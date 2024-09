Boric presentará en cadena nacional proyecto que pone fin al CAE.

A esta altura del próximo fin de semana, mientras la mayoría de Chile esté celebrando unas nuevas Fiestas Patrias, un puñado reducido de personeros de distintos ministerios del gobierno estará ultimando los detalles de una cadena nacional que el domingo 22 de septiembre debiera realizar el Presidente Gabriel Boric para anunciar el proyecto que moderniza el financiamiento de educación superior y que deja atrás -y condona parcialmente- el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Ese es el ‘plan A’ que un equipo interministerial trabaja minuciosamente hace varios días, aunque con un gran “pero” a su haber: si durante el largo receso por el 18 llegase a haber un número considerable de accidentes, fallecidos o imponderables, el bosquejo se irá al tacho de la basura. “No podríamos anunciar algo de esa índole si hubiese muchas personas sufriendo la pérdida de algún ser querido”, dicen conocedores del trazado de la apuesta comunicacional de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), desde donde recuerdan que hace no mucho ya debieron cambiar los planes cuando el Presidente debió cancelar su participación en los Juegos Olímpicos de París debido a la crisis de seguridad desatada a mediados de julio. “El diablo está en los detalles”, resumen.

El otro “pero” es el factor tiempo. Y es que desde el lunes el Presidente Boric estará en Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas, lo que implica que si la cadena nacional no se hace antes de su partida, un gran anuncio del proyecto, el que se piensa ingresar el lunes 23 y como tope antes del miércoles 25, quedaría reducido a una pauta más sencilla, posiblemente, según detallan conocedores, a cargo de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien por esos días ejercerá su rol como vicepresidenta de Chile ante la ausencia de Boric. Igualmente se está pensando en un ‘plan C’ y hasta un D.

3 SEPTIEMBRE 2024 EL MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO, EN COMISON. FOTO: DEDVI MISSENE

Esos escenarios, sin embargo, se quieren evitar y por eso las fichas están puestas en poder llevar a cabo el anuncio por parte del Mandatario, porque además hay un tema simbólico también dando vueltas y que se ha analizado: aunque parcial y no universalmente, lograr la presentación de una propuesta que beneficiaría a todos los deudores del CAE -no a todos por igual- sería una de las grandes promesas cumplidas, según leen en La Moneda, del programa presidencial frenteamplista. Y que, justamente, al ser una promesa salida del corazón del FA no puede no ser alguien de ellos quien haga el anuncio. “Y qué mejor que lo realice un Presidente que nació en las protestas estudiantiles”, señalan en el entorno de Palacio, donde se definió que además de Boric -o Tohá- serán los ministros Mario Marcel (Hacienda), Camila Vallejo (Segegob) y Nicolás Cataldo (Educación) los escogidos para asumir la primera línea de vocería, explicación y defensa del proyecto que deja atrás el CAE, dejando relegados a quienes han estado permanentemente abocados a la redacción y cálculo monetario del proyecto.

De hecho, acorde a conocedores de la planificación de esta salida comunicacional, en algún punto se pensó que Cataldo acompañase a Boric a su viaje a Estados Unidos, pero se quedará en Chile para salir a sostener la propuesta.

Así las cosas, si no logra ser el Mandatario quien haga el anuncio, en los papeles ningún ministro del FA tendrá un rol protagónico en esta primera pasada, lo que no implica que luego otros secretarios de Estado, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, o incluso la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, sí adquieran más preponderancia en una segunda etapa comunicacional que aborde temas más específicos y resuelva dudas. Ahí también entrarían los parlamentarios del oficialismo, con especial rol de los del FA.

Pero hay otro aspecto que también ocupará por estos días al equipo que trabaja en la redacción del proyecto: fijarle el nombre. Hasta aquí simplemente se le llama “mecanismo de financiamiento de la educación superior”. La idea es buscar algo más atractivo y por eso la mesa técnica de trabajo comunicacional especialmente dedicada a la salida y puesta en escena del anuncio del nuevo sistema, integrada por los ministerios de Hacienda, Educación y Segegob, apoyados por la Secom, acelerará el trabajo sobre esta campaña particular en los próximos días. “Se quedarán todos trabajando en esto durante Fiestas Patrias”, señalan en su entorno, donde añaden que la carga de la pata comunicacional, hasta aquí, se la han llevado Educación y Secom, donde sus integrantes reseñan que sin una marca definida el trabajo se ha hecho más difícil. “Estamos en una búsqueda frenética para hacer bien la puesta en escena”, resumen conocedores de ese trabajo.

No habrá condonación al CAE. Foto referencial: Edwin Navarro/Aton Chile

Pasa que hasta ahora ninguno de los nombres propuestos ha convencido, entre Aporte Público Solidario, Acceso Gratuito Solidario o los sugeridos por Secom: SiSol (Sistema Solidario) y que llegó a tener un sol en su logo, o SIFE (Sistema de Financiamiento Equitativo).

Y mientras eso se define, en lo que sí hay concordancia es que el concepto de “fin al CAE” será el sello y la idea recurrente que se utilizará por esos días. “Será una especie de eslogan”, aseveran entendidos en la materia. Asimismo, hasta última hora se deja abierta la opción de que un tecnicismo haga que la presentación se pueda correr hasta el filo del plazo autoimpuesto del 30 de septiembre, lo que también miran de reojo quienes están organizando la salida comunicacional, toda vez que a poco más de dos semanas de que se acabe el mes aún no se ha zanjado el día específico que se ingresará el proyecto al Congreso. b