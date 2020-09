A Henry Cavill le encantaría interpretar a James Bond

Cortesía de los problemas generados por el COVID-19, que postergaron el estreno de la última película de James Bond protagonizada por Daniel Craig, la discusión sobre su sucesor se ha estado adelantando en las últimas semanas.

No solo han surgido rumores respecto a posibles candidatos, aunque ninguna fuente ha sido lo suficientemente confiable, sino que también actores han sido consultados insistentemente sobre su postura ante la posibilidad de interpretar al agente 007.

El más reciente es Henry Cavill, quien abordó su postura en conversación con la revista GQ. “En esta etapa, todo está en el aire. Veremos que pasa. Pero sí, me encantaría interpretar a Bond, sería muy, muy emocionante”, planteó el actor.

“Si Barbara [Broccoli] y Michael [G. Wilson] estuvieran interesados en eso, aprovecharía la oportunidad”, agregó.

En el pasado, Cavill no solo ha interpretado a personajes como Superman y Geralt de Rivia, ya que ya tuvo que interpretar a un agente secreto, en lo que fue su rol como Napoleón Solo en el remake cinematográfico de la clásica serie The Man From U.N.C.L.E.