico fallecido en enero de 2016, tomó la melodía de la canción francesa “Comme d’habitude” de Claude Francois y Jacques Revaux, y escribió la letra “Even a fool learns love”, claro que nunca fue publicada.

Paul Anka dio un paso más y compró los derechos de la canción francesa, música que adaptó para escribir la famosa “My way” para Frank Sinatra en tiempos en que ‘La voz’ tanteaba la opción de retirarse de la música.

Pero Bowie, lejos de abandonar aquella melodía que resonaba en su cabeza, decidió seguir adelante con su propia versión. “El espacio de trabajo fue una gran habitación vacía con un sillón, una ganga de art noveau, un enorme cenicero desbordante y un piano de cola. Empecé a trabajar en el piano y ya tenía toda la lírica, y la melodía la terminé por la tarde”, dijo el “Duque Blanco” en declaraciones para The Mail en 2008.

Con el primer bosquejo en mano, el músico convocó al pianista Rick Wakeman -integrante de Yes- y al guitarrista Mick Ronson -miembro de The Spiders from Mars- para perfeccionar la maqueta.

“Rick Wakeman vino un par de semanas después y embelleció la parte de piano, y el guitarrista Mick Ronson creó una de sus primeras y mejores partes de cuerda para esta canción que ahora se ha convertido en una especie de elemento obligatorio en mis shows en vivo”, detalló Bowie en la entrevista a The Mail.

En conversación con Culto en junio de 2018, Wakeman recordó aquellas sesiones con Bowie. Un momento que él mismo cataloga como uno de los mejores de su vida.

“Con David ya habíamos grabado Space Oddity en 1969, además de ‘Memory of a free festival’, ‘Wild eyed boy from freecloud’ y un par más. Y tiempo después me invitó a su casa porque quería mostrarme unas canciones nuevas. Llegué, él se sentó al piano y luego de pedirme que le diera las sugerencias que yo quisiera, se puso a tocar ’Changes’, ‘Life on Mars?’, una detrás de otra, y no podía creer lo que escuchaba, era todo fantástico”, recordó el tecladista.

“Obviamente acepté encantado, y cuando le pregunté qué estilo quería para el piano, me dijo: ‘El tuyo, quiero que toques como crees que debe ser’, porque así de generoso era. Y bueno, Hunky Dory creo que es el disco del que más me enorgullezco de haber participado”, rememoró el pianista durante los días en que presentaba un show sinfónico en Chile.

¿Hay vida en Marte?

Finalmente “Life on Mars?” fue publicada en 1971 como parte del álbum Hunky Dory y posteriormente lanzada como single en 1973.

Para promocionar su composición, Bowie describió el tema en 1971 como “la reacción de una mujer joven a los medios”. Y en 1997 agregó una explicación un tanto más extensa: “Creo que ella está decepcionada de la realidad… que aunque vive en el abatimiento de la realidad, le dicen que hay una vida mucho mejor en algún lugar y está amargamente decepcionada porque no tiene acceso a ella”.

Una metáfora sin relación alguna con los rover que buscan encontrar oxígeno y vida microbiana en el planeta rojo.

Mick Rock, reconocida figura del mundo de la música por haber fotografiado a figuras como Queen, Sex Pistols, Ramones, Joan Jett, Lou Reed y, por supuesto, David Bowie, fue quien dirigió el video musical de “Life on Mars?”.

La pieza fue grabada en 1973 en Earls Court, Londres, y muestra a Bowie con el cabello rojo, maquillaje y un traje turquesa, interpretando su tema en un escenario blanco. Una producción que tuvo dos versiones más: la primera en los 80′, donde fue editada para darle un aspecto un tanto más “desteñido”, y luego en 2016, cuando el sello Parlophone Records le solicitó a Rock que hiciera una nueva remasterización.

“La nueva versión es mi favorita, porque hay todo tipo de cosas que puedes hacer técnicamente, incluso jugar con los colores y muchos otros elementos”, dijo Rock a Songfacts en ese entonces.