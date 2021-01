Promo Verano Bridgestone 4X3: Sólo para quienes aman la seguridad

Con la reactivación, son muchas las personas que se desplazan en automóvil todos los días, principalmente por motivos de trabajo. En estos desplazamientos lo más importante es la seguridad y ese factor lo entrega un buen neumático.

Hay variadas marcas por lo que es difícil elegir. De todas formas, si se quiere un neumático de calidad máxima, la mejor opción es elegir uno de marca premium. Bridgestone es una corporación dinámica, que siente pasión por la innovación y la excelencia. Su misión es “Servir a la sociedad con calidad superior”, la cual se basa en el pensamiento de su fundador, Shojiro Ishibashi, el mismo que se refleja en el lema: “Desempeño en el momento clave”.

Pensados y probados en las condiciones más extremas, las que se pueden encontrar en las competiciones deportivas más exigentes, Bridgestone es una de las mejores opciones de neumáticos. Su relación entre la excelencia de sus materiales y el precio, los convierte en neumáticos con mayor durabilidad a mediano y largo plazo.

MAYOR ADHERENCIA

Miguel Ángel Alvarado, ingeniero especialista de Bridgestone Chile.

Los pilares de la seguridad vial van en relación con la presión de los neumáticos, la integridad y profundidad de la banda de rodadura junto con el desgaste irregular: “La presión del neumático debe ser ajustada a lo que el fabricante del vehículo recomienda, indicador estampado en la puerta del chofer. Por su parte, el desgaste irregular del neumático acusa algún vicio mecánico. Conseguir la mayor adherencia posible en la frenada en curvas y sobre superficie mojada, son los aspectos más vinculados a la seguridad vial”, comenta Miguel Ángel Alvarado, ingeniero especialista de Bridgestone Chile.

Hechos para conductores más seguros, la calidad y buen rendimiento de Bridgestone incluye la procedencia responsable con el medio ambiente de sus materiales, las horas de ingeniería y desarrollo del diseño de sus neumáticos, la selección correcta de materiales y las pruebas anticipadas en carretera.

Cuando se quiere renovar un auto, los factores que se consideran son el presupuesto y los elementos de diseño, como el color que le dará vida y lo hará parecer como nuevo, la comodidad de sus interiores, accesorios adicionales, entre otras cosas. Sin embargo, lo que realmente le da valor agregado a un vehículo, son los neumáticos. ¿La razón? Son el único punto de apoyo contra el pavimento; de ello depende mantenerlo en movimiento.

Si se piensa con frialdad, no importa qué tan nuevo sea el chasis, el motor o las vestiduras; si el auto no cuenta con sus cuatro neumáticos, será imposible moverlo. La Promo Bridgestone 4x3, Lleva 4 y sólo Paga 3, llega para disfrutar un Verano distinto con la seguridad Bridgestone de siempre: “Nos hacemos cargo de la Seguridad del producto en cuanto a materiales y fabricación, la otra condición es la del Servicio. Pero ésa depende del cliente e incluye monitorear la presión del aire, junto con la selección correcta del neumático de acuerdo a capacidad de carga, índice de velocidad, y dónde va a circular. Hago hincapié en estos datos ya que con las compras online muchas veces no se toman en cuenta. Para hacerse asesorar, acérquese a su Concesionario más cercano y encuentre nuestros puntos de Distribución en bridgestone.cl/es/distribuidor”, recomienda el experto de Bridgestone Chile.

Materiales tecnológicamente avanzados, respetuosos con el medio ambiente y que reducen el consumo de combustible son los valores sobre los que se cimienta la leyenda de Bridgestone, una marca que ha llegado a lo más alto por sus méritos, y tiene muchos. Por un Verano Bridgestone más seguro: www.bridgestone.cl/es/ofertas-especiales/promocion-verano-2020