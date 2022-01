Las ventajas de estudiar un bachillerato mientras se confirma la vocación profesional

Pavan Dadlani es médico egresado de la U. San Sebastián y actualmente académico de la misma institución. Su camino para lograr su objetivo fue un poco más largo que el tradicional, porque cuando egresó de la Enseñanza Media no tenía claro que quería estudiar y cuando rindió la PSU optó por ingresar al programa de Bachillerato en Ciencias de la Salud.

“Yo egresé del colegio el 2009. Durante el inicio del 2010 debuté con una enfermedad, la cual me hizo quedarme en casa por tres años. En ese período me reencanté con la ciencia. Tengo una hermana mayor que es médico, y usaba parte de mi tiempo leyendo sus libros de medicina que era un mundo nuevo para mí. Fue en ese momento que decidí luchar para convertirme en médico”.

Pavan Dadlani, ingresó a Bachillerato en la USS y ahora es médico y académico de la misma institución.

Tras cursar los dos años del programa de Bachillerato en Ciencias de la Salud en la USS y cumplir con los requisitos establecidos para continuar una carrera en el área de la salud, ingresó a Medicina.

“Todo lo que me entregó el Bachillerato me sirve hasta el día de hoy. Desde la base científica hasta la apreciación por otras áreas de salud. Esto último es extremadamente importante para poder ser médico, hay que saber trabajar con el equipo de salud e integrar las opiniones profesionales de todos para tomar una decisión que va a impactar en la vida de una persona. El bachillerato me hizo entender que la salud es un trabajo colaborativo y que ninguna profesión es mejor que la otra, todas ayudan al bienestar del paciente con distintos roles”, relata.

Sobre su futuro, Pavan comenta que quiere ser médico internista y “poder sub-especializarme en Cardiología o Infectología”, señala.

Bachillerato en Ciencias de la Salud

El Dr. Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia, explica que “los egresados del Bachillerato en Ciencias de la Salud tienen la posibilidad de continuar estudios en todas las carreras del área de la salud que ofrece la USS: Medicina, Obstetricia, Enfermería, Odontología, Kinesiología, Química y Farmacia, Bioquímica, Tecnología Médica, Terapia Ocupacional, Nutrición y Dietética, Medicina Veterinaria y Fonoaudiología. Los cupos de traspaso a las carreras son publicados cada año para la cohorte de ingreso respectiva”.

Alumnas y alumnos egresados de Bachillerato de Ciencias de la Salud de la USS.

“Para poder acceder a las diferentes carreras se realiza un pre-ranking finalizado el primer año y se asignan los cupos a cada carrera, por orden estricto de prelación académica.

Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales

Atendiendo a los buenos resultados del Bachillerato de la Facultad de Medicina y Ciencia de dicha casa de estudio, se decidió incorporar en la oferta de sus carreras el programa de Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales, que responde, entre otras cosas, a la firme vocación pública de la Universidad.

En él, los estudiantes podrán elegir entre las licenciaturas en Historia, Filosofía, Arte o Literatura; o bien, carreras como Ingeniería Comercial, Derecho, Psicología, Trabajo Social o Administración Pública.

“Nuestras proyecciones son auspiciosas, en el sentido de que nuestros estudiantes del bachillerato ingresarán a sus respectivas carreras de destino con un gran bagaje cultural e intelectual, además de una sólida formación en el área humanística. En consecuencia, podrán sumarse sin problemas al mundo de la educación superior, lo cual redundará de modo positivo en su desempeño y avance curricular”, comenta Eugenio Yáñez, decano (i) de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

El nuevo programa tiene una duración de dos años y los alumnos, posteriormente podrán acceder a las carreras de su elección o a una de las cuatro licenciaturas, sin que ello les implique necesariamente tener que atrasarse.

Pero más aún, señala Yáñez, “cuando nuestros estudiantes terminen, por ejemplo, las respectivas licenciaturas pueden optar al Programa de Formación Pedagógica y obtener el título de profesor de Filosofía, de Historia, de Lenguaje y Comunicación o de Artes Plásticas y Visuales, sin costo para el estudiante porque, tiene una beca otorgada por la USS del 100 por ciento”.

Para los estudiantes que optaron por carreras profesionales, la USS desarrolló el programa “Misión Chile”, consistente en la posibilidad de trabajar durante un año, una vez terminada su carrera, en alguna pequeña localidad de nuestro país. Una parte de la remuneración es financiada por la USS. Una vez terminados los estudios de licenciatura o la “Misión Chile”, comenta el decano, los estudiantes podrán postular a estudios de postgrado en alguna universidad de España o Portugal, pues la “Universidad dispondrá de un sistema de becas para los alumnos destacados, que muestren alto sentido de compromiso y excelencia académica”.