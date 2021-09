9° Summit País Digital reunirá a renombrados expertos en Smart Cities, inclusión digital, e-commerce y el futuro del trabajo

La pandemia dejó en evidencia la aceleración de la adopción de tecnologías para todo tipo de tareas cotidianas, pero también demostró que aún existen brechas digitales en el mundo, desde el punto de vista etario, geográfico y educativo, por nombrar algunas. Según la OCDE, en promedio sólo un 6% de la población tiene las habilidades necesarias para enfrentar los cambios tecnológicos, y un 42% ni siquiera tiene las habilidades básicas.

En ese contexto, el próximo 7 y 8 de septiembre se llevará a cabo la 9° versión del Summit País Digital 2021 -enmarcado en el 20° aniversario de Fundación País Digital (FPD)-, que por segundo año consecutivo será en formato 100% online y contará con una transmisión en múltiples plataformas; sesiones en vivo y on demand; paneles de discusión de políticas públicas; y participarán expertos nacionales e internacionales que conversarán sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las sociedades en un presente que ya es digital.

El encuentro titulado, “El presente ya es digital”, en su primer día tendrá charlas de expositores internacionales como Limor Kessem, asesora ejecutiva de seguridad en IBM Security con más de 10 años de experiencia en seguridad y riesgo cibernético de corporaciones y gobiernos a nivel mundial; Vala Afshar, jefe de evangelización digital en Sales Force, inventor, autor y columnista galardonado en temas de transformación empresarial digital, marketing digital, servicio al cliente y nuevas tecnologías emergentes; y Ritu Anand, directora de Liderazgo y Diversidad de TCS, miembro del Consejo Asesor Global de ERC y de la Junta de Gobierno de WILL (Forum for Women in Leadership), cuyo objetivo es reunir las aspiraciones colectivas y los talentos de las mujeres en las empresas de la India.

Asimismo, estará presente el Presidente Sebastián Piñera, junto con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, para dar una mirada sobre las políticas públicas que ha llevado a cabo y que proyecta el gobierno en materia de desarrollo de infraestructura y de una economía digital.

Considerando que la nueva Constitución de Chile regirá en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial y de un gran cambio socio cultural, habrá lugar para explorar qué materias, derechos o principios ligados al desarrollo digital del país podrían incorporarse en el texto constitucional. Estarán presentes los miembros de la convención constituyente Patricia Politzer, Rodrigo Álvarez, Tiare Aguilera y Felipe Harboe.

En esa misma línea, FPD presentará el plan “Un País Digital”, que apunta a ser una hoja de ruta para Chile en materia de digitalización, y abordará temas relevantes en la construcción de futuro de la mano del uso de tecnologías, donde destacan manufactura y capital humano avanzados, innovaciones al servicio de la lucha contra el cambio climático, educación digital, el uso de Inteligencia Artificial (IA), derechos digitales, ciberseguridad, ciudades inteligentes y 5G, por nombrar algunos.

“Discutiremos cómo se proyecta el mundo del futuro de la mano de las distintas herramientas que han permitido la reactivación económica y la educación a distancia, abordando también los nuevos modelos híbridos que han comenzado a implementarse. Sólo incorporando una filosofía digital a nuestro día a día podremos tener un Chile moderno, dinámico, inclusivo e innovador para enfrentar los desafíos del siglo 21”, sostiene Pelayo Covarrubias, presidente de FPD.

Durante la primera jornada también se realizarán plenarios donde diversos expositores plantearán sus miradas y experiencias en temas de digitalización. Algunos de ellos son: Juan M. Lavista, Científico Jefe y Director del Laboratorio de Investigación de Microsoft AI For Good; Federico Valdés, Rector de la Universidad del Desarrollo; Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina y Sudamérica Hispana; Claudio Anabalón, director de Asuntos Públicos y Relaciones institucionales de Entel; y Ana Valero, directora de Política Regulatoria de Telefónica.

Contará además con diferentes paneles de conversaciones que contarán con la ponencia de expertos en temáticas como economía de datos, ciudades y territorios inteligentes, nuevas tecnologías e innovaciones para combatir el cambio climático, derechos digitales y ética en un mundo hiperconectado, proyectos educativos para la construcción de un país digital, ciberseguridad y protección de la información, y el impacto del 5G en el desarrollo productivo y humano.

En su segunda jornada, el encuentro tendrá charlas de speakers como Pedro Paixao, vicepresidente de Ventas Internacionales y gerente general en América Latina, el Caribe y Canadá de Fortinet; Jonathan Reichental, fundador de Human Future; Patricio Santelices, gerente general de Transbank; Mariano Montaldo, country manager de DIRECTV Chile; Marie Auteroche, gerente corporativo de Transformación y Experiencia de Caja Los Andes; Eduardo Conejo, Senior Open Innovation Manager de Samsung Latin America; Fernanda Ortiz, líder de Impacto Sustentable de HP LATAM; Juan Pablo Mongini, Head of Network Transformation Sales de Cisco Latam; y Francisco Valdivia, Country Manager de Visa Chile.

Dado que nos encontramos en un año de elecciones presidenciales, la discusión de políticas públicas será de la mano del ministro de Economía, Lucas Palacios, y algunos candidatos presidenciales que explorarán qué materias o principios ligados al desarrollo digital del país deberían guiar al próximo gobierno.

Fernando Sánchez, gerente general de FPD, explica que además se realizarán diferentes paneles de conversación “con expertos en temáticas como inclusión digital a nivel nacional, scale ups y desarrollo internacional de las pymes, tendencias clave para el futuro del trabajo, e-Commerce y digitalización de los emprendedores, naciones del futuro, y fake news.

El encuentro cuenta con el apoyo de Accenture, Avaya, Caja Los Andes, Cisco, Coopeuch, Directv, Entel, Enel X, EY, Fortinet, Fundación VTR, Human Future, HP, IBM, Mercadolibre, Mercado Pago, Movistar Chile, Microsoft, Oracle, Salesforce, Samsung, Tata Consultancy Services, Transbank, UDD y Visa. Las inscripciones son gratuitas y se pueden encontrar en summit.paisdigital.org.