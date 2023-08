Ahora refutan a Gal Gadot: Wonder Woman 3 no está en los planes realmente

La posible participación de Gal Gadot en el nuevo Universo DC vuelve a estar en duda en medio de informes contradictorios.

En entrevistas recientes, Gadot expresó optimismo acerca de retomar su papel de Wonder Woman bajo la dirección de James Gunn y Peter Safran, los arquitectos del reiniciado nuevo universo DC, asegurando que tenía seguridad de que colaborarían juntos en Wonder Woman 3.

Sin embargo, Variety habló con “fuentes con conocimiento de la situación” que refutaron las palabras de la actriz. Según esas fuentes, a Gadot no se le garantizó un papel en ningún proyecto próximo de Wonder Woman y tampoco hay planes actuales para Wonder Woman 3.

Si bien el regreso de Gadot no está del todo descartado, la situación parece menos concreta de lo que indicaban sus declaraciones anteriores, en contraste con la salida definitiva de Henry Cavill como Superman y de Ben Affleck como Batman, quien filmó una última aparición en Aquaman 2, pero esta terminó siendo eliminada de la sala de edición..

Tengan en cuenta que la idea de Wonder Woman 3 fue cancelada justo en medio de la llegada de James Gunn y Peter Safran al mando de la nueva división DC Studios de Warner Bros.