Peter Bergen, biógrafo del fallecido líder de Al Qaeda: “Osama bin Laden cambió la historia”

“Declaramos la yihad contra el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos es injusto, criminal y tiránico”. Con esas palabras el entonces líder de Al Qaeda lanzaba su primera declaración de guerra a Washington frente a una audiencia de Occidente. Era 1997 y el entonces productor de la cadena CNN, Peter Berger, había logrado conseguir la primera entrevista de un medio occidental con Osama bin Laden.

Bergen es analista de seguridad nacional de la cadena televisiva norteamericana, además de periodista y productor de documentales. Ha escrito o editado nueve libros, entre ellos destacan Holy War, Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden (2001); The Longest War: The Enduring Conflict Between America and Al-Qaeda (2011); Manhunt: The Ten-Year Search for Bin Laden, from 9/11 to Abbottabad (2012) y en agosto pasado lanzó The Rise and Fall of Osama bin Laden, donde entrega un detallado recuento de los últimos días del fallecido líder de Al Qaeda.

En conversación con La Tercera, Bergen da cuenta de los últimos días de Bin Laden, su liderazgo en la yihad y también del reciente retiro de las tropas estadounidenses desde Afganistán después de 20 años de presencia en el país.

Usted ha estudiado mucho al fallecido líder de Al Qaeda. Considerando todo lo que ha investigado, ¿qué pudo descubrir en esta nuevo trabajo para el libro? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención?

El material más importante fue el encontrado en el complejo de Abbottabad (en Pakistán). Había 470.000 archivos, los que fueron liberados en su totalidad durante el gobierno de (Donald) Trump (en 2017). Muchos de estos archivos no eran muy útiles. Ya sabes, Bin Laden escribía 50 versiones del mismo memo, pero había 6.000 páginas que eran útiles. Había notas privadas a los miembros de su familia en el mismo complejo o sus comunicaciones con los líderes de Al Qaeda. Obviamente, él nunca pensó que caerían en manos de Estados Unidos. Fueron los últimos cinco años y medio de su vida los que fueron en especial útiles para la investigación. Por ejemplo, había un diario de la familia Bin Laden, que estaba escrito a mano, en árabe y tenía 228 páginas. En él se registraban las discusiones familiares en las últimas semanas de la vida de Bin Laden. Él y su familia estaban muy preocupados, porque estaba ausente de la Primavera Árabe (en 2011), sus ideas estaban ausentes, sus seguidores estaban ausentes. Así que cada noche se reunían para discutir los grandes acontecimientos de la Primavera Árabe en Túnez, Libia y Egipto. Bin Laden veía mucho (la cadena de televisión qatarí) Al Jazeera, y comentaba las noticias del día y su familia lo entrevistaba como si fuera un comentarista importante. Pero también estaban tratando de idear un discurso y éste iba a capturar las mentes (de los participantes de la Primavera Árabe). Ellos pretendían tomar el control de la Primavera Árabe a través de este discurso. Y por supuesto, esto era delirante. Nadie estaba pidiendo a Bin Laden que diera un discurso. Así que se les ocurrió la gran idea de que se reuniera con un consejo de eruditos religiosos, probablemente muy parecido al de los talibanes, para asesorar a los nuevos gobiernos de Túnez, Libia y Egipto. Y de hecho grabó este discurso, que fue dado a conocer por Al Qaeda dos semanas después de su muerte. El otro mensaje que se desprende de los documentos y del diario es el grado en que Bin Laden se apoyó en sus dos esposas mayores, las cuales tenían doctorados, para hacer gran paquete de sus escritos y la edición de éstos. Así que Umm Hamza (Khairiah Saber) era la mayor de las esposas. Había estado viviendo bajo arresto domiciliario en Irán durante una década después de los ataques del 11 de Septiembre. Ella reapareció en su vida el 15 de febrero de 2011. Tenía 62 años y Bin Laden 54. Decía ser descendiente directa del profeta Mahoma, lo que era muy importante para Bin Laden. Además, era sicóloga infantil, tenía un doctorado en estudios islámicos. Había tenido una carrera independiente antes de conocer a Bin Laden. Se casó con él a la edad de 35 años, lo que es muy mayor para casarse en Arabia Saudita. Y Bin Laden creo que realmente la admiraba. Ella tenía un gran conocimiento del Corán, así que él le daba los borradores de sus discursos para que los comentara junto con la otra esposa mayor, Siham Sabar, que tenía un doctorado en gramática coránica. Se reunían casi todas las noches antes y después de la cena, junto con sus dos hijas mayores, quienes eran las que tomaban notas. Este es el diario de la familia Bin Laden. Junto con el hijo mayor discutían cómo debería reaccionar a la Primavera Árabe. En un momento dado, uno de ellos se preguntó si acaso era un problema que la Primavera Árabe se hubiera logrado sin la yihad, porque obviamente era un problema. Así que Umm Hamza recordó que Bin Laden había dado un discurso en 2004, pidiendo que los gobiernos árabes fueran más responsables, y tal vez esto causó la Primavera Árabe de nuevo, lo que era un delirio total.

