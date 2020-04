Villarrica y Puerto Varas, la dicotomía de las comunas turísticas sin contagios frente a la nueva normalidad

“Tendremos que aprender a vivir en una nueva normalidad, en que el coronavirus estará entre nosotros por un largo tiempo”. Hace unos días, el Presidente Sebastián Piñera anunció con esas palabras la intención del Gobierno de iniciar una reapertura gradual de los empleos y servicios, considerando que la crisis sanitaria no acabará en el corto plazo.

Y donde es más probable que eso ocurra es en aquellas zonas donde el Covid-19 está controlado o ya no existen casos activos (o enfermos en etapa de contagio) que puedan rebrotar la enfermedad.

Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, al 27 de abril había 166 comunas donde ya no había casos activos de coronavirus. En ellas, viven 2,7 millones de personas, el 14% de la población del país. Sin embargo, sus autoridades locales difieren sobre cómo entrar a esa “nueva normalidad”.

Ese es el debate instalado en comunas de zonas lacustres, donde el turismo podría reactivar la economía. Por ejemplo, en Villarrica, comuna que con 59 mil personas es una de las áreas libres de coronavirus con mayor población, dicen que es muy temprano para reabrir.

“No veo conveniente que se adelanten estos procesos, ni siquiera el ingreso a clases de los alumnos, ni tampoco reabrir de manera tan repentina el comercio, porque sería un riesgo. También creemos que hay que mantener cerrada la llegada de turistas o de personas a segundas viviendas, mientras sea posible”, dice el alcalde Pablo Astete.

Bajo esa postura, el edil cree que se debe mantener la barrera sanitaria, considerando que viene un fin de semana largo que podría motivar la llegada de turistas. “Así como lo hicimos en Semana Santa, queremos que por ningún motivo llegue gente a esta zona lacustre. Estamos extremando medidas para que la gente que llegue se devuelva”, explica.

En Puerto Varas, otra comuna lacustre turística, hay 49 mil habitantes y ningún caso activo. Ahí también están de acuerdo con evitar la llegada de contagios, pero saben que en algún momento tendrán que reabrir la ciudad para permitir el ingreso de recursos.

El alcalde Ramón Bahamonde dice que “indudablemente, quien no trabaja, no come, y los más perjudicados son siempre los más humildes”, por lo que “vamos a tratar de volver a la normalidad lo antes posible y con gran, pero con criterios sanitarios para que no haya contagios, porque cualquiera se puede enfermar”.

El edil explica que el turismo es la actividad que aporta más recursos a la comuna. Como ejemplo, recuerda que en agosto se realizó en su ciudad la Tercera Reunión de Altos Representantes de APEC, que convocó a 2.500 delegados internacionales.

“No sé de qué vamos a vivir o comer, porque el Estado no es infinito”, agrega Bahamonde, quien en todo caso también es partidario de que en este fin de semana largo toda la población esté en cuarentena, para evitar contagios.

Otra comuna donde el coronavirus se mantiene a raya es Copiapó. Con 172 mil personas, hasta el lunes no registraba casos activos de coronavirus. Sin embargo, la noche del martes se registraron seis nuevos contagios. Lo mismo ocurrió en Ovalle (121 mil personas), que no tenía casos y ahora registra uno.