Home office

1. Tarjeta con sobre y accesorio acrílico, George The Buttique, $6.000 (STGO/MILAN) 2. depto51 3. Lápiz rotulador mix 2, 3 piezas, diseño de Femmes Régionales para Normann Copenhagen, $9.900 (Klapp Design Market) 4. Set 20 clips Monograph, $7.200 (Klapp Design Market) 5. Perchero Play, diseño de Gridy para Normann Copenhagen, $67.900 (Dissimilar) 6. Lámpara N. 2, diseño de Taller FVK, $280.000 (The Product Culture) 7. Contenedor Cargo Box, diseño de Wiel Arets para Alessi, $41.400 (Dissimilar) 8. Tarjetero perro, $14.900 (Patioriente) 9. Anteojos, $170.000 (STGO/MILAN).

1. y 2. Regla larga Busy Structure y regla triangular Space Stone, diseños de Femmes Régionales para Normann Copenhagen, $14.900 c/u (Depto51) 4. Parlante bluetooth portátil Beosound A1 2nd Gen, consultar precio (Bang & Olufsen) 5. Mug Grid Multitone, diseño de Alexander Girard para Vitra, $12.700 (Dissimilar) 6. Lámpara de colgar simple, $99.900 (Sur.Diseño) 7. Cuaderno A5, softcover, diseño de Alexander Girard para Vitra, $7.100 (Dissimilar) 8. Planta de interior espatifilo, $16.900 (Nudo Nativo) 9. Set 5 lápices ABC, Design Letters, $17.900 (Klapp Design Market) 10. Mesa comedor, 1.80 x 1.00 m, $299.000 (Nodo Muebles).

María José Martínez Lozano

M-Interiorismo genera espacios funcionales, con carácter, pero sobre todo emocionales, donde cada cliente se siente representado por sus diseños. “Finalmente, nuestros clientes son los que van a vivir el espacio. Creemos que un buen diseño puede cambiar vidas. Mi pasión es crear espacios llenos de vida, que inviten a compartir, que transmitan buenas emociones”, dice María José.

En este estudio, cada proyecto es totalmente personalizado y ejecutado con detalle y calidad: “Suelo trabajar en mi casa, pero desde que toda la familia trabaja aquí los espacios se han transformado inevitablemente. Decidí literalmente tomarme el comedor ya que tiene la mejor luz natural; en la mañana llega un sol increíble, y eso es fundamental para un buen espacio de trabajo. La mesa es la más grande, lo que funciona perfecto para desplegar la gran cantidad de muestras de todo tipo de materiales con los que trabajamos, y también para tener al alcance las revistas que selecciono como inspiración para cada proyecto. Otra cosa infaltable cuando se trata de trabajar diseñando es la buena música. Es ideal tener un parlante que se pueda mover hacia donde necesite. Además ayuda mucho que haya flores y plantas; ese toque de color y naturaleza aporta una calma muy agradable”. @minteriorismo.cl

1.Mueble repisas Woody By Hay, $379.900 (Klapp Design Market) 2. Contenedor L, con tapa de vidrio, HAY, $19.000 (Klapp Design Market) 3. Calendario Formosa, diseño de Enzo Mari para Danese Milano, $130.000 (Dissimilar) 4. Silla Hall Wood, diseño de Jasper Morrison para Vitra, $306.600 (Acero) 5. Toolbox, diseño de Arik Levy para Vitra, $25.401 (Acero) 6. Portavela de cerámica, $7.900 (Patioriente) 7. Revistero Analog, diseño de Simon Legald para Normann Copenhagen, $97.900 (Depto51) 8. Plantas de interior; cheflera, gomero y espatifilo, $16.900 c/u (Nudo Nativo).

Alfonso Lacámara

“Me dedico al interiorismo desde el 2012, primero como socio en The Project y desde el 2018 como independiente. Siempre me han inspirado la estética y el diseño escandinavos, desde la importancia de la funcionalidad de un objeto hasta cómo las personas se relacionan con los espacios de su casa, y de cómo encontrar la alegría y el confort necesario en ella. Por la pandemia tuve que implementar mi escritorio como bodega para guardar todas las cosas de proyectos que quedaron stand by. Por lo tanto me armé un espacio de trabajo en mi comedor. Entre el encierro y el no tener terraza ni balcón decidí reubicar mis plantas y crear un lugar verde, algo selvático, natural y fresco que me acompañara diariamente en el trabajo en casa y al mismo tiempo me hiciera sentir de alguna forma en el exterior”. @alfonsolacamara

1. a-cero.cl 2. Papelero Woodrow, $24.900 (Sur.Diseño) 3. Mural Minimalistic mind, doble cara, $34.900 (Medular) 4. Lámpara de sobremesa Enton, base mármol, $149.900 (Sur.Diseño) 5. Bolso Fatboy Sjopper Kees, $69.900 (Medular) 6. Set Outline: 5 clips pequeños y 5 grandes, HAY, $6.750 (Dissimilar) 7. Alfombra Kaarol, 1.40 x 2.00 m, $186.900 (Sur.Diseño) 8. Silla Rookie, diseño de Konstantin Grcic para Vitra, $375.000 (Acero) 9. Escritorio Aukan, $189.900 (Medular)

Direcciones: @nudonativo_; depto51.com; a-cero.cl; klappdesign.com; stgomilan.cl; dissimilar.cl; surdiseno.cl; nodomuebles.cl; theproductculture.cl; patioriente.cl; medular.cl; bang-olufsen.com