La segunda torre del World Trade Center estalla en llamas después de ser golpeada por un avión secuestrado en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. Foto: Reuters

Teniendo en cuenta lo conservador que era Bin Laden, ¿era extraño que él respetara y buscara consejo en dos de sus esposas, en lugar de dos hombres?

Sí, es una de las sorpresas en el libro. Ya sabes, durante muchos años fui consciente de que las dos esposas mayores tenían doctorados, pero no entendía hasta qué punto Bin Laden se apoyaba realmente en ellas para ayudarlo con su pensamiento. Ciertamente Bin Laden respalda una visión del mundo al estilo talibán cuando se trata de las mujeres. En el libro se cuenta que las mujeres eran separadas de los hombres a los tres años en la casa de Bin Laden, lo que es casi inaudito. Así que sí, es ciertamente sorprendente. Pero Bin Laden trataba a sus esposas de manera equitativa, cada uno tenía un departamento separado, con su propia pequeña cocina. Y lo mismo ocurrió cuando vivía en Sudán, en Kandahar o en Abbottabad, Pakistán.

En su libro usted menciona que Bin Laden tenía dos guardaespaldas con los que estaba teniendo problemas, ¿qué puede relatar de ellos?

El otro descubrimiento en los documentos es que tenía estos dos guardaespaldas, que habían estado trabajando con él durante la última década. Y los necesitaba para todo, ellos entregaban mensajes a los líderes de Al Qaeda, le llevaban libros, periódicos, cualquier comida especial. Y se estaban hartando de cuidar al hombre más buscado del mundo, porque entendían que era un trabajo peligroso y Bin Laden solo les pagaba US$100 al mes. Entonces le dijeron que se iban a ir. Pero ellos eran muy importantes para Bin Laden, porque sus familias eran del norte de Pakistán por lo que entendían el idioma local, también habían crecido en Kuwait, por lo que hablaban árabe con fluidez. Ambos habían sido miembros de Al Qaeda durante mucho tiempo. Así que el 15 de enero de 2011, Bin Laden les escribió una carta en la que mencionaba que la última vez que se habían reunido él estaba muy enojado. Les escribía cartas pese a que vivían juntos en el mismo complejo. Y la carta era básicamente un acuerdo en el que les pedía que le dieran tiempo hasta julio de 2011 para encontrar nuevos guardaespaldas o un nuevo guardaespaldas. El otro problema que había era que el complejo en el que vivían en Abbottabad estaba registrado bajo el nombre de uno de ellos. No estaba bajo el nombre de Bin Laden, así que iba a tener que irse y encontrar un nuevo escondite y un nuevo protector.

Usted tuvo la oportunidad de visitar el complejo en Abbottabad, ¿qué puede contar de cómo vivía Bin Laden?

Fui el único observador externo al que el ISI, que es la inteligencia militar paquistaní, le permitió entrar en el recinto. Dos semanas después, lo demolieron. Yo no sabía que eso iba a suceder, pero me dejaron entrar y eso me ayudó a entender cómo vivía Bin Laden y su familia. Él estaba allí con tres esposas y una docena de hijos y nietos, lo que no es usual para la mayoría de los fugitivos, que estén con tanta gente. Y también me ayudó a entender mejor lo que sucedió la noche en que fue asesinado. Subí a la habitación del tercer piso donde fue asesinado. Se podía ver que había una mancha oscura en el techo, que era un poco baja, que era donde le habían disparado en la cabeza y la sangre se había extendido. Estuve en su dormitorio, tenía un pequeño baño. Al lado de su dormitorio había un estudio donde escribía estos largos memorandos a sus ayudantes de Al Qaeda. Cada una de sus esposas tenía su propio dormitorio debajo de la cocina. Todo era muy rudimentario. No vivían con grandes lujos. No había ninguna decoración. Bin Laden siempre vivió así. Nunca tuvo aire acondicionado, nunca tuvo un refrigerador. Él creía que si esas cosas no existían en la época del profeta Mahoma, no debería tenerlos en su casa, lo que era una locura.

