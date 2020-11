Magdalena Aguilera

1. ¿Cómo llegas a una iniciativa social como Unibles?

Quise emprender con algo que tuviera que ver con lo artístico y que me permitiera compatibilizar mi tiempo con el cuidado de mis niños. Al investigar cómo iba a vender mis productos por internet no encontré una buena plataforma, así que cambié de rumbo y me propuse hacer una. Investigué mucho del tema, diseñé cómo sería y busqué fondos; después de postular a varios y no ganarme ninguno, usé tutoriales de internet para aprender a programar y la hice yo.

2. ¿Qué es Unibles?

Unibles.com es un mercado digital de productos creados localmente, donde son los mismos creadores los que los publican y se compra contactándolos directamente. Ya participan más de 1.800 creadores de todo Chile que han publicado más de 10.000 productos. La plataforma es completamente gratuita y me he preocupado mucho de que sea simple y didáctica para que todo quien quiera pueda participar. Al registrarse, el creador obtiene una página web para su negocio que puede usar como catálogo web o tienda online. La plataforma además incentiva la colaboración y asociatividad; les permite recomendarse entre ellos, y a cualquier organización, comunidad o grupo crear su propio mercadito digital.

3. ¿Quiénes participan?

Participan artesanos, artistas, diseñadores, pequeños productores y emprendedores que crean sus propios productos, muchos utilizando oficios tradicionales, inspirándose en la cultura de sus localidades, rescatando materias primas nativas y respetando el medioambiente. La mayoría trabajan solos, cumpliendo todas las funciones de su negocio: diseñando, fabricando, vendiendo y despachando, y no habían tenido la oportunidad de ser parte de un mercado online. De los usuarios registrados, el 80% son mujeres y más del 50% son de regiones.

4. ¿Que la distingue de otras plataformas?

No es lo mismo vender un producto hecho a mano, único, con diseño, con historia, que uno producido en masa; esta plataforma fue diseñada exclusivamente para que creadores locales pudieran mostrar su trabajo y ofrecer sus productos para la venta.

5. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente?

La respuesta ha sido muy buena, solo durante la pandemia se han inscrito más de 1.000, pero lo más lindo ha sido ver la dedicación que muchos le han puesto a sus publicaciones y cómo esto ha inspirado a otros a hacer lo mismo, lo que ha generado un círculo virtuoso. Los usuarios han valorado mucho ser parte de una comunidad de creadores tan comprometidos con su trabajo y los clientes han celebrado la variedad y calidad del contenido de la plataforma.

6. ¿Qué casos de emprendedores te han impactado más?

Hay varias historias de mujeres que han comenzado sus negocios como consecuencia de una enfermedad, algunas de ellas para dedicarse a lo que realmente las apasiona y otras por la necesidad de llevar una vida más saludable debido a su condición.

7. ¿Qué ha sido lo más difícil?

Lo más difícil ha sido conseguir apoyo. Por un tema de recursos, en Unibles solo trabajo yo y he tenido que cumplir todas las funciones: programar, diseñar las nuevas herramientas, ayudar a los usuarios, generar contenido para las redes sociales y buscar alianzas. Con apoyo podría armar un equipo y destinar recursos a visibilizar más la plataforma y el trabajo de los creadores que en ella participan.

8. ¿Cómo va a evolucionar a futuro?

Mi idea es que Unibles sea cada vez más accesible, que nunca se pierda el contacto entre los clientes y quien crea los productos, y que crezca siguiendo un modelo colaborativo en que se incentive y premie la asociatividad. unibles.com