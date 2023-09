Balacera en Santiago Centro dejó a un hombre de 22 años herido de bala

El registro fue reportado en Sosafe por vecinos del sector. En cuanto a la víctima, fue dirigida a la ex Posta Central con una herida en el tórax y se mantiene fuera de riesgo vital, quién además no quiso prestar declaraciones y asegura no recordar lo ocurrido.