La portada del libro "The Rise and Fall of Osama bin Laden", donde Bergen entrega un detallado recuento de los últimos días del fallecido líder de Al Qaeda.

¿Cuál fue la influencia de la figura de Bin Laden teniendo en cuenta los ataques del 11/S?

Depende con quién hables. Quiero decir, sus esposas realmente lo admiraban y pensaban que era un héroe de la yihad. Obviamente, las familias de sus víctimas tendrán una opinión muy diferente. Lo que realmente se puede decir es que cambió la historia. Quiero decir, al mirar la política exterior estadounidense, si el 11 de septiembre no hubiera ocurrido, no hubiéramos estado en Afganistán. No habríamos invadido Irak. No habríamos estado involucrados en estas operaciones militares en Yemen, Pakistán, Somalia y Libia después de la caída de (Muammar) Gaddafi (en octubre de 2011). Es decir, la lista sigue y sigue. Cambió la forma de pensar de los estadounidenses. Siempre hemos estado protegidos por ambos océanos. De repente, tenemos este ataque, que significó una enorme cicatriz en la psique nacional. Creamos estas prisiones secretas. Usamos interrogatorios coercitivos. Hicimos muchas cosas. Está Guantánamo. Hicimos un montón de cosas que no habríamos hecho de otra manera.

¿Qué tan importante fue para Bin Laden el año 1979, considerando los eventos que se produjeron en Medio Oriente y Asia Central?

Tenía 22 años y ya era muy religioso. Y se dan varias cosas al mismo tiempo. En 1979, el ayatola Jomeini derroca al Sha de Irán, así que es una revolución religiosa, aunque sea chiita contra un dictador respaldado por Estados Unidos. Tienes la invasión de Irak, de Afganistán por los soviéticos, que en la mente de Bin Laden era probablemente la cosa más importante que había sucedido en su vida y fue ciertamente una de las cosas más importantes. Y está la toma de La Meca de parte de un grupo de revolucionarios religiosos. Todas estas cosas estaban sucediendo, era un momento muy emocionante para ser un musulmán muy devoto. Bin Laden fue a Pakistán dos semanas después de la invasión soviética. Tenía dinero con él. Se lo dio a algunos de sus grupos de resistencia afganos, y durante los siguientes cuatro años viajó entre Arabia Saudita y Pakistán, ayudando a la resistencia afgana. Y en 1984, fue a Afganistán y él dijo que lamentaba no haberlo hecho antes. Estaba haciendo la voluntad de Dios. En 1987, estableció una base al este de Afganistán. La llamaron “la base” y lucharon contra los soviéticos. Él no tuvo ningún impacto en la guerra, realmente, porque había 75.000 afganos en el campo de batalla como mínimo. En un momento dado, Bin Laden podría haber tenido un par de cientos de hombres en Afganistán luchando contra los soviéticos como máximo. Así que no tuvo ningún impacto en la guerra, pero tuvo un gran impacto en él personalmente.

Osama bin Laden durante un entrenamiento de tiro en la base de al-Faruq en Afganistán, el 19 de junio de 2001. Foto: AFP

¿Cree que con los atentados del 11 de septiembre Bin Laden consiguió su objetivo? ¿Qué expectativas tenía?

Creo que le salió el tiro por la culata. Si miras Pearl Harbor, fue una gran victoria táctica para el Japón Imperial, pero el Japón Imperial fue destruido cuatro años después de Pearl Harbor. Y lo mismo ocurre con el 11 de septiembre, ya que fue una gran victoria táctica para Al Qaeda, pero no logró sus objetivos. Lo que realmente quería era que Estados Unidos se retirara de Medio Oriente. Entonces pensaba que al atacar a Estados Unidos, (Washington) iba a retirar su apoyo a la familia real saudita en particular, y la familia real se iba a derrumbar. Eso no sucedió. Nos atacó el 11 de septiembre. No nos retiramos de Medio Oriente. Nos involucramos más de lo que nunca hemos estado en nuestra historia. Ya tenemos bases en lugares como Bahrein, también en las afueras de Doha, en Qatar, en los Emiratos y en lugares como Yibuti. Invadimos el Afganistán ocupado. Invadimos el Irak ocupado. No podrían haber ocurrido sin el 11 de septiembre. Así que la idea de Bin Laden no funcionó. Y tres años después del 11 de septiembre publicó una cinta de video en la que afirmaba que todo esto era un ingenioso complot para meternos en Medio Oriente y desangrarnos económicamente. Pero ciertamente esa no era su intención en ese momento, su intención era expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente.

