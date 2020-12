A seis meses de su lanzamiento The Last of Us 2 recibe un nuevo tráiler centrado en Abby

Han pasado seis meses desde el lanzamiento de The Last of Us Part 2, y desde PlayStation dieron a conocer un nuevo tráiler del juego, esta vez centrado en el personaje de Abby.

Hay que recordar que Abby es un personaje jugable en el título, por lo que se entiende lo retardado de este tráiler, ya que no fue hasta que el juego salió que conocimos la importancia del personaje en la historia. Es así como este nuevo adelanto presenta parte de la historia de Abby y los hechos que la rodena en el juego.

“Sepan más obre Abby, el otro lado de la apasionante historia de The Last of Us Part II, mientras ella y Ellie descienden a un ciclo devastador de violencia alimentado por la venganza”, apunta la descripción del video.

Hay que recordar que The Last of Us Part 2 fue lanzado en junio del 2020 para PlayStation 4.

Actualmente el juego es uno de los nominados a Juego del Año en The Game Awards, donde también está compitiendo por otros galardones, como el de Mejor Actuación, con dos nominaciones la de Laura Bailey por su interpretación de Abby y la de Ashley Johnson por su papel como Ellie.