No importa si es una pista de atletismo, una cancha de fútbol o una de voleibol playa, hay un denominador común que trasciende a los deportistas: el sueño por alcanzar la gloria. El deseo por conseguir la victoria y hacer historia se refleja en cada competencia en la que deportistas de distintas disciplinas dejan su sudor y energía.

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 no son la excepción. Este magno evento, en el que se convocarán casi 7 mil deportistas, está marcado por la cantidad de sueños, sacrificios y un arduo trabajo de años que se conjugan para llegar a lo más alto.

Pero, así como transversalmente anhelan el éxito, también se diferencian por sus sueños personales. Por eso, un grupo de deportistas de las Federaciones de Hockey sobre Césped y Voleibol, que son parte del programa Go Dreamers de Rosen, comparte sus sueños de vida, que muchas veces han estado definidos por el deporte.

El sueño de representar a Chile

Camila Caram es la capitana de “Las Diablas”, selección nacional de hockey césped femenino, practica esta disciplina desde los 5 años e integra el combinado chileno desde los 17. Su vida ha estado marcada por este deporte, con el que ha conseguido hitos inéditos, como lo fue la primera clasificación a un Mundial, en España y Países Bajos 2022.

“Se veía como un sueño lejano cuando era joven. Quizás en esos tiempos nos creíamos menos el cuento, no éramos tan ambiciosas con los sueños, sino que mucho más realistas. Pero cambió en el último tiempo, desde que llegó ‘Cacho’ (Sergio Vigil, entrenador de ‘Las Diablas’), que creía mucho en nosotras y nos daba el discurso de que sí o sí íbamos a ser mundialistas y olímpicas”, recuerda Caram. “Probablemente con el hockey césped logre ambas cosas. Se logró el Mundial, que tomó tiempo, y probablemente en algún momento vamos a llegar a unos JJ.OO., pero se requiere trabajo diario”, agrega.

Sueños dorados: los anhelos de los chilenos que brillarán en Santiago 2023. En la imagen, Marco Grimalt. Foto: Federación de Vóleibol de Chile

Marco Grimalt –quien junto a su primo Esteban Grimalt forman la dupla más exitosa del voleibol playa nacional– revela que cuando partió en el deporte, hace más de 15 años, sus sueños eran tan grandes como difíciles. “Desde que me planteé personalmente, y como equipo junto a Esteban, representar a Chile en este deporte, que no era muy popular ni conocido, era llegar a participar de los mega eventos deportivos: Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos. Nos planteamos esos objetivos porque sabíamos que eran difíciles y que teníamos que enfocarnos por completo para conseguirlo”, detalla Marco Grimalt, quien junto a Esteban ganaron el oro en Lima 2019.

Quien también comparte los sueños que tenía desde años atrás es Fernando Renz. El capitán de “Los Diablos” juega hockey desde los cinco y es seleccionado nacional desde los 13 años. Su hito más relevante fue la clasificación al Mundial que se disputó este año en India.

“Representar a Chile fue lo que me dejó muy marcado cuando chico y que siempre quise cumplir a nivel adulto. Yo iba a ver los partidos de la selección, algunas Copa América que se jugaron acá y mi sueño que siempre tuve fue jugar en Chile por Chile, algo que a excepción de la Copa América que nos dio la clasificación al Mundial no he podido hacer. El Mundial era un sueño tremendo del hockey chileno. Esos han sido mis sueños: jugar un Mundial y vestir la Roja en el país”, rememora “Nano” Renz, capitán de “Los Diablos”, que son parte Go Dreamers, programa de Rosen que busca apoyar a federaciones, clubes y deportistas para que tengan herramientas y puedan seguir explotando sus capacidades.

Con tales hitos, los deportistas chilenos han subido sus propias expectativas. Especialmente porque disputar una competencia planetaria, unos Juegos Olímpicos, o conseguir la presea dorada en torneos de primer nivel no hacen más que alimentar los sueños más grandes.

Sueños dorados: los anhelos de los chilenos que brillarán en Santiago 2023. En la foto, Francisca Rivas. Foto: Federación de Vóleibol de Chile

La capitana de “Las Diablas” relata que actualmente el sueño mayor es disputar la final panamericana, ganar el oro y el boleto a París 2024. “Estamos en una oportunidad única para clasificar a los JJ.OO. El primer lugar obtiene la clasificación directa, y ahí está nuestro sueño, porque sabemos que es difícil, especialmente si vemos la historia en otros Panamericanos, donde hasta ahora hemos obtenido una medalla de bronce en Guadalajara y algunos cuartos lugares. Tenemos sueños grandes y objetivos altos, que es el primer lugar, y objetivos más concretos que es alcanzar el podio”, dice Camila Caram

Francisca Rivas, una de las mejores exponentes del voleibol playa chileno, asegura que su meta junto a Chris Vorpahl es instalarse en el podio de la competencia. “Siempre soñé estar en esta instancia, no sé si de tan pequeña, pero desde que fui a mi primer Panamericano como espectadora, en Río de Janeiro, me di cuenta de que quería estar compitiendo por Chile a este nivel”, rememora la deportista.