¿Por qué cree que Bin Laden perdió su papel o el liderazgo que tenía?

Él trató de permanecer en una posición de liderazgo, incluso cuando estaba huyendo. Es decir, estos memorandos que escribía estaban llenos de instrucciones detalladas. Así, por ejemplo, le decía a Al-Shabab, (en Somalia) que no se identificara como una filial de Al Qaeda, porque sería malo para la recaudación de fondos. Al Shabab no se identificó como filial de Al Qaeda hasta después de la muerte de Bin Laden. Al Qaeda en Yemen sugirió que un estadounidense-yemení llamado Anwar al-Awlaki se convirtiera en el líder del grupo. Bin Laden les contestó diciendo: “No sé quién es este tipo personalmente, y no debería ser nombrado líder del grupo”. Así que eso no ocurrió. También él y sus lugartenientes enviaron muchas instrucciones a Al Qaeda en Irak para que dejara de matar a tantos chiitas y dejara de decapitar a sus víctimas. Al Qaeda en Irak ignoró todo eso y finalmente se convirtió en el Estado Islámico. Así que trató de mantener el control. También publicó cintas de audio y de video. No eran sólo los memos privados, memos privados que él públicamente haría. Por ejemplo, llamaba a atacar objetivos daneses por las caricaturas del profeta Mahoma y Al Qaeda, atacaba la embajada danesa en Pakistán, matando a un buen número de personas. Pidió que se atacara a España por su papel en la coalición en Irak, y luego, seis meses después, se produjo el atentado en Madrid que mató a 191 personas. No fue obra de Al Qaeda, sino de un grupo de yihadistas que se autofinanciaron viviendo en Madrid. Así que había una dimensión pública para permanecer en el cargo, que es la liberación de estas cintas de audio y video. Y luego había una dimensión privada que es el envío de estos mensajes a estos grupos afiliados u otros miembros de Al Qaeda. El problema con eso era como dirigir un negocio en Chile en el siglo XIX. Imagina si estuvieras dirigiendo un negocio de envíos a principios del siglo XIX, estarías enviando mensajes a mano. ¿Llegan o son ignorados? ¿Se pierde una respuesta? No era una forma muy eficiente de dirigir su empresa global, pero trató de dirigirla. Él lo quería así. Trató de dirigirla de esa manera.

¿Cuál fue su relación con los talibanes en los últimos años?

La relación con los talibanes era muy cálida. Es decir, esta es una de las grandes fantasías que mucha gente ha tenido, que de alguna manera los talibanes iban a bloquear a Al Qaeda. Pero uno mira los documentos de Abbottabad, que están disponibles públicamente, y ve que él estaba escribiendo cartas al mulá Omar unos meses antes de morir, en las que le decía que no se preocupara porque los estadounidenses se iban a ir de Afganistán. Lo harán. Sucederá. Están planeando retirarse. Había cartas a un tipo llamado Tayyab Agha, que era el principal negociador entre Estados Unidos y los talibanes cuando estas negociaciones de paz comenzaron a suceder. Bin Laden proporcionó dinero a la Red Haqqani. Siraj Haqqani es ahora el líder militar de los talibanes y el líder adjunto de la Red Haqqani, y Al Qaeda cooperó en un ataque a la Base Aérea de Bagram en 2010, en Afganistán. Esto consta en todos estos documentos. Así que los documentos no mienten realmente. Esa es la verdadera historia. Bin Laden estuvo involucrado en el financiamiento de los talibanes. De hecho, los hombres de Bin Laden eran sus principales lugartenientes, y eso que los talibanes paquistaníes, que es otra rama, los trataron como si fueran un socio menor y les decían que dejaran de matar musulmanes. Bin Laden estaba muy preocupado por todos los musulmanes que habían sido asesinados por Al Qaeda o sus afiliados. Y él iba a emitir algún tipo de disculpa pública en la época del 11 de septiembre. Él estaba pensando en ello, esencialmente diciendo que iban a ser mucho más cuidadosos al matar civiles musulmanes. Porque al final del día, Al Qaeda se veía a sí misma como defensora de los civiles musulmanes. Así que grupos como Al Queda en Irak, Al Shabab en Somalia, los talibanes paquistaníes habían matado a miles y miles de civiles musulmanes, y Bin Laden y otras personas en el liderazgo de Al Qaeda estaban bastante preocupados por esto.

