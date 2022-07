Sony ya planearía una nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland y una secuela de Uncharted

¿Cuáles son los planes de Sony para sus películas de Spider-Man conectadas con el universo de Marvel Studios? Esa es una de las principales interrogantes relacionadas a los objetivos del estudio que controla los derechos cinematográficos de todos los personajes que surgieron desde las páginas de los cómics del héroe arácnido.

La duda obviamente se potencia por el éxito colosal de la más reciente película del personaje, Spider-Man: No Way Home, la cual logró recaudar más de $1.900 millones de dólares alrededor del mundo, instalándose como la segunda película del MCU más exitosa.

En ese escenario, aunque solo han existido declaraciones que apuntan al deseo de ver más películas sobre el héroe, un nuevo reporte del portal The Ankler sostiene que ya existen conversaciones para concretar una “nueva trilogía” de películas protagonizadas por Holland.

“Es posible que Sony no tenga el banquillo más grande en términos de franquicias, pero sabiamente hizo un trato con Marvel Studios para llevar a su personaje principal, Spider-Man, al MCU, lo que ayudó a que las películas de Spidey aún más imperdibles. Y aunque hay planes en marcha para otra trilogía de Spidey protagonizada por Tom Holland, no creo que haya firmado un acuerdo todavía, por lo que esos planes no son oficiales por ahora”, planteó el portal.

Holland también es importante para Sony por lo que sucedió con la adaptación del videojuego Uncharted, el cual pese a no ser un éxito rotundo, si logró recaudar más de $400 millones de dólares en tiempos de pandemia.

De ahí que el portal agrega que un memo interno de Sony realizado por el presidente del estudio, Tom Rothman, dejó en claro que Sony confía en concretar también una secuela de Uncharted. Es decir, están con todo metidos en los negocios con Tom Holland.