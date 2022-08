CostaneraPRO: un lugar de encuentro para los emprendimientos sustentables

Las estadísticas dicen esto: cada vez que compramos un jeans lo usamos, en promedio, unos cuatro años. Si están rotos, gastados o manchados, lo más probable es que terminen donde todos sabemos: en el tarro de la basura.

Lo malo es que no solo estamos botando un jeans; también miles de litros de agua, algodón y otros recursos naturales que se utilizaron en su confección.

Lo bueno es que de esa basura, a veces, puede nacer una joya. Por ejemplo, un par de zapatos tan únicos que ni siquiera el izquierdo y el derecho son iguales, o la jardinera que vestirá a un muñeco de trapo confeccionado con descartes de telas que se convierten en arte.

Ver valor en lo que para otros es un desecho. Ese es el punto común que une a Domei Zapatos y Mis Trapitos, dos de los 25 emprendimientos que son parte en CostaneraPRO, una vitrina gratuita para proyectos sustentables, de comercio justo y economía circular que se da cita, por tercer año, en la planta baja del mall Costanera Center, y que estará abierta hasta este martes 30 de agosto.

Organizado por Costanera Center en conjunto con HUB Providencia –iniciativa de la municipalidad del mismo nombre que fomenta los emprendimientos comunales, especialmente de mujeres y jefas de hogar–, este encuentro comenzó el pasado martes 16 y no solo tiene por objetivo vender productos, sino también visibilizar proyectos que se la están jugando por la sostenibilidad desde distintas aristas, como el reciclaje, la empleabilidad femenina y la innovación que toma en cuenta el cuidado del medioambiente.

Claudia Ciudad, diseñadora de vestuario y cofundadora de Domei Zapatos, es una de los expositores de CostaneraPRO que está presente desde el martes 16. Después de trabajar varios años en grandes marcas del retail, a comienzos de 2020 decidió dejar su empleo para lanzarse con una línea de calzado confeccionada con jeans en desuso provenientes de donaciones, retazos de cuero comprados en calle Victoria y hormas que les comprado a fábricas de calzado nacional que han cerrado sus puertas.

Nada se pierde, todo se transforma. Ese es el lema de Domei, que desde hace unas semanas comenzó a alimentar un stock de productos que por ahora tiene solo zapatos (antes solo hacían modelos a pedido), pero que pronto se nutrirá con accesorios en patchwork, elásticos para el pelo y otros productos. Es más: hace unos días Claudia Ciudad cerró una colaboración con una clienta que llegó a CostaneraPRO a comprarle zapatos, y a quien le entregará los restos de jeans que no pueda usar para ser usados como relleno de cojines.

“Domei es una palabra japonesa que significa alianza; fomentar la colaboración, hacer redes, lazos, es muy importante para crecer. Cuando llegué no conocía a ninguno de mis vecinos expositores en CostaneraPRO; ahora sé que hay un emprendimiento que hace upciclyng con telas y otro que trabaja con máquinas para chipear el plástico”, cuenta Claudia Ciudad, quien no solo está vendiendo productos en esta expo: también ha habilitado un stand de donación de jeans –una de las prendas que más huella de carbono genera y más recursos hídricos gasta en su confección– que lleva el lema: “Transforma tus jeans en zapatos aquí”.

Domei utiliza en su confección jeans en desuso provenientes de donaciones y retazos de cuero comprados en calle Victoria.

“Nos importa acercar el tema, generar conciencia sobre sustentabilidad y cambio climático, y tener esta vitrina es poder mostrar lo que hacemos y acercar a la gente a ese concepto. Las personas no están tan familiarizadas con la sustentabilidad. Conocen el reciclaje, pero esa es la primera base del eslabón de lo que se puede hacer, gestos que cambian el entorno por muy pequeños que sean”, dice la gestora de Domei, marca que dona la plantación de un árbol nativo y jornadas de limpieza de los bordes costeros por cada producto comprado.

