Revive el conversatorio “Una nueva mirada hacia la longevidad”

El viernes 8 de julio se efectuó el conversatorio “Una nueva mirada hacia la longevidad”, transmitido en vivo desde el Estudio de TV de La Tercera, gracias a una alianza con la ONG Ashoka Chile, la empresa con sentido social Travesía 100 y el apoyo de Fundación MetLife.

Bajo la conducción de la periodista Bárbara Pezoa, directora de Práctico de La Tercera, el panel estuvo compuesto por Ximena Abogabir, co-fundadora y vicepresidenta de Travesía 100 (empresa B); Macarena Rojas, directora del Programa Adulto Mayor UC y directora de gestión del Observatorio del Envejecimiento UC para un Chile con futuro; Luisa Reyes, psicóloga que volvió a estudiar a los 60 y hoy es hoy es mentora digital de Travesía 100 en temas de inclusión a personas mayores; y Marco Silva, director de Mercados y Consumidores de Criteria.

A modo de introducción, se presentó un video explicativo respecto a esta “nueva longevidad” a cargo de la directora de la ONG Ashoka Chile, Valentina Valech, quien señaló la urgencia de poner a las personas mayores como prioridad: “Este cambio demográfico exige repensar sistemas y estructuras, pero también revisar cómo entendemos la vejez”, dijo Valech (ver video al final de la nota); y luego Marco Silva exhibió los principales hallazgos del Estudio Personas Mayores en Chile, de julio de 2022, realizado por Criteria, en el que se da cuenta de los cambios, motivaciones, miedos y esperanzas de las y los entrevistados sobre los 59 años hasta los 89 años, todas personas valentes.

Una vista del conversatorio Una nueva mirada hacia la longevidad. Foto: Juan Farías, La Tercera.

Ximena Abogabir dijo que “en Chile hay distintas maneras de envejecer. Está el grupo vulnerable en el que se focaliza la atención, que es minoritario, personas que están enfermas, solas y con escasos recursos económicos, y es inhumano que una sociedad los declare desechables al final de la vida. Me parece muy pertinente que la nueva Constitución (texto emanado de la Convención Constitucional) el tema del cuidado de los mayores esté compartido entre la familia, la sociedad y el Estado. Se trata de 165 mil chilenas y chilenos de los que tenemos que hacernos cargo, haciendo posible una vida digna bajo el argumento que solo les corresponde descansar. Pero también está el segmento mayoritario, que tiene ganas de seguir contribuyendo, ganas de viajar, ganas de emprender, y a este grupo se les cierran las puertas bajo el argumento de que les corresponde descansar. Esto hay que cambiarlo de raíz en Chile”.

Ximena Abogabir, co-fundadora y vicepresidenta de Travesía 100. Foto: Juan Farías, La Tercera.

En tanto, Macarena Rojas afirmó que “uno de los problemas de las políticas públicas sobre personas mayores es su escasa cobertura y alcance. Actualmente, está en discusión el proyecto de ley sobre envejecimiento activo que, si bien existía hace más de 10 años un plan a 2025 al respecto, la verdad es que no era una política pública, no era una política de Estado con financiamiento, partidas presupuestarias definidas con programas. Creo que Chile no se puede dar el lujo de no tener una política de Estado que piense en el envejecimiento al 2030 y al 2050, que contenga, por ejemplo, espacios de flexibilidad laboral para que las personas mayores puedan estar activas si lo desean y en casos de profesiones puntuales sin riesgo para la salud, como lo son los oficios duros o pesados”.

Macarena Rojas, directora del Programa Adulto Mayor UC y directora de gestión del Observatorio del Envejecimiento UC para un Chile con futuro. Foto de Juan Farías, La Tercera.

Luisa Reyes comenzó a estudiar psicología a los 60 años, y era la primera vez que entraba a la universidad, una decisión que contó con el apoyo de su familia y que ahora, como psicóloga profesional, apoya a las personas mayores en distintos ámbitos, inclinándose por la inclusión digital de este segmento de la población. Luisa dijo que “siento que las personas mayores no podemos quedarnos atrás, y el mundo digital abre una puerta inmensa de oportunidades. Todo va en la actitud y la motivación. Si tú estás dispuesto o dispuesta a correr riesgo, a dejar el miedo afuera, la edad es lo menos importante, a menos que existan problemas de salud muy graves. En mi caso, yo no tengo límites y espero seguir contribuyendo mucho tiempo más”.

Luisa Reyes, psicóloga que volvió a estudiar a los 60 y hoy es mentora de Travesía 100 en temas de inclusión digital de personas mayores. Foto de Juan Farías, La Tercera.

Marco Silva, por su parte, manifestó que “cuando nosotros estábamos terminando la etapa de campo del Estudio Personas Mayores en Chile, revisando la información que estábamos recogiendo, nos sorprendimos mucho con los resultados que nos estaban mostrando que la vejez no era esa etapa sola y triste de la cual mucho se habla, y en especial es una creencia de las personas de menos edad. La gente que entrevistamos nosotros, que iban de los 59 a los 89 años, nos dijo todo lo contrario, que hay ganas de vivir en plenitud, seguir desarrollándose y contribuir a la sociedad. Mostrar esta cara de la vejez es un desafío para los medios de comunicación, las políticas públicas y también le corresponde a las marcas mostrar esta nueva longevidad”.

Marco Silva, director de Mercados y Consumidores de Criteria. Foto de Juan Farías, La Tercera.

. ¿Te interesa conocer la versión completa del Estudio Personas Mayores en Chile, de julio 2022, de Criteria? Descárgalo en este link

A continuación, te dejamos el video que preparó la ONG Ashoka para este conversatorio: