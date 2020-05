Muy personal / Rosa Angelini

1. ¿Cómo se da tu paso de creadora a la gestión cultural?

Las mayores dificultades que vivimos los artistas tienen que ver con el financiamiento, la sustentabilidad y continuidad de nuestros proyectos, por lo que poder desarrollarme desde la gestión cultural ha ayudado a que pueda generar diferentes estrategias de sobrevivencia y sustentabilidad a través de un trabajo en red. Me es imposible separar un proceso creativo de la gestión, ya que sin ella una obra artística podría quedar sin trascender y sin llegar a la gente. Siento una responsabilidad enorme del discurso social y político tras la obra.

2. ¿Qué es la Red de Trabajadoras de las Artes?

Es un proyecto impulsado en asociatividad entre organizaciones culturales lideradas por mujeres y disidencias, (Frente Música Nacional FMN Chile, Red Cultural Nekoe, Femfest, Musap y Gestoras en Red, Red Internacional de Trabajadoras de las Culturas y las Artes) que en conjunto impulsan un ecosistema socioeconómico feminista realizando actividades de profesionalización, exhibición, programación artística, circulación de obra, mediación y formación de públicos, facilitando además el acceso a bienes y servicios creativos, y fomentando el trabajo justo a través de una plataforma web donde se alojan una bolsa de trabajo y una escuela online. www.redtrabajadorasdelasartes.com estará activa en el mes de mayo.

3. ¿Por qué el énfasis en las mujeres? ¿Enfrentan problemas distintos a los hombres dentro de las industrias creativas?

No solo el énfasis está puesto en las mujeres, también está en las disidencias. Como red de creadoras y gestoras de proyectos nos preocupan los problemas específicos del sector, muchas tienen trabajos esporádicos, sin contratos o simplemente no reciben remuneración. Algunos datos preliminares de la "Encuesta nacional de trabajadoras de las artes", que realizamos el 2019 a través de nuestro "Observatorio de artes, cultura y género", arrojó que 48% de las encuestadas no cuenta con contrato y además el 32% son sostenedoras de hogar. Entonces podemos decir que efectivamente los problemas o la situación que vivimos como mujeres y disidencias no son los mismos que para los hombres.

4. ¿Cómo funcionarán las actividades programadas para esta red, especialmente la bolsa de trabajo?

La bolsa de trabajo online es una plataforma interdisciplinaria destinada a la promoción, fomento y contratación de obras y productos de mujeres y disidencias de trabajadoras de las artes; en una primera etapa se habilitará para el sector de la música, el audiovisual, las artes de la visualidad, la gestión cultural y las técnicas del espectáculo. En junio de 2020 comenzará a funcionar y se realizará una convocatoria abierta para que todas puedan inscribirse y llenar sus perfiles de trabajo.

Además tenemos programado un festival itinerante de artes feministas, Kütral, que tendrá una versión online y una escuela de profesionalización, todo desde nuestro sitio web, que funcionará como canal de difusión y circulación de contenidos culturales y artísticos.

5. ¿Hay algunas experiencias que inspiran a esta Red de Trabajadoras de las Artes?

Nos ha inspirado el trabajo que desde el 2016 hemos desarrollado desde Gestoras en Red, red internacional de trabajadoras de las artes, que ha sido el motor de esta iniciativa, donde hemos conocido diversas experiencias de cooperativismo, asociatividad y activismo a través de las socias latinoamericanas de nuestra red y las participantes de los encuentros que realizamos tanto en Chile como en el extranjero. También nos inspiran grandes activistas feministas de la historia -como Angela Davis, Emma Goldman- que impulsan un trabajo y reflexión sobre un feminismo de clase, experiencias latinoamericanas como Mujeres Creando -de Bolivia- y las mujeres zapatistas en México; Berta Cáceres, de Honduras, así como escritoras, pensadoras y artistas como Judith Butler y el colectivo francés Les Insoumuses (Las Insumisas).

6. ¿Cómo se afilian las interesadas?

Pueden hacerlo participando de la bolsa de trabajo, completando sus perfiles tipo catálogo, donde se generará una intrarred para crear lazos asociativos y de trabajo; también pueden hacerlo participando de nuestras actividades, tanto de los encuentros y reuniones que desarrolla Gestoras en Red y Músicas en Red, como de los festivales y escuela para las trabajadoras de las artes, también escribiendo a nuestros mails de contacto redtrabajadorasdelasartes@gmail.com, y a gestorasenredinternacional@gmail.com.

@redtrabajadorasdelasartes