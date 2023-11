Juntas podemos autocuidarnos y detectar a tiempo el cáncer de mama

Fue una conversación llena de aprendizajes, consejos y optimismo en torno a una enfermedad temida, pero que, cuando es detectada a tiempo, tiene una excelente respuesta a los tratamientos.

En Chile, el cáncer de mama costó la vida de 1.600 mujeres el año pasado, y las estadísticas dicen que una de cada ocho lo sufrirá en algún momento. La pandemia nos hizo retroceder en las cifras y hoy es la enfermedad con más prevalencia en el sexo femenino en todo el mundo. De ahí que el autocuidado y la realización de exámenes anuales sean fundamentales para pesquisar cualquier indicio de la enfermedad.

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autocuidado? ¿Por qué las mamografías son recomendadas sólo después de los 40 años? ¿Cuáles son las principales estrategias a las que pueden recurrir las mujeres más jóvenes? ¿Cómo realizarse de forma efectiva el autoexamen? ¿A qué síntomas estar atenta?

De todo eso reflexionaron en el siguiente diálogo -organizado por Revista Paula y Alto Las Condes, en el marco de su campaña Alto Al Cáncer- Christiane Endler, futbolista, embajadora de la campaña #AltoAlCáncer y rostro de Alto Las Condes; Josefa Cortés, fundadora de “Palpa”, dispositivo para usar en la ducha que facilita la detección de posibles anomalías mamarias al momento de realizarse un autoexamen; la doctora Verónica Toledo, cirujana oncóloga de mama de la Fundación Arturo López Pérez (FALP), y Soledad Neumann, Gerente de Donaciones y Beneficencia de FALP, y representante del programa “Hazte un tiempo, comienza por ti”, que se realiza junto a la gobernación regional de Santiago y el Consejo Regional, que busca informar y educar en torno a los cánceres de mama y uterino.

Todas ellas abordaron el tema desde distintas perspectivas: Tiane Endler, desde su rol como inspiración para las mujeres más jóvenes, un segmento etario que a veces se siente más lejano a la enfermedad. “La mejor forma de derribar mitos es teniendo este tipo de conversaciones. Uno de los más grandes es que si soy joven, soy sana y no tengo a nadie enfermo en mi familia no me va a pasar nada”.

La doctora Verónica Toledo, por su parte, hizo un llamado a hacerse un tiempo: “Por la Ley del Trabajo tenemos media tarde libre para ir a hacernos la mamografía. Es un examen accesible, ahora no se requiere orden médica y son diez minutos de inversión. La mamografía es el único examen que está comprobado que permite reducir la mortalidad en un 30 por ciento”.

Josefa Cortés, de Palpa, compartió la historia de los orígenes de este dispositivo que se está popularizando para aprender a detectar cuándo lo que tocamos en nuestras mamas es indicio de algo anormal, haciendo énfasis en la importancia del autocuidado en las generaciones más jóvenes. “Algunas lo ven muy lejano. Otras lo ven más cercano. ¿Cómo podemos hacer la transición? Visibilizando el tema. Palpa nace enfocado justamente en las mujeres que no se hacen la mamografía (que está recomendada sobre los 40 años)”.

Soledad Neumann, en tanto, apeló a la necesidad fundamental de instancias educativas sobre la enfermedad.

“Sin duda hay que hacer prevención, educación, y aquí el mundo privado puede aportar muchísimo apoyando, por ejemplo, operativos como los que nosotros hacemos con las clínicas móviles por todo Chile. Buscamos llegar a las mujeres más vulnerables, que están alejadas de los centros de salud. Hoy tenemos una cobertura bajísima como país en mamografías: 34,6%, siendo que la indicación de la OMS para disminuir la mortalidad es una cobertura de un 70%. Hay una brecha gigantesca”.

En el siguiente video puedes revisar toda la conversación.