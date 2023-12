Cómo la Fiscalía arma el puzzle del escándalo judicial de Hermosilla, Villalobos y Sauer

La trazabilidad del polémico audio

Desde que se divulgó el audio íntegro con la conversación entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, las dudas respecto de quién había grabado la polémica cita comenzaron a despejarse. La única persona que se escuchaba desde un comienzo, incluso antes de que entraran los otros dos integrantes de la reunión, era la abogada Villalobos.

La exfuncionaria de la Subsecretaría de Educación (en 2014), además, reconoció ser ella quien grabó ante la Fiscalía, pero no quien divulgó el audio.

A partir de esta incógnita, la Fiscalía trabaja para despejar quién echó a andar el audio, dado que tanto grabar como divulgar una conversación -sin consentimientos de los presentes- podría ser delito. Para avanzar en esta arista, donde Sauer presentó una querella, es que la revisión de teléfonos de los imputados es fundamental. Además, se citará a declarar a Rodrigo Topelberg y Yael Speisky, pareja del exsocio de Sauer.

Speisky es sindicada por Villalobos como la primera persona a la que remitió el audio con la grabación. ¿Las motivaciones? Aún no están claras y, por lo mismo, la Fiscalía se encuentra en un proceso de contrastar todo lo declarado por la abogada y chequearlo con hechos de los cuales haya algún registro.

El Ministerio Público -a solicitud de Sauer en su querella- podría solicitar al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, durante los próximos días, el registro de llamadas de las líneas y números telefónicos de los cuales son propietarios, tanto Villalobos como Topelberg.

La filtración del audio fue algo que Leonarda Villalobos recriminó a Topelberg el día de la filtración de la reunión en Ciper. “Nunca te dañé, siempre te cuidé, nunca me aproveché, nunca pensé en dañarte a ti y menos a tu familia”, le escribió por WhatsApp.

Factop: la caja de Pandora que se podría abrir

Si bien para la Fiscalía las pesquisas en torno al audio son de total importancia, eso no quiere decir que hayan dejado de lado el caso madre de esta historia: la supuesta emisión de facturas falsas por parte de Factop.

El caso tuvo su origen en marzo, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspendió las operaciones de STF Capital Corredores de Bolsa por no entregar sus estados financieros ni cumplir con los índices de cobertura patrimonial.

Luego, en julio, Rodrigo Topelberg se querellaría contra su exsocio, sembrando -dicen fuentes del caso- las motivaciones para hacer girar una bola de nieve que terminó con la filtración del polémico audio. Lo hablado en la reunión de Daniel Sauer con sus abogados, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, lo recogieron -en parte- los abogados de Topelberg en la ampliación de querella presentada en agosto.

Si bien la indagatoria, hasta ahora, estaba centrada en recabar antecedentes de los clientes afectados por la sociedad, ahora se sumará el relato de una testigo clave para conocer las operaciones de la firma: Leonarda Villalobos.

Es que la abogada ya ha sido citada a declarar en esta causa y no sólo por los hechos que apuntan al soborno y la filtración del audio. Fuentes del caso comentan que es en el caso Factop donde puede entregar valiosa información sobre cómo se echaba a andar el mecanismo para la falsificación de boletas, así como también quiénes eran los otros clientes del factoring.

En esa misma línea, las mismas fuentes consultadas, advierten que Villalobos podría estar activando una estrategia que apunte a la “cooperación eficaz” y así no exponerse a una pena tan alta en la otra causa, transformándose en una pieza clave para indagar el caso en que el SII ya se querelló en contra de Daniel y Ariel Sauer porque, a través de las sociedades Inversiones Guayasamín SPA, Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Ziko Limitada facilitaron 9.970 facturas falsas a 100 empresas distintas por casi $ 13 mil millones.

Análisis y declaraciones para indagar el pago de coimas

En esta parte de la investigación, el Ministerio Público avanza por distintos flancos. Una es más operativa, como la revisión de cámaras en las afueras del Servicio de Impuestos Internos (SII) y desde el edificio en que está la oficina de Luis Hermosilla. Sin embargo, esos peritajes no arrojaron muchas pistas, dado que la autonomía de grabación de estos dispositivos no abarca más allá de 10 días.

El otro trabajo investigativo está centrado en la toma de declaraciones y el análisis de la información incautada desde el SII, como por ejemplo, los antecedentes de la liquidación de la multa por más de $ 3 mil millones a Sauer en 2018.

Ese es el año que está reconstruyendo la Fiscalía, como también quiénes llegaron el 22 de junio a reunirse con Hermosilla y Villalobos a la oficina donde ocurrió la reunión en Vitacura. Es que en la conversación, el abogado dice “hay que armar una caja, necesitamos una caja. Hay que ‘chipearles’ a más huevones. Hay un huevón de la CMF al que le debemos plata también, le debemos 10 o 12 palos, no sé, la Leo tiene los números anotados”. Leonarda Villalobos le responde: “Que se los va a entregar, de hecho, Lucho, porque viene pa’ cá”.

