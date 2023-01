Ciberseguridad y 5G: Conviviendo en un mundo hiperconectado

El kinesiólogo Francisco Jofré tuvo un amargo despertar el pasado 1 de enero tras las celebraciones de año nuevo. Al levantarse, como lo hacen casi todas las personas, tomó su celular y abrió la aplicación de mensajería Whatsapp para poder hablar con sus cercanos. Pero, al apretar el ícono verde en la pantalla se dio cuenta de que algo andaba mal.

La popular aplicación no le permitía ingresar y le exigía una nueva identificación. Francisco Jofré no sabía cómo solucionar el problema, intuyó de inmediato que alguien había vulnerado su cuenta. Sus sospechas fueron confirmadas en cuestión de minutos, cuando un amigo lo llamó para decirle: “creo que te hackearon, alguien con tu celular me está pidiendo un depósito de $180mil”.

Francisco pensó lo peor, que quizás alguno de sus cercanos caería en la trampa y depositaría el dinero y también que un desconocido tenía información privada de su cuenta. Preocupado pidió a su amigo que leyera el mensaje enviado el que decía: “Estoy pasando rabias, estoy intentando hacer una transferencia, pero tengo problemas con la aplicación Banca en línea ¿Tu me podrías ayudar a hacer el depósito?”.

La modalidad de estafa sufrida por Francisco Jofré no es nueva y se ha masificado entre diferentes usuarios en el último tiempo. Las vulneraciones de identidades digitales son un problema diario, uno que pudiera acrecentarse con la masificación del 5G.

Mejor red, más datos

Es importante mencionar que el desarrollo de 5G en Chile y el mundo permitirá grandes progresos tecnológicos. También una masificación de dispositivos “inteligentes” que recopilarán un volumen mucho mayor de información digital de personas e industrias.

“La interconexión masiva de sistemas, de personas y de cosas va a permitir fomentar la aparición de nuevos terminales inteligentes. Claramente no solo va a haber móviles que utilicen esta tecnología, sino que otros terminales que van a permitir el envío de la información en tiempo real a la nube y luego combinarlas con estas tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, realidad extendida, el metaverso y otros”, señala al respecto la manager en telecomunicaciones de NTT Data, Alejandra Sepúlveda..

Dicha recolección de información implicará soluciones revolucionarias para las personas, pero también se podrían traducir en un flanco para nuevas vulneraciones. Así lo señala Marcelo Rute, Subsecretario (s) de Telecomunicaciones:

“Siempre deben evaluarse los sistemas para contener ese riesgo y en lo posible detectar las vulnerabilidades y gestionarlas. En lo que respecta a las redes de telecomunicaciones, la autorización de nuevas tecnologías de red debe tomar en cuenta medidas pertinentes sobre ciberseguridad y en especial aplicar, cuando proceda, las restricciones pertinentes a los proveedores respecto de recursos clave definidos como críticos y sensibles”.

Con respecto a recomendaciones a usuarios de la red 5G, Rute indica que: “Lo primero que se observa es la necesidad de capacitación de los ciudadanos con habilidades digitales básicas, así como información sobre sus derechos en este nuevo entorno digital. Saber que mis datos personales sólo se pueden usar para la finalidad para la que fueron recolectados, que quien los recolectó debe protegerlos y por último eliminarlos una vez que la finalidad de su recolección se extinguió”.

El subsecretario (s) añade que en la web se recomienda “el uso de contraseñas seguras y diversas, uso de modo incógnito y no ingresar datos personales en sitios desconocidos”. Para los dispositivos móviles la autoridad en tanto sugiere “usar contraseñas de acceso, hacer copias de seguridad, usar antivirus y antimalware originales”. Y finalmente en el uso de aplicaciones recomienda “leer los permisos que se dan al instalar las aplicaciones y descargarlas solo de sitios oficiales”.

¿Qué hay de las industrias?

La nueva red 5G no solo marcará una mayor presencia tecnológica entre los usuarios de dispositivos móviles. El sector industrial también vivirá un verdadero salto al futuro, un fenómeno que ya está dando sus primeros pasos en Chile y que promete desarrollos tan variados como una conexión a internet de alta latencia que permitirá jugar online en dispositivos móviles como si se estuviera en casa conectado a un cable o que doctores puedan operar a distancia a través de un mando.

Otro ejemplo de desarrollo se está dando en la industria minera. Ya operan proyectos mineros a través de los denominados “gemelos digitales’', un progreso tecnológico que implica la modelación de un doble virtual, es decir, una copia digital de un objeto que permite analizar, prevenir o predecir ciertos comportamientos.

“Nosotros hemos hecho varios casos de soluciones privadas y uno es la solución de Digital Twins, específicamente para el sector de minería que tienen como finalidad optimizar los procesos operativos”, indica Alejandra Sepúlveda de NTT Data, quien menciona otros desarrollos levantados por la empresa como un minimercado que funciona sin cajas, solo levantando los productos.

“En estas tiendas el cliente no va a tener que pasar por una caja, sino que todo va en el carrito y eso se va cobrando inmediatamente. Ese es el objetivo de las tiendas desatendidas”, agrega Alejandra.

Los desarrollos que permitirá el 5G en las industrias son de suma importancia, como también, la seguridad y mantenimiento de estas. En este sentido toman relevancia las redes privadas de 5G, una tecnología que permite el funcionamiento de la red en un espacio determinado a diferencia del servicio público que ya tienen alcance en distintas comunas del país.

Para Alejandra Sepúlveda para asegurar la seguridad industrial es indispensable que las empresas usen sus propias redes de 5G.

“Las redes privadas son útiles específicamente porque permiten una mayor seguridad del dato. Ya que para las industrias en general este requerimiento es indispensable para que la información no salga de las instalaciones propias de la empresa(...) es más difícil entrar a una red privada que entrar a una red pública”, señala Sepúlveda quien agrega:

“Nosotros tenemos una clara apuesta por desarrollar soluciones tecnológicamente punteras. Tenemos mucho conocimiento sectorial y de acuerdo con nuestra ADN técnico y tecnológico, podemos ayudar y apoyar a las empresas en la creación de las soluciones a nivel de 5G”.