No hay imágenes: Fiscalía detecta que cámaras en el SII y en el edificio donde está la oficina de Hermosilla no guardaron registros visuales

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 5 minutos

El análisis de lo incautado durante las primeras diligencias del caso, en que se indaga el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos, ya arroja los primeros resultados, aunque no del todo concluyentes. Los investigadores advirtieron que los dispositivos audiovisuales pesquisados en las afueras de Impuestos Internos tienen un ciclo de grabación breve, no superior a 10 días. Es decir, ni de junio de este año, ni menos de 2018, se almacenaron movimientos. Otro dato pesquisado: el supuesto asalto a Leonarda Villalobos no fue denunciado, ni en Carabineros ni en la PDI.