Grimalt, por su parte, detalla que los sueños en un comienzo apuntaban a los Juegos Olímpicos, pero el actual lo tienen en Santiago 2023. “Nuestro objetivo era a 10 años, es decir en Tokio, pero se adelantó y estuvimos en Río de Janeiro 2016. Cuando termina una participación de ese estilo, se cumple el sueño e inmediatamente ese torneo se transforma en la base de lo siguiente, de más sueños. Así se han ido cumpliendo. Hoy el nuestro es revalidar la medalla de oro que obtuvimos en Lima. Queremos ir partido a partido, pero ir a pelear por medallas, dejar la bandera de Chile en lo más alto y escuchar el himno en la final”, dice Marco Grimalt.

Una vida ligada al deporte

“Yo calculaba la edad que iba a llegar a estos Panamericanos y me calzaba perfecto en mi carrera deportiva. Llegar como capitán es un orgullo, soy feliz de este tremendo equipo que tenemos conformado, que ha ido madurando a lo largo de los años. Como te digo: unos Panamericanos así son el sueño que tuve desde muy chico y solo faltan unos días”, expresa “Nano” Renz, capitán de “Los Diablos”.

Marco Grimalt, quien también es parte de Go Dreamers de Rosen, relata que ha estado involucrado con el deporte desde muy chico. “Pero mis sueños de niño, más que en lo deportivo, era poder desarrollarme en una disciplina o en un trabajo que me llenara, que me apasionara. Hoy puedo decir que lo he logrado, me he dedicado al vóley playa, que desde que lo conocí se transformó en mi pasión”, asegura.

Sueños dorados: los anhelos de los chilenos que brillarán en Santiago 2023. El capitán de "Los Diablos", Fernando Renz. Foto: WorldSportPics. Frank Uijlenbroek.

Esto, según relata, gracias a que en su familia siempre había una pelota y ganas de jugar. Cada fin de semana el deporte se hacía presente con su primo mayor, con su hermana mayor, yendo a ver los partidos de sus tíos, de sus papás. “Todo ser humano busca desarrollarse en su pasión y trabajar de eso. Esos sueños de niño que tenía, de poder disfrutar lo que hago, los estoy cumpliendo”, dice Grimalt.

Camila Caram vivió una realidad parecida, aunque su camino ha tenido otros ribetes. Por un lado, recuerda que buscaba hacer cosas que no se habían hecho antes, o conseguir hitos que pocas habían conseguido, como jugar en el extranjero. “Lo pude lograr, fue poco tiempo, me hubiese gustado estar más, pero se cumplió ese sueño. Otro es haber sido mamá y seguir jugando, porque siempre te dicen que las mujeres tenemos que optar por una cosa u otra”.

Respecto de qué quería ser cuando grande, recuerda que le encantaba la arquitectura gracias a los programas que mostraban grandes estructuras. “En mis sueños quería hacer ese tipo de construcciones, decía que iba a terminar la carrera y ser la mejor ingeniera estructural mujer”, evoca. Pero los sueños relacionados hockey césped terminaron prevaleciendo. “Hoy quiero que el hockey se juegue en todo Chile, que no sea un deporte de élite, que se masifique y llegue a todas partes. Es un sueño que se está cumpliendo de a poquito”, dice Caram, que junto a su hermana Daniela crearon la Fundación Impúlsate, para promover a los niños y niñas a través del deporte y con herramientas socioemocionales.

La capitana de "Las Diablas", Camila Caram.

De hecho, los atletas coinciden en que una de las herramientas más importantes que pueden tener los niños es el deporte. “Las niñas y niños deben seguir soñando, deben saber que el esfuerzo premia con los años. Que nunca se retiren por una derrota, porque los sueños están para cumplirse y si tenemos la determinación, podemos lograrlo”, menciona Francisca Rivas.

Caram, por su parte, señala que “deben saber que no es un camino fácil, porque tiene mucho sacrificio y trabajo, pero que van a vivir cosas que no vivirían en otra faceta de su vida. Vale la pena dedicarse al deporte, quienes lo quieran hacer yo se los recomiendo 100%, porque competir por Chile y en el alto rendimiento da emociones únicas”.

“Los niños y niñas que sueñan con el deporte deben seguir haciéndolo, porque soñar con algo que a uno le apasiona es lo más importante, y no solo en el deporte, también con los estudios, el arte, la música. Todo lo que uno hace con pasión, se disfruta. Persigan sus sueños, que sin duda no es un camino fácil, pero lo van a disfrutar”, complementa Marco Grimalt.