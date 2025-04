Radiografía a los “nuevos” seremis de Seguridad

Casi 18 años pasaron para que el Congreso despachara la ley que crea el Ministerio de Seguridad, lo que ocurrió a finales de 2024.

Este martes 1 de abril, finalmente, esa cartera, a cargo del ministro Luis Cordero, comenzó a operar, aunque su partida, al igual que su tramitación, no estuvo exenta de polémica.

El nombramiento de los 16 seremis levantó cuestionamientos incluso del oficialismo, dado que la nueva repartición de gobierno decidió nombrar a las autoridades regionales de manera “interina” y no todos tienen experiencia en seguridad.

La Tercera analizó esos 16 nombres, pudiendo determinar las experiencias, militancias y otros antecedentes de quienes estarán a cargo de la seguridad en cada región.

Una compleja instalación

Antes de despacharse la ley, precisamente el cargo del encargado regional fue uno de los puntos que entramparon la discusión. La derecha abogó porque la responsabilidad de la seguridad recayera en el delegado presidencial, como era antes con los intendentes regionales. Sin embargo, el oficialismo -con el apoyo de senadores de RN- ganó ese gallito y se estableció la creación de secretarios regionales ministeriales.

Pero la norma estableció que quienes asumieran el cargo debían cumplir con requisitos legales: contar con experiencia de mínimo tres años en seguridad o seis años de carrera profesional.

Aquello es lo que más cuestionamientos ha generado, dado que parte importante de los 16 seremis proviene de otras carteras del propio Ejecutivo.

El ministro de Seguridad Publica, Luis Cordero, encabezó la presentación del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2024. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Estos antecedentes llevaron a la Fundación Fuerza Ciudadana -encabezada por el militante republicano Raimundo Palamara- a presentar una denuncia en Contraloría.

Según la organización, tres seremis (18,7%) del total no cumpliría con los requisitos mínimos para el cargo. Se trata de Ana Vargas (Arica), Jaime Fuentes (RM) y Carlos Uslar (Biobío), quienes no tendrían ni los tres años mínimos de experiencia en seguridad ni los seis años como profesionales. En el caso de Vargas, y según pudo revisar este medio, juró como abogada el 2020, y Uslar en diciembre del 2023. Fuentes, por su parte, al asumir en Seguridad aún no cumplía tres años en el Ministerio de Justicia.

Seis de los 16 seremis nominados por Cordero actualmente son coordinadores regionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), como es el caso de Ana María Peralta (Tarapacá), Ignacio Rivera (Antofagasta), Lorna Bown (Atacama), Rodolfo Núñez (O’Higgins), Cristhian Winter (Los Ríos) y Patricia Rada (Los Lagos).

Otros cinco son seremis de Justicia, como Ana Vargas (Arica), María José Rojas (Coquimbo), Paula Gutiérrez (Valparaíso), Jaime Fuentes (RM) y Carlos Uslar (Biobío).

En otras cuatro regiones asumieron los coordinadores de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, como María José Gómez (Maule), Jorge Muñoz (Ñuble), Ruth Vallejos (Aysén) y Carla Barrientos (Magallanes). Por último, en La Araucanía asumirá interinamente la actual seremi de Gobierno, Verónica López-Videla.

Las profesiones

Del total de seremis de Seguridad nombrados interinamente, 10 son mujeres y seis hombres. El cargo es ocupado por personas que promedian 42 años de edad.

Nueve autoridades nominadas, que representan un 56,2%, son abogados: Arica, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, RM, Biobío, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En el listado también figuran dos asistentes sociales (Atacama y O’Higgins) y dos periodistas (Maule y La Araucanía). También hay un administrador público (Los Ríos), un ingeniero en Prevención de Riesgos (Antofagasta) y un pedagogo (Ñuble).

Mayoría frenteamplista

Otro de los factores analizados es la militancia de los nuevos seremis. De los 16, cuatro son militantes o cercanos al Frente Amplio.

Se cuenta entre ellos al seremi de la RM, Maule, La Araucanía y Los Lagos.

El Partido Socialista (PS), en tanto, está representado por ahora en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Magallanes.

También hay tres seremis comunistas, en Tarapacá, Atacama y O’Higgins.

En las regiones de Arica y Biobío los seremis son del Partido Liberal. Y en Ñuble y Aysén hay autoridades cercanas al PPD.

A todos ellos se suma un seremi independiente en Los Ríos.

Polémicos nombres

La nominación de Jaime Fuentes en la RM ha sido particularmente cuestionada en la semana de debut del ministerio.

Los parlamentarios de oposición acusaron al exasesor jurídico de la diputada Gael Yeomans (FA) de haber participado en una marcha a favor de un detenido por lanzar una bomba molotov durante el estallido social.

Luis Cordero, nuevo ministro de Seguridad Pública (Foto: Aton)

La seremi de Valparaíso, Paula Gutiérrez, también fue cuestionada, dado que ejerció como delegada regional subrogante durante el megaincendio de febrero de 2024 en la región.

Fuentes de gobierno aseguran que durante mayo se harán los nombramientos oficiales de seremis. Y desde ya se prevé una dura carrera entre los partidos oficialistas por esos cargos.

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Seguridad sostuvo que el nombramiento de interinos “responde a nuestra preocupación por asegurar la continuidad” del ministerio mientras se resuelven los nombres definitivos. Por lo mismo, agregan, “se definió nombrar a los coordinadores de seguridad regional que son quienes reúnen la experiencia exigida”, mientras que en las regiones restantes se nombró a seremis de Justicia, porque había coordinadores a honorarios.