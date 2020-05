Vidal vs Bielsa, los entretelones de una rivalidad que se hace eterna

El sábado, Arturo Vidal volvió a su trinchera favorita. Otra vez las redes sociales, en esta oportunidad Instagram, se transformaron en el espacio para que el volante del Barcelona intentara saldar una cuenta. En este caso, probablemente, la que más marcó su carrera deportiva. En el programa Grítalo América, a través de Youtube, José Sulantay, quien dirigió al Rey en la histórica Sub 20 que fue tercera en el Mundial de 2017, se lanzó contra Marcelo Bielsa. "No quiero opacar a nadie, pero a Bielsa acá en Chile (le adjudican que) ganó todo, prácticamente le besaron los pies, pero no ha ganado nada en el extranjero, no ha hecho una cosa fantástica como para decir él cambió toda la historia”, declaró el adiestrador nortino. Vidal tomó la frase, replicada por un medio de comunicación, y añadió un comentario contundente: “Alguien que dice las cosas de frente”. Cinco aplausos y dos posteos siguientes, con reconocimientos a Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, técnicos de la Selección en las Copa América de 2015 y 2016 sentenciaron la postura del mediocampista.

¿Cuando se produce el cisma entre Vidal y Bielsa? Quienes convivieron con ambos en la Roja coinciden en fijar la separación, que ahora parece eterna, en 2008. Chile había sido invitado al prestigioso torneo Esperanzas de Toulon y Bielsa consideró que ahí podría probar a las piezas que tenía en mente para la Selección. Sin embargo Vidal, quien por esos días militaba en el Bayer Leverkusen, optó por no acudir a la convocatoria, pues privilegió las vacaciones.

Bielsa se tomó revancha cuando confeccionó la lista para los encuentros ante Bolivia y Venezuela, por las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. Vidal fue el gran ausente. "“En la posición en que él (Vidal) se desempeña opté por otros jugadores. Mi posición es elegir y los que designé son quienes creo están mejor. No pesaron sus declaraciones”, explicó el Loco. El Rey jamás lo perdonó.

“Principalmente es por la marginación del partido contra Bolivia. Fue el único momento en que hubo diferencia entre ellos. Desconozco por qué habrá dicho esto. Si bien es cierto no deja de tener razón con respecto a lo que dice, de que Bielsa no consiguió algún título, también es cierto que a nosotros nos marcó tremendamente su llegada. Desconozco por qué hace este tipo de declaraciones. Me sorprende. Seguramente, esto nace de esa fecha. Internamente, nunca hizo mención alguna”, explica Pablo Contreras, un pilar de ese proceso.

Disculpas al plantel

Con el tiempo, Vidal volvió a los listados. Sin embargo, tuvo que bregar demasiado para recuperar el protagonismo. En el histórico triunfo sobre Argentina, del 15 de octubre de 2008, tuvo que conformarse con saltar al campo de juego en los 87′. En la victoria frente a Paraguay, ni siquiera estuvo entre los suplentes.

Sin embargo, hubo otra situación que el volante tuvo que enfrentar: disculparse frente a sus compañeros. En esa oportunidad, el capitán, Claudio Bravo, lo instó a dirigirse ante el plantel. “Claudio y Marcelo le pidieron disculparse con el plantel por sus declaraciones, porque nos había ido bien, habíamos ganado”, recuerda Pedro Morales, quien también formó parte de la ruta hacia el mundial que se disputó en el continente negro. El penquista aclara, en todo caso, que todo se produjo en un ambiente distentido. “Tampoco fue como un gran problema, ni mucho menos. Fue bien relajado. No me acuerdo de lo que dijo, pero fue todo en buena onda”, recuerda.

Los otros dardos

No era la primera vez que el mediocampista disparaba contra el rosarino en los mismos términos. " Del ochenta hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile. Y este momento que disfrutamos ahora se dio porque hay muy buenos jugadores y porque nos tocaron dos entrenadores muy buenos. Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones”. Las declaraciones las ofreció al diario alemán Süddeutsche Zeitung, publicadas en plena disputa de la Copa Confederaciones, en Rusia, en 2017.

¿Y Bielsa? “No”, respondió, enérgicamente, Vidal. “Bielsa no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones”.

Antes, en 2012, había superpuesto a Borghi sobre Bielsa. “Lo encuentro superior. Uno tiene opiniones y yo lo encuentro superior. Me siento mucho mejor con Claudio y por eso estoy tan feliz en la Selección”, decía en septiembre, después de la caída frente a Colombia, en el estadio Monumental.

Los otros ‘enemigos’ de Bielsa

Vidal, en todo caso, no ha sido el único que se ha levantado contra Bielsa, cuya palabra parece sagrada, sobre todo en Chile. En 2008, Nelson Acosta lo refutó por concentrar en la dupla compuesta por Marcelo Salas e Iván Zamorano el mérito por la clasificación a Francia 1998. "Salieron goleadores porque eran jugadores de gran nivel, los mejores que ha tenido el fútbol chileno, pero el equipo se creaba las opciones y a lo mejor se creaban cuatro y ellos hacían tres, esa era la diferencia. Pero no (se puede) decir que eran Zamorano y Salas, esa es una falta de respeto, pero ignorantes hay muchos así que no me extraña”, dijo el DT en 2008 a radio ADN.

En 2012, quien se alzó fue Claudio Borghi, también ex técnico de la Roja. “La gente dice que era austero por vivir acá, pero no era austero porque tenía mucha gente a su disposición. Era más barato para la Federación tenerlo en una casa o un hotel que viviendo acá”, manifestó el extécnico de Colo Colo a Fox Sports, refiriéndose al complejo Juan Pinto Durán. “La gente cree que todo lo bueno que hay en esta selección es por Bielsa y que todo lo malo es por mí. Lo que me llama la atención es que todo el mundo habla de su trabajo, pero nadie lo vio trabajar porque era muy hermético”, puntualizó.

El listado también considera a Frank Lampard, técnico del Derby County cuando el staff de Bielsa fue sorprendido en labores de espionaje. “Me dio risa. Creo que es inapropiado y pensaba que era ironía que obtuvieran un premio al juego limpio después de esto. Que le dejaran al Aston Villa marcar el gol solo equilibra la balanza por lo que había sucedido. Me parece extraño que lo hayan ganado", declaró después de que el transandino recibiera un reconocimiento al Fair Play.

El último en apuntarle, antes de Vidal, había sido José Luis Chilavert. "Marcelo Bielsa, usted está a favor de los delincuentes que queman edificios, trenes, autos, se nota que no ha aprendido nada de la vida. Es fácil opinar desde Inglaterra y eso que le enseñamos el éxito en Vélez y no ha aprendido nada. Los fracasos en el fútbol, lo llevaron al populismo”, le disparó su expupilo después de que el Loco respaldara el estallido social en Chile.