Éxito desde cualquier lugar y revolución del E-Commerce: Dos tendencias que llegaron para quedarse

E-commerce: irrupción sin retorno

El aumento de la venta online y la necesidad de poner al cliente en el centro, con una mirada de 360 y cumpliendo con sus expectativas fue un desafío para mantenerse como empresas exitosas y confiables. En este contexto, Salesforce, líder mundial en CRM, presentó la primera edición del informe State of Commerce, que analiza las principales tendencias acerca del comportamiento de los consumidores, así como de los compradores comerciales alrededor del mundo. En el caso de América Latina, 31% de las empresas espera que la mayoría de sus ingresos provengan de canales digitales y el 70% aseguró que están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales.

“Los cambios que estamos observando se han convertido en la nueva normalidad. El 70% de las empresas encuestadas dijo haber implementado un chat o video en vivo, mientras que el 71% afirmó que organiza eventos virtuales en plataformas como Instagram”, comentó Adriano Silva, Vicepresidente de Commerce Cloud en Salesforce.

“Otro de los cambios más notorios durante la contingencia sanitaria fue que los consumidores están realizando compras digitales directamente a los fabricantes, incluso de productos esenciales que antes se adquirían en supermercados. Lo más probable es que esta tendencia continúe más allá de la pandemia, por lo que la mayoría de las industrias reportaron un aumento en las inversiones en comercio digital”, complementó el ejecutivo.

Adriano Silva, Vicepresidente de Commerce Cloud en Salesforce.

La oficina virtual llegó para quedarse

El impacto de la pandemia ha sido tan grande que prácticamente ya nada volverá a ser como era. En este sentido, muchas empresas se vieron en la necesidad de obtener herramientas para facilitar las reuniones virtuales y la coordinación de equipos. Algunas de las principales soluciones las encontraron en las nubes, que permiten desarrollar las funciones características del trabajo a distancia. Un hub digital es, más que nunca, un componente esencial para construir una empresa confiable y conectada. Por eso Salesforce está integrando Slack en todos sus productos, dado que permite reunir a las personas y las herramientas de una organización en un solo lugar, para que puedan mantenerse alineadas y productivas desde cualquier sitio y continuar ofreciendo una excelente experiencia al cliente. “Desde grandes empresas hasta minimercados de barrio, millones de personas en todo el mundo utilizan Slack para conectar a sus equipos, unificar sistemas e impulsar sus negocios, todo en un entorno seguro. Lo mejor de todo es que es muy fácil de usar y se puede personalizar de acuerdo a la forma en que funciona cada negocio”, explica Adriano Silva.

Success from Anywhere

Al igual que muchas empresas, Salesforce actualmente se encuentra en una modalidad de trabajo híbrido, en la que cada colaborador puede elegir desde dónde trabajar. “Success from Anywhere es para nosotros mucho más que una expresión: es la forma en la que entendemos el trabajo, pensándolo como algo que uno hace y no como un lugar al que uno va”, asegura Adriano Silva. “Hoy contamos con todas las herramientas para poder trabajar desde donde mejor nos sintamos. De hecho, en la actualidad sólo se utiliza una media del 30% de nuestros escritorios, y seguimos manteniendo el mismo nivel de excelencia y productividad con resultados que así lo respaldan”, finaliza. Salesforce comprendió que la forma en que los colaboradores utilizan la oficina seguirá evolucionando, por eso recurre a la flexibilidad y a la tecnología como sus dos más grandes aliadas al momento de planificar.