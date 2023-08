Fondo de reserva de U. Andrés Bello beca a más de 1.000 estudiantes en su primer año de operación

Vicente Tapia, Alonzo Ramírez, Vanessa Sanhueza y Francisco Navarrete son cuatro de los más de mil alumnos de la Universidad Andrés Bello que recientemente obtuvieron una de las becas del Endowment UNAB, fondo de reserva patrimonial creado por esta universidad y cuyo objetivo es proyectar la misión inclusiva de la institución en el largo plazo. A todos los une el hecho de estudiar una carrera de pregrado en la Universidad y, por supuesto, la sensación de haber sido realmente aliviados en el peso económico que significa una carrera universitaria.

Vicente tiene 21 años y cursa la carrera de Entrenador Deportivo. A él le fue asignada la Beca Apoyo para el Aprendizaje, que consiste en la entrega de un equipo tecnológico -computador portátil o tablet- que le facilite un mejor acceso a todos los contenidos de sus materias. “Significa un gran apoyo tanto a nivel académico como económico, ya que me permite estudiar y realizar otro tipo de actividades desde un dispositivo electrónico propio que, además, puedo llevarlo conmigo siempre y usarlo cuando lo necesite. A nivel económico es una gran ayuda, ya que no contaba con un dispositivo con estas características y hubiera sido difícil adquirirlo”, comenta.

Alonso Ramírez, de 19 años, estudiante de Odontología de la Sede Viña del Mar, postuló también a esta oportunidad y consiguió su beca. “Para mí significó de gran ayuda, ya que no pensaba que podría contar con un aparato así para mis estudios -expresa-. Mi familia está muy agradecida por la ayuda que se me otorga”.

Vanessa, en tanto, tiene 24 años, va en tercero de Psicología y obtuvo la Beca de Apoyo Estudiantil, que entrega un aporte mensual en dinero. “Significa un alivio, porque no soy de Concepción y eso implica, por lo tanto, un gasto extra para poder viajar, arrendar, etc. Además, no cuento con ninguna beca del Estado ni tampoco con el CAE, por lo que es un sacrificio más grande costear el arancel total de la carrera”.

La estudiante de Psicología cuenta que postuló sin mucha fe, aunque el trámite fue muy sencillo y rápido. Uno de los requisitos era pertenecer al 60% más bajo del Registro Social de Hogares, ítem que ella cumplía, pero de todas maneras se sorprendió más que gratamente cuando conoció el resultado. Señala que es una iniciativa que debería ser imitada por otras instituciones. “Creo que las universidades deberían ser más conscientes de las situaciones económicas de sus estudiantes, sobre todo de aquellos que son de otra ciudad o región y que tienen que costear arriendos para poder estudiar”.

Francisco Navarrete también se adjudicó esta beca. Estudia quinto año de Periodismo en Santiago y ya casi termina su proyecto de título. “Fue muy importante recibirla, ya que me ayuda con mi diario vivir; en este caso, poder comprar comida y algunas cosas personales que necesite, así que en ese sentido la beca me ha servido para eso, para poder subsistir. El proceso fue muy fácil, nada del otro mundo, sino muy intuitivo, entregué toda la documentación que se requería y la gané, así es que estoy muy contento”, manifiesta.

En mayo pasado, un total de 910 estudiantes de pregrado diurno de la Universidad Andrés Bello (UNAB) se adjudicaron dos de las becas que otorga el Endowment UNAB: la de Apoyo al Aprendizaje y la de Apoyo Estudiantil.

A fines del año pasado más de 100 alumnos ya habían obtenido la Beca de Excelencia Académica, que financia un monto importante del arancel de los estudiantes o la totalidad del copago que éstos deben realizar si ya tenían otra beca interna o estatal.

Entre las 3 becas, el Endowment UNAB sumó ya más de mil jóvenes beneficiados. Y aún falta la adjudicación de una ayuda que ya cerró su período de postulación: la Beca de Apoyo ala Inclusión, beneficio pensado para aquellos estudiantes que están en el Registro Nacional de Discapacidad y que por esta condición necesitan apoyo para adaptar espacios, transporte y equipamiento, entre otros

“Sabemos lo difícil que es para muchos de nuestros estudiantes poder costearse sus estudios y muchas veces se hace necesario aliviarles la carga. Por eso es tan relevante este Endowment, porque es complementario a las ya importantes ayudas que entrega la universidad”, explica el Rector, Julio Castro

LAS BECAS DE ESTE INSTRUMENTO

Setecientos estudiantes consiguieron la Beca de Apoyo Estudiantil del Endowment UNAB, que consiste en la entrega de un apoyo financiero mensual a quienes están en cursos superiores y que requieren este aporte para costear materiales, alimentación, libros o cualquier elemento que les permita hacer su vida universitaria de mejor forma. El objetivo de Endowment UNAB es que los alumnos puedan enfocar todos sus esfuerzos en su avance académico y aliviarle así dicha carga.

La beca fue asignada a principios de mayo al alumnado de las tres sedes de la institución, de los cuales el 47% corresponde a alumnos en Viña y Concepción, y el 53% a los de la Sede Santiago. Todas las facultades tuvieron beneficiados.

Junto a esta beca, el Endowment UNAB también adjudicó la Beca de Apoyo para el Aprendizaje, destinada a estudiantes de primer año de pregrado diurno que requieran el financiamiento de algún dispositivo electrónico, como un notebook o una tablet, subvencionando parte importante del costo de los equipos.

Con una distribución similar a la beca anterior en Santiago y Regiones, esta Beca también fue entrega a alumnos de todas las facultades.

Las dos modalidades de becas se otorgaron luego de un proceso de postulación abierto a la comunidad universitaria, en abril pasado. Un comité constituido por diversas áreas de la Universidad veló porque los becados cumplieran con los criterios académicos y socioeconómicos definidos, priorizando la entrega para los estudiantes con menores deciles socioeconómicos.

De esa manera, en diciembre pasado, el Endowment UNAB otorgó también las Becas de Excelencia Académica. Fueron 112 becas para estudiantes de segundo año en adelante, que tuvieran rendimiento académico de excelencia y que pertenecieran a los deciles más vulnerables de ingreso. Este beneficio -que se otorga vía asignación directa- es renovable en la medida que se mantenga el rendimiento académico, y financia parte importante del arancel, siendo complementaria a becas de la propia universidad que pueda tener el estudiante.

Con el otorgamiento de este beneficio, casi 80 estudiantes de la Universidad quedaron con un copago cero de sus aranceles.

“Nos motiva que iniciativas como el Endowment UNAB tengan la capacidad de generar una sinergia tan positiva para nuestra comunidad, ya que por una parte están quienes reciben las becas, pero, por otra, todos aquellos que creen en el proyecto y que con sus aportes pueden financiar este tipo de ayudas que son tan relevantes para los jóvenes que están en la Universidad”, enfatiza el rector, Julio Castro.

QUÉ ES EL ENDOWMENT UNAB

El denominado Endowment UNAB es un fondo de reserva patrimonial creado en 2022 por la Universidad Andrés Bello con un capital inicial de $30 mil millones. Los retornos de las inversiones que realiza, son destinados a financiar becas estudiantiles, además de proyectos de emprendimiento e investigación aplicada de la comunidad universitaria de UNAB.

De esta forma, adicional a las más de 1.000 becas adjudicadas, en mayo pasado el Endowment lanzó la convocatoria para que estudiantes de pregrado y recién egresados puedan participar de fondos concursables para proyectos emprendedores innovadores.

Junto a ello, el segundo semestre, este fondo financiará también proyectos de investigación aplicada de académicos de la Universidad.