Ahora realizarán una película live-action de Pac-Man

Otro reconocido personaje de los videojuegos dará el salto a la pantalla grande. Pero esta vez no se tarta de esos héroes humanos o antropomórficos que es sencillo imaginar en un contexto realista, sino que el nuevo plan de Bandai implica llevara nada más ni nada menos que a Pac-Man al terreno de las películas live-action.

Según informa The Hollywood Reporter, Bandai Namco y Wayfarer Studios colaborarán para realizar una nueva película live-action basada en Pac-Man. Esta producción se construirá en torno a una idea original de Chuck Williams (Sonic the Hedgehog) y también contará con la compañía Lightbeam Entertainment entre sus productores.

Por ahora no hay detalles sobre la trama de esta película de Pac-Man ni tampoco está claro cómo se llevará a ese personaje amarillo y los clásicos fantasmas del videojuego al live-action. No obstante, el desarrollo de una cinta de Pac-Man no solo sigue al éxito de ambas películas de Sonic, sino que también se enmarca en el fenómeno de las adaptaciones de videojuegos que tiene a Sony considerando realizar una franquicia a partir de su cinta de Uncharted además de varios proyectos con títulos como The Last of Us, Gran Turismo y Horizon.