Across the Spider-Verse tendrá 240 personajes, explorará seis universos y mostrará a un Spider-Man 2099 sin sentido del humor

[Esta nota incluye detalles que pueden ser considerados como spoilers de Spider-Man: Across the Spider-Verse]

Desde que Spider-Man 2099 apareció en la escena post-créditos de Spider-Man: Into the Spider-Verse han existido preguntas y conjeturas respecto a lo que ofrecerá la esperada secuela de esa película animada. Pero aunque en un mundo perfecto esas dudas se habrían resuelto definitivamente en este año, ante el estreno que actualmente está programado para 2023 todavía queda mucho que averiguar sobre la trama de lo que será Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Pero poco a poco el panorama de la película se va aclarando y, de la mano del anuncio de que Across the Spider-Verse- Parte 2 finalmente se llamará Beyond the Spider-Verse, Phil Lord y Christopher Miller establecieron nuevos datos sobre el regreso de Miles Morales a la pantalla grande.

Según recoge Variety, en el contexto de la CinemaCon, Lord y Miller confirmaron que Across the Spider-Verse se moverá en seis universos y contará con 240 personajes (como referencia consideren que Into the Spider-Verse solo tenía 40 personajes).

De acuerdo a esta información, el viaje Multiversal de Across the Spider-Verse comenzará en la Tierra-65 con Gwen Stacy. Según un video que se exhibió en la CinemaCon, la escena de inicio de la nueva cinta animada de Spidey muestra a la Spider-Woman con voz de Hailee Steinfeld lidiando con el desastre causado por The Vulture en un museo. En ese contexto, Gwen se encuentra con Miguel O’Hara y el Spider-Man 2099 interpretado por Oscar Isaac critica a la heroína porque ella “dejó un agujero lo suficientemente ancho para que tipos como él (Vulture) puedan entrar a la dimensión equivocada”. Una clara referencia a lo que pasó al final de Into the Spider-Verse.

Spider-Man 2099 es uno de los personajes más esperados de Across the Spider-Verse y, en una conversación paralela con ScreenRant, Oscar Isaac contó que su arácnido se caracterizará por su falta de humor.

“Ha sido muy divertido trabajar en eso con Phil Lord y Kemp Powers. Lo que puedo decir es que lo que hace que este personaje sea tan divertido es que es el único Spider-Man que no tiene sentido del humor. Porque todos ellos actúan como... son como chistosos, ¿verdad? Todo el mundo dice chistes, excepto que este tipo simplemente no lo hace”, indicó Isaac.

De hecho, aquel aspecto serio de Miguel O’Hara se plasmaría rápidamente en Across the Spider-Verse ya que según recoge Gizmodo, en los primeros minutos de la película la interacción entre Gwen y Miguel tendría mucho que ver con el humor.

“Es Miguel O’Hara y la pantalla nos dice que es de la Tierra-928. Él salva a Gwen y ella comienza a bromear con él. Ella le pregunta qué es, sabiendo perfectamente que es una Spider-Persona, y bromea diciendo que es como un gran gato negro. ‘Dark Garfield’, bromea y le pregunta si quiere algo de lasaña. Sin embargo, las bromas duran demasiado y Vulture vuelve a levantarse. Ahora es él contra Gwen y Miguel”, dice la descripción.

Así, eventualmente se daría pie al debut de otra Spider-Woman: Jessica Drew . El personaje con voz de Issa Rae es una de las nuevas incorporaciones de Across the Spider-Verse y en esta cinta aparecerá embarazada de cinco meses.

Jessica despertará la admiración de Gwen y eventualmente será quien inste a Miguel a ayudar a esa Spider-Woman ante un grave problema que enfrentará en su Tierra y provocará su propio viaje por el Multiverso.

Y si se están preguntando ¿dónde está Miles Morales durante todo esto? La respuesta es que el Spider-Man de la Tierra-610 está tratando de asegurar su entrada a la Universidad de Columbia, sin embargo, las cosas son cada vez más difíciles de conciliar entre sus deberes arácnidos y responsabilidades familiares.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará en junio de 2023.