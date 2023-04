A Elizabeth Olsen no le gusta realizar sus acrobacias en las películas de Marvel Studios: “Es una pérdida de tiempo para todos”

Durante los últimos años varios actores de las películas de Marvel Studios se han vanagloriado de la cantidad de acrobacias que han concretado ellos mismos para sus papeles en el MCU, pero al parecer eso no es algo que le interesaría a Elizabeth Olsen.

Recientemente la actriz que interpreta a Wanda Maximoff participó del programa The Late Show with Stephen Colbert y explicó que cree que realizar sus propias acrobacias para dar vida a la Bruja Escarlata simplemente sería una pérdida de tiempo porque los dobles podrían hacer un mejor trabajo.

Olsen entró a ese tema después de que Colbert le recordara su trabajo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una cinta en que la actriz realizó algunas de sus acrobacias como Wanda.

Inicialmente Olsen describió la ejecución de esos trucos como una experiencia similar a las montañas rusas. Todo antes de recordar un momento en particular del rodaje de la secuela de Doctor Strange.

“Tu estómago te deja. Es como, supongo, la alegría que siente la gente en las montañas rusas, que yo no entiendo, pero a la gente le encanta ese sentimiento”, dijo Olsen. “Definitivamente me he recuperado de mi vértigo. A veces estoy como: ‘Está bien, ¿cuántos más de estos quieren? Puedo hacer este tipo de cosas todo el día. Pero a veces me asusto un poco”.

“Hay una (acrobacia) en Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde tuve que dejarme caer desde 30 pies de altura y aterrizar. Querían dejarme caer bastante rápido para que pareciera que generaba un impacto, pero seguía aterrizando como Peter Pan, ¿como si fuera una esgrima? Yo estaba como: ‘Solo usen al doble. Esto es tan ridículo: hay un doble por una razón. Como, reemplacen la cara… Lo hacen todo el tiempo’”, recordó la actriz.

Pero los deseos de Olsen no se hicieron realidad y la escena terminó en el corte final de Multiverse of Madness. Así, propósito de esa situación, Olsen explicó que aunque hizo “la mayoría” de sus escenas de acción en esa cinta, su lección sobre el tema fue simple: “Es una pérdida de tiempo para todos porque un doble de acción lo hace mucho mejor”.

Y, si se preguntan cuál es la escena, probablemente es el aterrizaje de Wanda al final de esta escena en Kamar-Taj.