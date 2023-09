¿Y las peticiones de perdón? Excomandante en jefe de Ejército, Óscar Izurieta, encabeza acto con reos de Punta Peuco por 50 años del Golpe

A tres días de que 27 internos de Punta Peuco que cumplen condenas por crímenes cometidos durante la dictadura enviaran una carta pidiendo “conmiseración”, este viernes se llevó a cabo una ceremonia donde otro grupo de reclusos se reunió junto a militares en retiro, entre ellos el excomandante en Jefe de la institución, Oscar Izurieta, para conmemorar las Glorias del Ejército a 50 años del Golpe de Estado.

De acuerdo con lo confirmado por el abogado de varios de los internos, Raúl Meza, a este medio, el acto contó con la presencia de:

Excomandante en Jefe del Ejército, general (R) Óscar Izurieta Ferrer

Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de las FF.AA. en retiro, Álvaro Guzmán Valenzuela

Presidente del Cuerpo de Generales en Retiro de Carabineros, general inspector (R) Francisco Smith González

Presidente de Multigremial Facir, contra almirante (R) Pedro Veas Diabuno

Presidente de la Unión de Cursos Militares de la Escuela Militar, general de división (R) Guillermo Castro Muñoz

Presidente del Centro de Generales en Retiro, general de brigada (R) José Gaete Paredes

Presidente ONG Mis Camaradas, coronel (R) Freddy Novoa Salvo

Raúl Meza Rodríguez, abogado de internos de Punta Peuco

Como “anfitriones” del acto oficiaron Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán Castilla, quienes cumplen sendas condenas por violaciones a los derechos humanos.

Si bien se esperaba que durante el encuentro los internos suscribieran una carta en rechazo a la firmada por los otros 27 reclusos, porque según ellos “no tienen nada que reconocer”, pero no alcanzaron consenso para materializarla.

Sí expresaron, de acuerdo con quienes estuvieron presentes, su total rechazo a los puntos expresados en la misiva.

FOTO: ARCHIVO

Las posturas de Izurieta

Esta no es la primera vez que el excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta se hace parte de actos relacionados con el golpe o que se refiere a ello. Según señaló en una entrevista con El Mercurio el 2017, “es un mito que el Ejército tenga información y no quiera entregarla. Me molesta profundamente cuando escucho a políticos, a diputados, a periodistas que dicen que el comandante en jefe miente y han mentido todos sus antecesores. Me parece grave. Están obligando al comandante en jefe a volver a la arena política, a defender temas de corte político, y no es bueno para el país”.

Dos años después, Izurieta, junto a los excomandantes en jefe Miguel Ángel Vergara Villalobos (Armada), Ricardo Ortega Perrier (Fach) y Fernando Cordero Rusque (Carabineros), acusaron una “campaña para amplificar y endurecer las causas de derechos humanos” en una carta pública.

“En los últimos años sectores políticos que no concuerdan con la transición realizada y que ambicionan cambios más radicales, sumado a determinados medios de comunicación poco objetivos han impulsado una campaña amplificar y endurecer las causas de derechos humanos”, indicaba el texto de los exmilitares.

Además, como dio a conocer La Tercera en 2022, en un interrogatorio realizado por la ministra en visita Romy Rutherford, Izurieta señaló que durante los primeros años de su mandato (2006-2010) ”parte de los gastos reservados iban al general Pinochet y su familia” y que “el general Pinochet gastaba mucha plata, porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural”.