Aprender (A) Ser: el programa de TV Educa Chile que ayuda a combatir la brecha educacional

Martina Franz (12 años) y Elías Collado (13 años) viven en Santiago. No se conocen personalmente, pero virtualmente componen el equipo que da vida al programa Aprender (A) Ser, que se transmite por TV Educa Chile.

La vida de ambos dio un giro en 180º cuando aceptaron convertirse en protagonistas de este espacio de la televisión educativa en plena pandemia. Tuvieron que trabajar en sus propias casas, adaptando la cotidianeidad de la familia cada vez que llegaba el equipo de grabación compuesto por dos personas vestidas con trajes especiales, mascarillas y manteniendo la distancia, de acuerdo con un estricto protocolo de salud.

Martina aceptó participar porque quería divertirse. “Cuando supe que este programa iba a poder ayudar a niños que no tienen internet, me motivé más a hacerlo”, dice.

Martina Franz tiene 12 años, cursa sexto básico y su Instagram es @martifranz08.

Aprender (A) Ser es un viaje lúdico hacia temáticas como, por ejemplo, bailar para entretenerse en casa, la alimentación saludable o la exploración del universo y nuestro planeta. Son 39 capítulos de 10 minutos de duración, que se emiten los lunes y miércoles a las 11.40 horas y los viernes a las 10, por la señal TV Educa Chile.

Para Elías la experiencia de grabar ha sido muy satisfactoria: “es súper entretenido, y además me gusta la ciencia, sobre todo si es para niños. Yo estaba aprendiendo y a la vez enseñando”.

Elías Collado acaba de cumplir 13 años, cursa séptimo básico y su Instagram es @elias_collado.

Los otros menores que participan en el programa son Alonso Benavides, Pascale Olate y Gaspar Nyamupanemunda, junto con dos personajes adultos: el Profe Robbie (Robbie Barrera, youtuber y conductor del programa radial Ciencia Imposible) y Camila Astra (personaje interpretado por la actriz Isidora Khamis). Juntos, hacen un viaje al conocimiento desde una óptica infantil, basado en una interacción entretenida en formato de preguntas, respuestas, ejemplos y gráficas, con el humor que gusta a los niños.

Camila Astra, personaje interpretado por la actriz Isidora Khamis, interactúa con el Profe Robbie y las niñas y niños protagonistas en la resolución de sus preguntas.

Aprender (A) Ser ayuda, además, a fortalecer la conciencia ambiental de los menores, un tema que sin duda está presente en las nuevas generaciones. Martina lo ejemplifica con hechos: “Lo que yo hago es reciclar, por ejemplo, los envases de yogurt o las botellas; uno puede llevarlas al reciclaje para que las puedan reutilizar. También creo que la energía solar sirve mucho, porque no contamina”.

A Elías, por su parte, le interesan mucho las micros eléctricas. “Las que usan petróleo sueltan mucho humo negro por sus tubos de escape. También me gusta que se saque la energía de sol o del mismo viento, aunque salga un poco más caro”, comenta.

Un grupo de niños viendo e interactuando con el programa Aprender (A) Ser.

La igualdad entre niños y niñas, la inclusión y la no discriminación también son valores que el programa quiere transmitir, y sobre los cuales los niños tienen opiniones bien fundadas. “Los estereotipos solo llevan a la humanidad para atrás y no sirven para nada. Hacen que las personas no puedan hacer algo, y que por más que sean buenas, la sociedad en sí nos las deja ser. Esta idea es totalmente incorrecta”, afirma Elías.

Martina, en tanto, dice que en su colegio comparte con compañeros de Venezuela y Argentina: “Me gusta incluirlos en todo, además de que me entretiene mucho cuando comparamos que se dicen de manera diferente algunas en Chile y en otros países”.

Sobre la experiencia de realizar el programa, su director, Gonzalo Argandoña, de la productora audiovisual Cábala, comenta que “lo que más le gustó fue ver el entusiasmo y compromiso de las niñas y niños con el rodaje, después de estar varios meses de encierro y monotonía. Creo que la televisión educativa definitivamente es una opción que ayuda a compensar, al menos en parte, esta falta de posibilidades para las niñas y niños, sobre todo cuando los colegios han estado cerrados tanto tiempo”.

Las grabaciones al interior de los domicilios de las y los protagonistas cumplieron estrictos protocolos sanitarios, pues es programa se pensó e hizo en pandemia.

Aprender (A) Ser es una iniciativa de Fundación Chile, que forma parte de la Red de Educación Digital (RED), impulsada por Fundación BHP en Chile, en alianza con Canal 13. Marcos Kulka, gerente general de Fundación Chile, explica que una las motivaciones para embarcarse en este proyecto fue aportar en “esta esta crisis que ha impactado a uno de los grupos más vulnerables de niños, que no pueden seguir el aprendizaje a distancia porque viven en lugares donde ni siquiera existe conexión a Internet”.

Alejandra Garcés, directora de la Fundación BHP en Chile, agrega que “iniciativas como esta aportan mayor equidad en el proceso educativo y nos permiten avanzar en la transformación de la educación en Chile. Por eso hemos querido sumarnos a los esfuerzos para enfrentar los desafíos educacionales que plantea la pandemia impulsando la Red de Educación Digital, que reúne a seis organizaciones que están trabajando en soluciones para dar continuidad al aprendizaje, apoyar la gestión de los profesores y entregar herramientas de manejo emocional y resiliencia, todo esto con la perspectiva de género como eje transversal”.

Los episodios de Aprender (A) Ser están disponibles en la plataforma Youtube de la Fundación Chile; y en el Portal EducarChile, donde además los profesores encontrarán guiones pedagógicos de las cápsulas para trabajar en sus clases online. Así, la serie es también un recurso educativo que facilitará la labor docente durante el proceso de educación a distancia.