Soldados talibanes montan guardia en la provincia de Panjshir, al noreste de Afganistán. Foto: AP

¿Cómo califica la decisión de Estados Unidos de retirar las tropas de Afganistán?

La verdad hay dos críticas. Una, fue la forma en que se fueron, casi nadie puede defenderla. Fue terriblemente ejecutada, muy mal ejecutada. Sí, el puente aéreo fue bueno, pero eso ocurrió sólo al final. Y había otras maneras de que esto pudiera haber sucedido. También me opongo a la política, porque es diferente a la ejecución. Había 3.500 tropas estadounidenses en Afganistán antes de que (el Presidente, Joe) Biden anunciara la retirada. El número oficial era de 2.500. El número real era de 3.500. También había otras 7.000 tropas, en su mayoría de países de la OTAN, que formaban parte de la coalición. Había 16.000 contratistas. Esos contratistas estaban manteniendo a la Fuerza Aérea de Afganistán viva, porque ellos tenían pilotos, pero no las tripulaciones de mantenimiento. Si no tienes una Fuerza Aérea, no tienes evacuación médica. Si no tienes una Fuerza Aérea, no tienes apoyo aéreo cercano. Creo que había un frágil statu quo. Se podría haber mantenido. Y ahora vemos que los talibanes acaban de tomar el valle de Panjshir, parece que el juego ha terminado. Hace 20 años, para el 11/S, entraba en la CNN para hablar del asesinato de (el comandante del Ejército afgano) Ahmad Shah Masood por los hombres de Bin Laden, que había ocurrido dos días antes. Sí, aquí estamos, 20 años después, los talibanes están a punto de tomar todo Afganistán. (El hijo del fallecido comandante, Ahmad Shah) Masood era lo último que quedaba en pie. La resistencia ha sido liderada por Ahmed Shah, que ahora tiene 32 años, y era un niño el 11 de septiembre de 2001. No sé, es una sensación muy extraña estar aquí hablando de esto. Estamos de vuelta en el punto de partida. Creo que los talibanes no van a ser un grupo de progresistas suecos. Ellos pueden cambiar un poco. La diferencia con los talibanes de los 90 es que están mucho mejor. Quiero decir, tienen los vehículos MRAP, que son resistentes a las minas, están conduciendo Humvees blindados. Tienen rifles americanos. Están muy bien armados. También han estado luchando durante 20 años. Es difícil para la resistencia, porque estos tipos están mejor armados que antes. Y creo que, sí, permitirán a las mujeres algunos trabajos. A las mujeres se les permitirá hacer los siguientes trabajos: Si son doctoras, podrán atender a pacientes mujeres; si son profesoras, pueden cuidar a las niñas en la escuela hasta los 12 años, después no habrá escuela para niñas. Cuando estaban en el poder, estuve en el Afganistán controlado por los talibanes. Durante muchas, muchas semanas, y así tengo que una idea de cómo eran. Entonces prohibieron la televisión, no lo harán esta vez, porque es demasiado útil para sus fines. Y mira las imágenes de propaganda que están sacando. No había internet en el Afganistán controlado por los talibanes, porque no había sistema telefónico, y el país era totalmente disfuncional. Van a utilizar internet para sus propios fines. Así que será un poco diferente, pero no será sustancialmente diferente. He mencionado a Siraj Haqqani. Él es, ya sabes, un terrorista extranjero designado. En lo que respecta a Estados Unidos, va a desempeñar un papel muy importante en el futuro de Afganistán. Su tío, Khalil Haqqani, está a cargo de la seguridad en Kabul, que es un papel muy importante y es muy irónico, ya que fue la Red Haqqani la que siguió haciendo todos estos enormes ataques en Kabul. Así que creo que es un gran error. Creo que fue un error no forzado y que Biden va a vivir con esto. Los talibanes van a hacer algo estúpido. Van a participar en la limpieza étnica. Van a matar a un estadounidense. Van a matar a los occidentales. Un ataque terrorista se formulará de alguna manera allí. Inspirarán a los yihadistas en Occidente y en otros lugares para que intenten ir a Afganistán o, si no pueden llegar a Afganistán, para que lleven a cabo algún tipo de ataque a nivel nacional. Y no soy por naturaleza un pesimista, pero creo que hemos visto esto antes.