Sin embargo, ahora apareció otro funcionario público en el radar de la Fiscalía. Se trata de Adrián Fuentes Campos, asesor jurídico de la Dirección Nacional del Registro Civil.

El abogado salió al ruedo en la investigación, luego de que Leonarda Villalobos declarara que él era quien la asesoraba en temas tributarios, descartando el pago de coimas a funcionarios del SII. Con todo, para ahondar en esa hebra, la Fiscalía citó a declarar a Fuentes en calidad de testigo.

En el círculo del abogado descartan cualquier irregularidad, pues asegura que sólo prestó una asesoría a Villalobos en la corrección de un informe. Además, expuso que lo hizo cuando estaba ejerciendo como abogado particular y no como funcionario público, ni del Registro Civil, ni tampoco de la Tesorería General de la República. El profesional también trabajó en Hacienda y Economía.

Los investigadores siguen oficiando al SII, además, para analizar información que se cruce con el presunto pago de sobornos y, por lo mismo, están citando a funcionarios del organismo fiscalizador para esclarecer esta arista de la causa.

El análisis de las cuentas bancarias de los imputados, como la declaración que se le tomará a Sauer, son las pesquisas que ya están en el horizonte.

Exjefe de Grandes Contribuyentes es el único “caído”... hasta ahora

“Fue por responsabilidad política”. Esos fueron los motivos, explica una fuente del Servicio de Impuestos Internos (SII), de la abrupta salida de Christian Soto del organismo en medio del caso Hermosilla.

El 21 de noviembre, y tras declarar en la Fiscalía Oriente, el entonces jefe de Grandes Contribuyentes fue removido de su cargo por el director del SII, Hernán Frigolett. Ese día se sostuvo que era por “pérdida de confianza”.

Y es que Soto años antes, entre el 2015 y el 2022, se desempeñó como jefe de una de las oficinas en que está enfocada la investigación del Ministerio Público: la Dirección Regional Metropolitana Oriente del SII. Esa fue una de las reparticiones en las que se tramitó, en 2018, el “perdonazo” del que el empresario y dueño de Factop, Daniel Sauer, habla en la reunión que fue grabada por la abogada Leonarda Villalobos. Junto a la salida de Soto, quien a sus cercanos les ha asegurado inocencia, se suspendió a otros funcionarios del organismo que en algún momento hicieron consultas sobre el RUT de la firma indagada. Se les quitó sus clave y acceso a los sistemas del SII. Quienes conocen del sumario aseguran que hasta el momento no existirían vínculos reales entre los indagados Hermosilla, Villalobos y Sauer con algunos de los funcionarios afectados por las esquirlas del caso.

¿Hay soborno?: la arista de estafa o “bluff” judicial

Esta semana Alejandra Borda, la abogada de Leonarda Villalobos -una de las protagonistas del caso y quien grabó la reunión que desató el escándalo- descartó de plano el pago de coimas a funcionarios públicos.

En un cuestionario hecho llegar al Diario Financiero sostuvo que tales sobornos o pagos a funcionarios del SII “nunca existieron, ni en este caso ni en ningún otro realizado por María Leonarda Villalobos en estos años de asesoría profesional a cualquiera de sus clientes”.

Una estrategia de defensa que ya se ha adoptado por parte de la egresada de la Universidad Bolivariana, quien ha declarado en más de una ocasión ante el Ministerio Público. En estas instancias, trascendió, ha descartado también lo que se sostiene en el audio que ella misma grabó para entregárselo a su amiga, la abogada Yael Speisky, pareja del exsocio de Factop Rodrigo Topelberg. Este último, a su vez, habría usado la información que se capta en el registro auditivo para ampliar la querella en contra de su exsocio Daniel Sauer durante los primeros días de agosto de este año.

La posición de otro de los implicados en el caso, el penalista Luis Hermosilla, quien aún no ha declarado ante la Fiscalía, sostendrá una defensa similar a la de Villalobos. Lo primero es que no existía una relación estrecha con la mujer, que se conocían hace casi un año y que participaban de la estrategia de defensa de Factop. Sin embargo, deberá explicar sus alusiones, en el audio, a supuestos pagos a un funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y las órdenes a funcionarios del SII. “Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Lo quiero tentar”, se escucha en la grabación.

Su abogado, Juan Pablo Hermosilla, ya ha explicado que nunca se pagaron coimas y eso lo sostendrá su hermano ante la justicia. Si no hubo sobornos, entonces, ¿hay una estafa del abogado a su cliente?.