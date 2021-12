Sorprende a los que más quieres con 3 opciones de postre para hacer con galletones

Los galletones los conocemos por estar ahí en nuestras mochilas o despensas para saciar nuestra hambre, así como ser un excelente snack por su practicidad. Con distintas variedades, muchas veces ayudan a generar mayor saciedad, principalmente en el mundo universitario donde es común verlos en los kioskos tras largas jornadas de estudios.

Ya sea de avena manzana o avena pasas por su aporte de fibra, o el de chocolate y almendras para darse un gustito de vez en cuando, los galletones ayudan a una dieta un poco más equilibrada, siendo una excelente alternativa en el camino para quienes buscan un alimento que aporten no sólo calorías vacías.

En esta ocasión, recopilamos postres donde los galletones son los verdaderos protagonistas de la receta. Pensando en quienes quieren sorprender a un amigo o ser querido, estas opciones puedes hacerlas con ingredientes que puedes encontrar en tu negocio más cercano, siendo una receta novedosa.

Galletón con crema chantilly y frutas

Con un solo galletón tu día puede tener el sabor de una rica sorpresa. Tan solo elige si quieres galletas de chocolate o con pasas, compra un sachet de crema chantilly, pica las frutas que más te gustan y ponlas encima de la crema. Fácil y práctico de armar.

Mini Torta de galletas digestive

El sabor más dulce también puede ser el más rico. Te recomendamos las galletas digestive para esta fácil preparación. Esta vez debes tener crema chantilly y un dulce que tú prefieras, ideal que sea de mora para que exista variedad de colores. Tomas las galletas y vas uniendo como una torre, eligiendo entre crema y dulce. Al final, para adornar puedes usar manjar y chispitas de colores, creando una mini torta para llegar con una torta especial para el celebrado o celebrada.

Galletas avena manzana con marshmellow

Hay combinaciones maestras de sabor que nacieron para estar juntas. Otra receta ideal y fácil de hacer es esta, al tomar dos galletas de sabor avena manzana y apretarlas con los marshmellow que tienes en tu despensa. Si aún no has probado esta mezcla tan sencilla, te has perdido una conjugación de sabores que no te imaginas.

Nutra bien! tiene deliciosas opciones para el mercado chileno desde hace más de tres décadas, especialmente para quienes buscan un snack para alimentar el cuerpo y el alma. En la variedad está el gusto, por lo que elige entre galletas de avena con pasas, chocolate o manzana y galletones en sus cuatro variedades: avena y manzana, chips de chocolate, almendras, y avena y pasas.