Edición N° 921

Con la muestra Remembering a Brave New World (Recordando un Valiente Nuevo Mundo), de la artista británica Chila Kumari Singh Burman, la Tate Britain cierra el 2020 y manda energías positivas al 2021. Su icónica fachada se llena de colores alegres y mensajes positivos, recordándonos que el arte en momentos de crisis económicas o sanitarias sí tiene mucho que decir, y en vez de entrar en un estado de sopor o quedarse callado puede aportar llevando mensajes a la población. Inevitable no recordar el otro mensaje británico hecho durante la Segunda Guerra Mundial, Keep Calm and Carry On, pensado para subir la moral de un país que veía la invasión alemana como algo posible, y que hoy ha sido reproducido con mil variantes.

Instalaciones como las de la Tate solo pueden aportar sonrisas y hacernos pensar que las cosas van a mejorar y que lo que estamos viviendo es temporal. Acá los Delight Lab (@delight_lab_oficial) transformaron la Torre Telefónica en nuestro faro, con mensajes que iluminaron a todos los chilenos, haciéndonos pensar y sobre todo poniendo en palabras lo que muchos sienten, porque el arte siempre tiene algo que decir.

Con esta cita de Alex Farquharson, director de Tate Britain, les doy la bienvenida a lo que espero sea un muy distinto 2021: “Espero que esta espectacular transformación de la fachada de la Tate Britain pueda actuar como un faro de luz y esperanza durante los días oscuros de encierro”.