Ahora puedes saber cuantas horas jugaste y cuantos trofeos obtuviste en 2020 en PlayStation

Desde PlayStation anunciaron que ya se encuentra disponible el resumen de fin de año para los jugadores, con lo cual podrán saber diferentes estadísticas como cuál fue el juego que más jugaron, cuántas horas y cuantos trofeos obtuvieron a lo largo del año.

Según explicaron el resumen, se encuentra disponible para los jugadores de PS4, y quienes jugaron en PS5 también podrán ver algunas estadísticas.

“Este año, también verás algunas estadísticas alcanzadas colectivamente por los usuarios de PlayStation en 2020, como enemigos que murieron del miedo en Ghost of Tsushima, horas totales jugadas en The Last of Us Part II, y home runs totales en MLB: The Show 20″, detallan desde el blog de PlayStation.

Junto con lo anterior, quienes vean su resumen podrán acceder a un tema dinámico con los símbolos de PlayStation para PS4.