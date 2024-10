Los secretos de la dieta de McCartney y su envidiable vitalidad a los 82

En las dos horas y cuarenta minutos que dura su show, tocó bajo, guitarra, piano, ukelele, mandolina, cantó durante todo el espectáculo y subió y bajó las escaleras que lo llevaban a sus teclados.

¿Pero como un octogenario como “Maca”, logra mantenerse tan vigoroso.

Según el mismo ha confesado, es la dieta lo que le permite continuar con esa vitalidad a su avanzada edad, además de llevar una vida ordenada tanto en su ejercitación como en su alimentación.

McCartney no come carne ni productos derivados de la leche, y como buen vegano, entre sus platos favoritos están los tallarines Pad Thai, hamburguesas de yaca, ensalada panazella y galletas crujientes de nueces pecanas.

El músico de Liverpool se hizo vegano hace 30 años, cuando un día pescando, vio como un pez agonizaba en su caña al no poder respirar, y desde entonces, ha ido involucrándose más y más en el veganismo. No come nada de carne y disfruta llevando una vida saludable.

Dentro de sus exigencias en su camarín en Chile, pidió estar acompañado por su chef personal, incorporar el concepto de “full reciclaje” y tener cercanía con los fans.

Como buena estrella que es, Paul McCartney viaja por todo el mundo con su chef para que se encargue de cocinar para él y su esposa Nancy .