"Domei es una palabra japonesa que significa alianza; fomentar la colaboración, hacer redes, lazos, es muy importante para crecer", cuenta Claudia Ciudad sobre su marca.

“Hay muchos prejuicios sobre usar productos hechos con desechos: que son de mala calidad, que son feos. Queremos romper esa idea. No somos aburridos ni feos. Sí un poco más caros, como todo lo que se hace de forma artesanal, bajo las normas del comercio justo”, dice Claudia Ciudad.

Más sobre Presentado por Costanera Center

La unión de tres mundos

El mall Costanera Center lleva ya tres años –desde 2019– siendo anfitrión de este encuentro que busca, junto con promover la sustentabilidad, también apoyar el desarrollo de los negocios a pequeña y mediana escala.

“Creemos en que las iniciativas se deben realizar en alianzas a largo plazo con una mirada trisectorial, integrando a la sociedad civil, sector público y mundo privado para unificar esfuerzos y potenciarlos desde las diferentes aristas. La sostenibilidad es parte de nuestra estrategia, está integrada desde el corazón de cada proyecto y CostaneraPRO nace justamente bajo esta mirada”, dice Macarena Bassaletti, subgerenta de Marketing y Sostenibilidad de Cencosud Shopping Center.

Costanera Center lleva ya tres años siendo anfitrión de este encuentro que busca apoyar el desarrollo de los negocios a pequeña y mediana escala.

Potenciar. Esa es la palabra clave a la hora de hablar de estos proyectos, gran parte de ellos de factura artesanal y con historias que van mucho más allá que la retribución económica.

Es la historia de Denise van Aken, profesora de Punta Arenas que hace más de 20 años tuvo un accidente que la obligó a jubilarse anticipadamente. Una de las consecuencias más duras fue la pérdida de la motricidad fina, que durante diez años reentrenó comenzando a hacer manualidades.

Hoy, el legado de esa experiencia es Mis Trapitos, una hermosa colección de muñecos hechos 100 por ciento con materiales reciclados que vende desde hace seis años en Santiago, donde llegó a vivir con su marido, y que se convirtió en una importante fuente de recursos para ella luego de la pandemia, al alero del programa de Jefas de Hogar de la municipalidad de Providencia.

Mis Trapitos es una colección de muñecos hechos 100 por ciento con materiales reciclados

“He estado ya en seis ferias de la comuna, donde he podido mostrar mis muñecos y venderlos, pero para mí lo más importante es que aprecien lo que yo puedo hacer. He tenido mucha satisfacción; he conocido a personas con una historia de vida tan linda”, dice Denise van Aken en referencia a sus clientes, con quien ha desarrollado una relación que va más allá de lo económico: ha creado muñecas hechas especialmente para niños y niñas con discapacidad, y también tiene una red de personas que la abastecen de retazos de telas, hilos y otros materiales que sirven para realizar su arte, o “sus trapitos”, como ella los llama.

“Mis muñecas no tienen boca, porque ellas guardan secretos. Ese es su sello. Quiero que conozcan mis muñecas y mi vida, que es maravillosa al lado de mi máquina de coser; quiero que las personas puedan apreciar un trabajo que les trae recuerdos, que pueden disfrutar”, dice la artesana, quien tiene en su colección no solo muñecos, sino también llaveros, guirnaldas, borlas para cortinas y otros accesorios en género, que presentará en CostaneraPRO entre el 27 y el 30 de agosto.

“Mis muñecas no tienen boca, porque ellas guardan secretos. Ese es su sello. Quiero que conozcan mis muñecas y mi vida, que es maravillosa al lado de mi máquina de coser", dice Denise van Aken.

“Obviamente queremos vender, pero no tengo una meta”, agrega Claudia Ciudad, de Domei Zapatos. “Lo que espero que llegar a la mayor cantidad de gente posible, que nos traigan sus jeans, que se acerquen a preguntar, que se lleven una tarjetita, que vean nuestras redes sociales. Estar aquí es una megaoportunidad”.