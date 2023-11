Informe del SII que estaba en manos de Villalobos y Hermosilla: Cordero dice que nuevo antecedente da cuenta de una “red de corrupción inaceptable”

Desde el Congreso, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a los nuevos antecedentes sobre el caso que involucra a Luis Hermosilla en una presunta red de pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información privilegiadas en indagatorias de dichos organismos. Esto, tras el audio revelado por CIPER que involucra también el empresario Daniel Sauer y a la abogada tributaria Leonarda Villalobos.

Este martes, el citado medio publicó un reportaje que da cuenta que la información que Villalobos y Hermosilla le entregaron al controlador del factoring Factop -Sauer- en la reunión del 22 de junio en la oficina del penalista, que quedó plasmada en el audio filtrado, provenía efectivamente informes reservados del SII, a los que los abogados tuvieron acceso.

“CIPER pudo acreditar que la semana pasada el SII le entregó a la fiscalía la información acerca de que los datos que se mencionan en el audio, sobre los 44 RUT, es real y proviene de una indagatoria estrictamente reservada de ese mismo servicio”, se lee en el reportaje publicado este martes.

A raíz de esos nuevos antecedentes en la investigación que llevan adelante los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana, el ministro de Justicia señaló que “darían cuenta de un mecanismo de financiamiento, de una red de corrupción que resulta inaceptable”.

Cordero, además, llamó a las instituciones (fiscalía, SII y CMF) a agilizar las indagatorias relativas al caso Hermosilla, para así “evitar una especulación que afecte a funcionarios que no están comprometidos en estos ilícitos graves”

“El Ejecutivo ha considerado desde el principio que los hechos denunciados a propósito de la filtración de ese audio son extremadamente graves. En segundo lugar, que si compromete a las instituciones se requieren investigaciones ágiles y expeditas, porque entre otras razones las instituciones comprometidas son esenciales para el funcionamiento del sistema financiero y el sistema económicos. En tercer lugar, de los antecedentes que se han revelado el día de hoy, daría cuenta de un mecanismo de financiamiento, de una red de corrupción que resulta inaceptable en servicios esenciales como estos”, apuntó el ministro.

Además, el medio de investigación asegura en el reportaje que los fiscales del caso “tienen en su poder un listado de varios funcionarios del SII sospechosos de haber participado” en la operación que permitió a Sauer liquidar su deuda de más de $3 mil millones con el SII. En esa lista, estaría involucrado un alto directivo del Servicio.

“Así como lo ha señalado el fiscal nacional, el Presidente, la ministra del Interior, el gobierno general, lo más relevante es que estas indagatorias sean lo más rápido posible. Para tratar de evitar una especulación que afecte a funcionarios que no están comprometidos en estos ilícitos graves y porque no hay forma de evitar la degradación institucional y no hay forma más eficaz de combatir incluso al crimen organizado que ser muy severo con los actos de corrupción una vez que se detectan”, apuntó el ministro de Justicia.