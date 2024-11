Paula Vial, abogada de Jorge Valdivia: “Estoy agotada de que la Fiscalía mienta tan descaradamente”

La abogada Paula Vial Reynal no duda un segundo en la inocencia del exfutbolista Jorge Valdivia Toro. No solo porque es su defensora en la causa que está enfrentando el deportista ante el Ministerio Público, que lo acusa de violación y abusos sexuales a dos mujeres entre el 17 y 20 de octubre, sino porque, afirma, así se lo ha demostrado la investigación.

“La evidencia y la prueba me muestran que, efectivamente, él es inocente, que las conductas que desplegó, que las interacciones que tuvo con ambas denunciantes fueron efectivamente consentidas. Y todos los antecedentes que hay en la misma carpeta investigativa muestran aquello”, comenta en conversación con La Tercera.

El jueves, el exseleccionado nacional debió volver a la Cárcel de Rancagua a cumplir la medida de prisión preventiva, luego de que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones revocara, por decisión unánime, el arresto domiciliario nocturno bajo el cual se encontraba.

En esta entrevista, la abogada de la Universidad Católica, quien fuera defensora nacional entre 2008 y 2011, y especializada en delitos sexuales, aborda el estado actual de la causa, critica al Ministerio Público por su manejo del caso y anuncia las acciones que presentará buscando que Valdivia deje la cárcel.

¿De qué manera su defendido recibió la noticia de que debía volver a la cárcel? ¿Fue sorpresivo para ustedes el fallo de la corte?

Él estaba más o menos preparado. Nosotros previmos este escenario, porque presidía la sala justamente quien había votado en contra la vez anterior (el juez Alejandro Rivera). Eso, desde luego, era para nosotros un antecedente muy fuerte. Así que en ese sentido no fue nada de sorpresivo.

¿Cómo fueron los 14 días que estuvo en la cárcel la primera vez?

Eso es algo bien íntimo, porque es muy difícil estar privado de libertad. Entonces, en su caso no tiene por qué haber una excepción a ello. Particularmente, cuando uno siente tan profundamente que es algo injusto. Se hace probablemente mucho más cuesta arriba. Pero claro, él es una persona muy agradable, muy apreciada. Entonces, en ese sentido su estadía allá no fue una excepción, salvo que sí había una consigna de no hacer ningún tipo de diferencias con él, que es algo que por parte de Gendarmería se le dijo desde un inicio.

Él es un ídolo vinculado a un club deportivo, Colo Colo. ¿No tuvo problemas con otros reos, por ejemplo, de otros clubes al interior de la cárcel?

No, no tuvo ningún problema, al contrario. Junto con ser colocolino él fue seleccionado nacional y eso, desde luego, es mucho más universal. O sea, es alguien de relevancia para todos los chilenos.

El jueves, afuera de la cárcel, usted dijo que el tribunal “confundió los hechos”. ¿A qué se refiere específicamente?

Me refiero a que yo hice alusión al informe psicológico de la primera denunciante como un elemento que era súper trascendente, porque le permitía dar sentido a su comportamiento esa noche y a lo que se ve en los videos, en la combinación de sustancias. Y la corte lo toma como que fuera el toxicológico de la segunda denunciante y lo desacredita o lo minimiza. Es insólito, porque no solo no ve nada de la evidencia, no confía en lo que dice el juez de garantía.

29/11/2024 - PAULA VIAL, ABOGADA - MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La investigación

Vial es crítica de cómo el Ministerio Público ha manejado la investigación. A su juicio, el ente persecutor ha “farandulizado” el caso y ha, según dice, tergiversado las pruebas. En ese sentido, cuestiona los informes de lesiones presentados de las denunciantes.

Por ejemplo, en el segundo caso, el ocurrido entre el 17 y el 18 de octubre, dice que los exámenes de lesiones se tomaron seis días después, mientras que en el primero, el del 20 de ese mes, las imágenes no se condicen con lo escrito por el especialista.

