Ya están en Chile los nuevos vehículos eléctricos de Peugeot: e-2008 Full Electric & 3008 Plug in Hybrid4

Una nueva era llega a Chile de la mano de PEUGEOT. Es que, con el inicio de este nuevo año, el león francés también busca dar sus primeros pasos en la electrificación al traer al país dos vehículos de este tipo: el nuevo e-2008 Full Electric y el 3008 Plug in Hybrid4, que combina un motor eléctrico con uno convencional de combustión interna.

La llegada de 2022 significa para la marca, no solo un nuevo inicio en la industria automotriz, sino que también un paso que va en total concordancia con los aires de un país que prometió a nivel gubernamental, de aquí al año 2035, comercializar solamente autos eléctricos, una misión de la cual PEUGEOT ha querido hacerse cargo trayendo modelos de este tipo.

Bajo este marco es que llegan los nuevos e-2008 Full Electric y 3008 Plug in Hybrid4 a abrir una nueva arista de este mercado que año a año crece en todo Chile.

“En PEUGEOT no hemos querido estar ajenos a esta revolución, y la llegada del e-2008 Full Electric y del 3008 Plug in Hybrid4 es sólo el primer paso que como marca estamos dando para ofrecer tecnologías limpias en el país, en concordancia con lo planteado por las autoridades gubernamentales. -

Modernidad, elegancia y sofisticación

Parte de los fundamentos que han resaltado históricamente en PEUGEOT son, sin lugar a duda, la modernidad de sus vehículos, elegancia a toda prueba y sofisticación sin límites, características que han ido desde siempre en el ADN PEUGEOT.

En esta oportunidad, y como siempre ha sucedido, tanto el e-2008 Full Electric, así como el 3008 Plug in Hybrid4, no pierden estos sellos, guardando estos rasgos en ambos modelos y tomando mucha atención a la calidad en el diseño de los vehículos.

Nuestro incansable trabajo buscará siempre ir en la línea de las nuevas tendencias y este lanzamiento es una clara muestra de aquello.

Seguridad, confort y tecnología

PEUGEOT, tal como en otras ocasiones, ha buscado mostrar en esta nueva gama de automóviles tres conceptos relevantes y que hacen del león francés una marca que ofrece a la industria automotriz ciertas características que van más allá del común de los modelos que se encuentran en el mercado.

La seguridad, por ejemplo, se encuentra en ambos vehículos y es un puntal principal de esta nueva serie, ya que tanto el e-2008 Full Electric, como el 3008 Plug in Hybrid4, cuentan con airbags frontales, laterales y de cortina. Misma situación sucede con el ABS y el repartidor electrónico de frenado o su asistencia de frenado de emergencia, también presente en estos ejemplares.

Porque un vehículo que no presenta un confort adecuado para sus pasajeros no puede contar con el ADN PEUGEOT, el e-2008 Full Electric y el 3008 Plug in Hybrid4 suman a su parrilla de elementos el climatizador automático (bi-zona en el caso del segundo), preciosos volantes de cuero, espejos abatibles eléctricamente, además del piso del maletero ajustable, entre otras características.

Por cierto, que de la tecnología no nos olvidamos y tanto el e-2008 Full Electric, como el 3008 Plug in Hybrid4 tienen a su haber cámara y sensor de retroceso, i-Cockpit®DIGITAL con cuadro de instrumentos 3D, el primero, y i-Cockpit® con cuadro de instrumentos digital, el segundo.

Otras fantásticas funciones que es posible hallar en los dos ejemplares son el control crucero adaptativo con función Stop&Go, lectura de señales del tránsito, sensor de punto ciego y Active Safety Brake (frenado automático de emergencia), entre otros.

Peugeot sigue rugiendo

Tanto el e-2008 Full Electric, como el 3008 Plug in Hybrid4, cuentan con cinco asientos, con una longitud de 4300 mm, el primero, y 4447 mm, el segundo, el cual además suma a sus características el sistema 4WD, con tracción en sus cuatro ruedas.

Para el ejemplar 100% eléctrico, la autonomía llega a 313 km, alcanzando una velocidad máxima de 150 km/hr, siendo posible encontrarlo en colores Orange Fusion, Negro Onyx, Rojo Elixir, Blue Vertigo, Gris Platinium Gris Artense y Blanco Nacarado.

El híbrido, en tanto, homologa un consumo urbano de 17,5 km/l en modo convencional, mientras que en combinación con el motor eléctrico puede llegar hasta los 62,5 km/l. Además, la tecnología Plug in cuenta con baterías de mayor capacidad que entregan hasta 50 km de autonomía en modo 100% eléctrico. Las alternativas de colores, en tanto, son el Rojo Ultimate, Blue Vertigo, Gris Platinium, Gris Artense y el Blanco Nacarado.

Este largo camino que buscamos recorrer como marca a nivel internacional, hoy se cruza con nuestro país, en un proceso que traerá una exitosa gama de vehículos en este segmento que irá en constante crecimiento, no solo en Chile, sino que en todo el mundo y del cual PEUGEOT también quiere ser parte”, expresó Vincent Forissier, Director General de PSA Chile.