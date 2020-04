A Michael Cera le gustaría hacer una secuela de Scott Pilgrim vs. the World

En un par de meses más se cumplirá una década desde el estreno de Scott Pilgrim vs. the World y aunque hasta ahora la película comandada por Edgar Wright permanece muy bien por su cuenta, desde Comicbook no pudieron evitar la tentación de preguntarle a Michael Cera si estaría interesado en participar en una eventual secuela de la cinta.

Mientras todavía no hay nada oficial y ni siquiera existen rumores que apunten a que algún día la película de 2010 tendrá una continuación, Cera no dudó en afirmar que le gustaría concretar una secuela de Scott Pilgrim vs. the World, principalmente porque le gustaría volver a encontrarse con todo el elenco y el equipo que participó de la entrega original.

“Para mí, ese (pozo de ideas) solo significaría estar cerca de ese grupo nuevamente”, señaló el actor. “Fue un gran grupo. Afortunadamente, todos nos juntamos y realmente fue como una gran banda o algo así y a todos nos encantó estar juntos y eso sucede, obviamente, cada vez menos, pero cuando salió la película e incluso unos años después de eso, todos salíamos mucho”.

“Bill Pope, quien es el director de fotografía, hacía almuerzos regularmente con su esposa Sharon. Realmente se sentía como una familia extensa”, añadió el actor. “Ya han pasado 10 años, así que obviamente la vida, para todos, está haciendo lo suyo. Me encantaría (hacer una secuela) si eso significa que todo el mundo volvería a juntarse por un tiempo, me encantaría. Con suerte, este es el décimo aniversario, y nos dará una excusa para reunirnos”.

Pese a que las motivaciones de Cera para una eventual secuela están lejos de la historia de Scott Pilgrim, el actor no es el único miembro del elenco al que le llama la atención la idea de una secuela.

Previamente Mary Elizabeth Winstead, la actriz que interpretó a Ramona Flowers, contó que le gustaría explorar en qué están las vidas de los protagonistas de la película.

“Sabes qué, creo que sería genial (hacer una secuela). Sería muy curioso saber qué pasó con estos personajes cuando tenían más de 30 años en comparación a cuando tenían 20 y esas cosas”, dijo la actriz en una entrevista con Comicbook en enero. “Así que creo que sería realmente interesante. Siempre hablábamos de una secuela cuando estábamos filmando, pero siempre imaginamos que sería, aún así, como un año después. ¿Dónde están? Pero creo que es mucho más fascinante saber dónde estarían 10 años más tarde, me interesa eso”.