En esa línea, agrega que hay videos del segundo hecho, aquel donde Valdivia, su hermano Claudio y tres mujeres salieron al restaurante El Toro y luego al bar discotheque Candelaria, ambos en Vitacura, que la Fiscalía interpreta de manera distinta a la suya. Para Vial, esas imágenes darían cuenta del consentimiento que hubo por parte de la mujer para estar con Valdivia esa noche.

¿Cuál de los dos casos le parece que es el que más tiene complicado a su defendido? Para la Fiscalía, el segundo hecho es más grave que el primero por la mayor cantidad de lesiones.

No, eso no es verdad. Estoy tan agotada, tan cansada de que el Ministerio Público entregue información parcial y, además, mienta tan descaradamente.

¿Hay un patrón de conducta de Jorge Valdivia, como dice el Ministerio Público?

No hay ninguna similitud en los casos. Ninguna. Imagínate que el Ministerio Público ha llegado al absurdo de decir que la similitud es que tuvieran relaciones sexuales no consentidas. ¡Pero si ese es el delito que están acusando! No hay tal patrón. No lo hay en muchos detalles.

¿Le parece que el llamado que hizo Maite Orsini a la primera denunciante complicó la situación de Valdivia?

Yo pienso que la intervención de Maite y su testimonio son completa y totalmente irrelevantes. O sea, ella no aporta absolutamente nada. Ahora, en términos de contexto, por supuesto que no entiendo qué tenía ella que hacer. Yo no sé qué es lo que pretendía. No pretendo interpretarla, pero lo que sí puedo decir es que su testimonio es completamente irrelevante.

¿Hay un trato desigual por parte del Ministerio Público o del tribunal cuando las causas tienen que ver con famosos?

Es una generalización odiosa. Porque hay distintas fiscalías, distintos fiscales, y realmente comportamientos y actitudes muy distintas. El comportamiento es muy difícil de generalizar. Pero sí, es verdad que cuando una causa es mediatizada, es imposible prever cómo van a ser las reacciones de los distintos personajes, de los distintos actores. Entonces, sí influye. Porque realmente cuando hay esa cobertura, es como que todo el mundo se comporta de una manera bastante diferente a la habitual. Y entonces, claro, sí hay un efecto para bien o para mal.

Se comentó que estudiaban la presentación de un recurso de amparo. ¿Se materializará?

Es lo que vamos a hacer, lo estamos trabajando y lo ingresaremos, porque consideramos que hay falta de fundamento y errores en la resolución. Consideramos que su privación de libertad es ilegal. No solo es que no correspondía, sino que derechamente es una determinación ilegal.

¿Le parece que la opinión pública ha sido desfavorable con su defendido?

No lo sé. No tengo ninguna pretensión de manejar lo que la opinión pública pueda concluir. Uno lo que hace es entregarle información y cada uno saca sus propias conclusiones. Lo que sí la experiencia me muestra es que cuando a una persona se la acusa públicamente es muy difícil esperar que se respete la presunción de inocencia, esperar que no exista una condena social previa. Entonces, yo tengo que asumir que el costo que probablemente él va a tener es esa misma condena social. Escucho y leo al Ministerio Público diciendo que mi representado es un violador en serie y eso a mí me parece absoluta y totalmente intolerable.

¿Cómo una abogada que ha declarado ser feminista lidia con defender a un sujeto que está imputado por un delito sexual? ¿No hay una contradicción?

No me complica en lo más mínimo, creo que no existe tal contradicción. Yo toda mi vida he sido tan feminista como defensora, así que no es algo que esté descubriendo ahora ni que lo vaya a poner en cuestión ni nada por el estilo. Creo que el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres se puede vivir en plenitud respetando los derechos de otros también. ¿Por qué habría de afectar, por ejemplo, la presunción de inocencia? Además, no creo que sea un sello de ser feminista el hacer propio un eslogan como el “yo te creo”, porque en el ámbito penal esa consigna no existe, es imposible, y si el Ministerio Público pretende actuar como si le favoreciera está rotunda y profundamente equivocado.