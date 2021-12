A Destin Daniel Cretton le gustaría que Jackie Chan participara en Shang-Chi 2

¿Llegará Jackie Chan algún día al MCU? Hasta ahora esa es una pregunta que solo tiene un carácter especulativo, sin embargo, si los deseos de Destin Daniel Cretton se llegaran a cumplir, quizás el famoso actor podría sumarse a la popular franquicia de Marvel Studios.

Si bien la secuela de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings recién recibió una luz verde formal por parte de Disney, su director ya está hablando sobre el proyecto y en particular, en una reciente entrevista con el portal CinemaBlend, fue consultado respecto a qué actor asiático le gustaría que participara en Shang-Chi 2.

“Quiero decir, si alguna vez pudiéramos meter a Jackie (Chan) en una película, sería un sueño mío de toda la vida”, dijo Cretton.

Por supuesto, los deseos del director no implican que aquello termine sucediendo. Sin embargo, Cretton tampoco se opuso a dejar la idea dando vueltas.

“Sí. Vamos a publicarlo”, respondió Cretton después de que el entrevistador lo instara a hacer público ese anhelo.

Shang-Chi 2 aún no tiene una fecha de estreno ni tampoco hay detalles sobre su trama. De hecho, días atrás el propio Cretton señaló que por ahora solo están “lanzando ideas muy sueltas y, con suerte, comenzaremos a afinar algo” para el guión de la película.