A Patty Jenkins le gustaría dirigir películas de Superman, Spider-Man y Black Widow

Patty Jenkins se está preparando para dirigir una tercera película de Wonder Woman y además planea comandar a Rogue Squadron, la próxima película Star Wars. Pero, aunque por ahora todo apunta a que la directora de Wonder Woman 1984 está bastante ocupada, recientemente se dio el tiempo de contar qué otras películas de superhéroes le gustaría dirigir.

En una sesión de preguntas y respuestas que realizó en paralelo a un visionado de Wonder Woman 1984, Jenkins fue consultada respecto a qué héroe elegiría si tuviese la oportunidad de comandar otra franquicia en paralelo a Wonder Woman.

“Gracias por la pregunta ¡Probablemente Superman, Spider-Man o Black Widow! Hay mucho potencial con todos ellos, siempre”, escribió la directora.

La respuesta de Jenkins evidentemente es llamativa porque aunque por ahora nada apunta a que sus deseos se convertirán en realidad, por el momento Warner Bros todavía no anuncia planes a futuro con las películas de Superman y, en la vereda de Marvel, Disney sigue esperando para estrenar la primera película Black Widow y Sony aseguró a Sam Raimi para dirigir la tercera película del Spider-Man de Tom Holland.

Además, cabe recordar que en el pasado Jenkins también estuvo apunto de dirigir otra franquicia de superhéroes antes de dar un paso al costado de Thor: The Dark World de Marvel Studios.